Playbux (PBUX) teave 1. Project bio: The largest Web3 entertainment platform in the world, powered by AI and backed by Binance Labs | VISA Accelerator 2023. $PBUX 2. Project tags: AI, Gaming, Binance Labs Portfolio Ametlik veebisait: https://www.playbux.co/ Valge raamat: https://playbux.gitbook.io/playbux-whitepaper Plokiahela Explorer: https://bscscan.com/token/0x9D1d4dE9cD93203147fAc3BC0262a78e3a0e96bb Ostke PBUX kohe!

Playbux (PBUX) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Playbux (PBUX) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 1.45M $ 1.45M $ 1.45M Koguvaru: $ 400.00M $ 400.00M $ 400.00M Ringlev varu: $ 381.85M $ 381.85M $ 381.85M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 1.52M $ 1.52M $ 1.52M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.4125 $ 0.4125 $ 0.4125 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00231295757668434 $ 0.00231295757668434 $ 0.00231295757668434 Praegune hind: $ 0.00379 $ 0.00379 $ 0.00379 Lisateave Playbux (PBUX) hinna kohta

Playbux (PBUX) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Playbux (PBUX) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate PBUX tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: PBUX tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate PBUX tokeni tokenoomikat, avastage PBUX tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust PBUX Kas olete huvitatud Playbux (PBUX) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid PBUX ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas PBUX MEXC-ist osta!

Playbux (PBUX) hinna ajalugu PBUX hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage PBUX hinna ajalugu kohe!

PBUX – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu PBUX võiks suunduda? Meie PBUX hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake PBUX tokeni hinna ennustust kohe!

