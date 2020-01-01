Purple Bitcoin (PBTC) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Purple Bitcoin (PBTC) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Purple Bitcoin (PBTC) teave Purple Bitcoin (PBTC) redefines digital asset innovation by merging Bitcoin’s fundamental principles of scarcity with the modern capabilities of the Solana network. Purple Bitcoin fixed supply of 21,000,000 tokens is coupled with an innovative deflationary burn mechanism and secured via immutable, renounced smart contracts. Operating on a proof-of-stake platform, Purple Bitcoin delivers lightning-fast transactions, reduced fees, and significantly lower energy consumption, setting a new standard for sustainable, high-performance cryptocurrencies. Ametlik veebisait: https://www.purplebitcoin.com/ Valge raamat: https://purplebitcoin.com/purple-bitcoin-whitepaper.pdf Plokiahela Explorer: https://solscan.io/token/HfMbPyDdZH6QMaDDUokjYCkHxzjoGBMpgaUvpLWGbF5p Ostke PBTC kohe!

Purple Bitcoin (PBTC) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Purple Bitcoin (PBTC) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: -- -- -- Koguvaru: $ 19.31M $ 19.31M $ 19.31M Ringlev varu: -- -- -- FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 7.73M $ 7.73M $ 7.73M Kõigi aegade kõrgeim: $ 1.1 $ 1.1 $ 1.1 Kõigi aegade madalaim: $ 0.028456991217276392 $ 0.028456991217276392 $ 0.028456991217276392 Praegune hind: $ 0.4 $ 0.4 $ 0.4 Lisateave Purple Bitcoin (PBTC) hinna kohta

Purple Bitcoin (PBTC) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Purple Bitcoin (PBTC) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate PBTC tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: PBTC tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate PBTC tokeni tokenoomikat, avastage PBTC tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust PBTC Kas olete huvitatud Purple Bitcoin (PBTC) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid PBTC ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas PBTC MEXC-ist osta!

Purple Bitcoin (PBTC) hinna ajalugu PBTC hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage PBTC hinna ajalugu kohe!

PBTC – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu PBTC võiks suunduda? Meie PBTC hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake PBTC tokeni hinna ennustust kohe!

