Purple Bitcoin hind(PBTC)

$0.4037
-0.90%1D
Purple Bitcoin (PBTC) reaalajas hinnagraafik
Purple Bitcoin (PBTC) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.3932
24 h madal
$ 0.4161
24 h kõrge

$ 0.3932
$ 0.4161
$ 1.2751318968681968
$ 0.028456991217276392
-0.52%

-0.89%

-10.83%

-10.83%

Purple Bitcoin (PBTC) reaalajas hind on $ 0.4037. Viimase 24 tunni jooksul PBTC kaubeldud madalaim $ 0.3932 ja kõrgeim $ 0.4161 näitab aktiivset turu volatiivsust. PBTCkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.2751318968681968 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.028456991217276392.

Lüliajalise tootluse osas on PBTC muutunud -0.52% viimase tunni jooksul, -0.89% 24 tunni vältel -10.83% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Purple Bitcoin (PBTC) – turuteave

No.3438

--
----

$ 143.08K
$ 143.08K$ 143.08K

$ 7.80M
$ 7.80M$ 7.80M

--
----

19,312,946
19,312,946 19,312,946

SOL

Purple Bitcoin praegune turukapitalisatsioon on -- $ 143.08K 24 tunnise kauplemismahuga. PBTC ringlev varu on --, mille koguvaru on 19312946. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

Purple Bitcoin (PBTC) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Purple Bitcoin tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.003666-0.89%
30 päeva$ -0.1194-22.83%
60 päeva$ -0.0463-10.29%
90 päeva$ -0.0463-10.29%
Purple Bitcoin Hinnamuutus täna

Täna registreeris PBTC muutuse $ -0.003666 (-0.89%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Purple Bitcoin 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.1194 (-22.83%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Purple Bitcoin 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus PBTC $ -0.0463 (-10.29%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Purple Bitcoin 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0463 (-10.29%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Purple Bitcoin (PBTC) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Purple Bitcoin hinnaajaloo lehte.

Mis on Purple Bitcoin (PBTC)

Purple Bitcoin (PBTC) redefines digital asset innovation by merging Bitcoin’s fundamental principles of scarcity with the modern capabilities of the Solana network. Purple Bitcoin fixed supply of 21,000,000 tokens is coupled with an innovative deflationary burn mechanism and secured via immutable, renounced smart contracts. Operating on a proof-of-stake platform, Purple Bitcoin delivers lightning-fast transactions, reduced fees, and significantly lower energy consumption, setting a new standard for sustainable, high-performance cryptocurrencies.

Purple Bitcoin on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Purple Bitcoin investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida PBTC panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Purple Bitcoin kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Purple Bitcoin ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Purple Bitcoin hinna ennustus (USD)

Kui palju on Purple Bitcoin (PBTC) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Purple Bitcoin (PBTC) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Purple Bitcoin nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Purple Bitcoin hinna ennustust kohe!

Purple Bitcoin (PBTC) tokenoomika

Purple Bitcoin (PBTC) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet PBTC tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Purple Bitcoin (PBTC) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Purple Bitcoin osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Purple Bitcoin osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

PBTC kohalike valuutade suhtes

1 Purple Bitcoin(PBTC)/VND
10,623.3655
1 Purple Bitcoin(PBTC)/AUD
A$0.613624
1 Purple Bitcoin(PBTC)/GBP
0.294701
1 Purple Bitcoin(PBTC)/EUR
0.343145
1 Purple Bitcoin(PBTC)/USD
$0.4037
1 Purple Bitcoin(PBTC)/MYR
RM1.699577
1 Purple Bitcoin(PBTC)/TRY
16.466923
1 Purple Bitcoin(PBTC)/JPY
¥59.3439
1 Purple Bitcoin(PBTC)/ARS
ARS$523.602937
1 Purple Bitcoin(PBTC)/RUB
32.178927
1 Purple Bitcoin(PBTC)/INR
35.327787
1 Purple Bitcoin(PBTC)/IDR
Rp6,511.289411
1 Purple Bitcoin(PBTC)/KRW
560.690856
1 Purple Bitcoin(PBTC)/PHP
22.829235
1 Purple Bitcoin(PBTC)/EGP
￡E.19.482562
1 Purple Bitcoin(PBTC)/BRL
R$2.17998
1 Purple Bitcoin(PBTC)/CAD
C$0.557106
1 Purple Bitcoin(PBTC)/BDT
49.025328
1 Purple Bitcoin(PBTC)/NGN
619.170838
1 Purple Bitcoin(PBTC)/UAH
16.636477
1 Purple Bitcoin(PBTC)/VES
Bs54.4995
1 Purple Bitcoin(PBTC)/CLP
$389.1668
1 Purple Bitcoin(PBTC)/PKR
Rs114.360136
1 Purple Bitcoin(PBTC)/KZT
218.567217
1 Purple Bitcoin(PBTC)/THB
฿13.03951
1 Purple Bitcoin(PBTC)/TWD
NT$12.123111
1 Purple Bitcoin(PBTC)/AED
د.إ1.481579
1 Purple Bitcoin(PBTC)/CHF
Fr0.32296
1 Purple Bitcoin(PBTC)/HKD
HK$3.156934
1 Purple Bitcoin(PBTC)/AMD
֏154.318362
1 Purple Bitcoin(PBTC)/MAD
.د.م3.629263
1 Purple Bitcoin(PBTC)/MXN
$7.617819
1 Purple Bitcoin(PBTC)/PLN
1.469468
1 Purple Bitcoin(PBTC)/RON
лв1.743984
1 Purple Bitcoin(PBTC)/SEK
kr3.855335
1 Purple Bitcoin(PBTC)/BGN
лв0.674179
1 Purple Bitcoin(PBTC)/HUF
Ft136.28912
1 Purple Bitcoin(PBTC)/CZK
8.43733
1 Purple Bitcoin(PBTC)/KWD
د.ك0.1231285
1 Purple Bitcoin(PBTC)/ILS
1.360469
1 Purple Bitcoin(PBTC)/NOK
kr4.113703
1 Purple Bitcoin(PBTC)/NZD
$0.678216

Purple Bitcoin ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Purple Bitcoin võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Purple Bitcoin ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Purple Bitcoin kohta

Kui palju on Purple Bitcoin (PBTC) tänapäeval väärt?
Reaalajas PBTC hind USD on 0.4037 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune PBTC/USD hind?
Praegune hind PBTC/USD on $ 0.4037. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Purple Bitcoin turukapitalisatsioon?
PBTC turukapitalisatsioon on -- USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on PBTC ringlev varu?
PBTC ringlev varu on -- USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim PBTC (ATH) hind?
PBTC saavutab ATH hinna summas 1.2751318968681968 USD.
Mis oli kõigi aegade PBTC madalaim (ATL) hind?
PBTC nägi ATL hinda summas 0.028456991217276392 USD.
Milline on PBTC kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine PBTC kauplemismaht on $ 143.08K USD.
Kas PBTC sel aastal kõrgemale ka suundub?
PBTC võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake PBTC hinna ennustust.
Purple Bitcoin (PBTC) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

