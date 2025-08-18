Rohkem infot PBUX

Playbux logo

Playbux hind(PBUX)

1 PBUX/USD reaalajas hind:

$0.00406
$0.00406$0.00406
+0.49%1D
USD
Playbux (PBUX) reaalajas hinnagraafik
Lehekülg viimati uuendatud: 2025-08-18 04:05:43 (UTC+8)

Playbux (PBUX) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00398
$ 0.00398$ 0.00398
24 h madal
$ 0.00412
$ 0.00412$ 0.00412
24 h kõrge

$ 0.00398
$ 0.00398$ 0.00398

$ 0.00412
$ 0.00412$ 0.00412

$ 0.6203105863157017
$ 0.6203105863157017$ 0.6203105863157017

$ 0.00231295757668434
$ 0.00231295757668434$ 0.00231295757668434

-0.25%

+0.49%

-8.77%

-8.77%

Playbux (PBUX) reaalajas hind on $ 0.00406. Viimase 24 tunni jooksul PBUX kaubeldud madalaim $ 0.00398 ja kõrgeim $ 0.00412 näitab aktiivset turu volatiivsust. PBUXkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.6203105863157017 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00231295757668434.

Lüliajalise tootluse osas on PBUX muutunud -0.25% viimase tunni jooksul, +0.49% 24 tunni vältel -8.77% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Playbux (PBUX) – turuteave

No.1949

$ 1.55M
$ 1.55M$ 1.55M

$ 47.45K
$ 47.45K$ 47.45K

$ 1.62M
$ 1.62M$ 1.62M

381.85M
381.85M 381.85M

400,000,000
400,000,000 400,000,000

400,000,000
400,000,000 400,000,000

95.46%

BSC

Playbux praegune turukapitalisatsioon on $ 1.55M $ 47.45K 24 tunnise kauplemismahuga. PBUX ringlev varu on 381.85M, mille koguvaru on 400000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 1.62M.

Playbux (PBUX) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Playbux tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.0000198+0.49%
30 päeva$ -0.00068-14.35%
60 päeva$ +0.00139+52.05%
90 päeva$ -0.00023-5.37%
Playbux Hinnamuutus täna

Täna registreeris PBUX muutuse $ +0.0000198 (+0.49%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Playbux 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00068 (-14.35%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Playbux 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus PBUX $ +0.00139 (+52.05%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Playbux 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.00023 (-5.37%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Playbux (PBUX) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Playbux hinnaajaloo lehte.

Mis on Playbux (PBUX)

1. Project bio: The largest Web3 entertainment platform in the world, powered by AI and backed by Binance Labs | VISA Accelerator 2023. $PBUX 2. Project tags: AI, Gaming, Binance Labs Portfolio

Playbux on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Playbux investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida PBUX panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Playbux kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Playbux ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Playbux hinna ennustus (USD)

Kui palju on Playbux (PBUX) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Playbux (PBUX) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Playbux nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Playbux hinna ennustust kohe!

Playbux (PBUX) tokenoomika

Playbux (PBUX) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet PBUX tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Playbux (PBUX) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Playbux osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Playbux osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

PBUX kohalike valuutade suhtes

Playbux ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Playbux võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Playbux ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Playbux kohta

Kui palju on Playbux (PBUX) tänapäeval väärt?
Reaalajas PBUX hind USD on 0.00406 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune PBUX/USD hind?
Praegune hind PBUX/USD on $ 0.00406. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Playbux turukapitalisatsioon?
PBUX turukapitalisatsioon on $ 1.55M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on PBUX ringlev varu?
PBUX ringlev varu on 381.85M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim PBUX (ATH) hind?
PBUX saavutab ATH hinna summas 0.6203105863157017 USD.
Mis oli kõigi aegade PBUX madalaim (ATL) hind?
PBUX nägi ATL hinda summas 0.00231295757668434 USD.
Milline on PBUX kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine PBUX kauplemismaht on $ 47.45K USD.
Kas PBUX sel aastal kõrgemale ka suundub?
PBUX võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake PBUX hinna ennustust.
Lehekülg viimati uuendatud: 2025-08-18 04:05:43 (UTC+8)

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

