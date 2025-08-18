Purple Bitcoin (PBTC) reaalajas hind on $ 0.4037. Viimase 24 tunni jooksul PBTC kaubeldud madalaim $ 0.3932 ja kõrgeim $ 0.4161 näitab aktiivset turu volatiivsust. PBTCkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.2751318968681968 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.028456991217276392.
Lüliajalise tootluse osas on PBTC muutunud -0.52% viimase tunni jooksul, -0.89% 24 tunni vältel -10.83% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Purple Bitcoin (PBTC) – turuteave
$ 143.08K
$ 7.80M
19,312,946
SOL
PBTC ringlev varu on --, mille koguvaru on 19312946.
Purple Bitcoin (PBTC) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Purple Bitcoin tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.003666
-0.89%
30 päeva
$ -0.1194
-22.83%
60 päeva
$ -0.0463
-10.29%
90 päeva
$ -0.0463
-10.29%
Purple Bitcoin Hinnamuutus täna
Täna registreeris PBTC muutuse $ -0.003666 (-0.89%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Purple Bitcoin 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.1194 (-22.83%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Purple Bitcoin 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus PBTC $ -0.0463 (-10.29%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Purple Bitcoin 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0463 (-10.29%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Purple Bitcoin (PBTC) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Purple Bitcoin (PBTC) redefines digital asset innovation by merging Bitcoin’s fundamental principles of scarcity with the modern capabilities of the Solana network. Purple Bitcoin fixed supply of 21,000,000 tokens is coupled with an innovative deflationary burn mechanism and secured via immutable, renounced smart contracts. Operating on a proof-of-stake platform, Purple Bitcoin delivers lightning-fast transactions, reduced fees, and significantly lower energy consumption, setting a new standard for sustainable, high-performance cryptocurrencies.
Purple Bitcoin on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Purple Bitcoin investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida PBTC panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Purple Bitcoin kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Purple Bitcoin ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Purple Bitcoin hinna ennustus (USD)
Kui palju on Purple Bitcoin (PBTC) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Purple Bitcoin (PBTC) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Purple Bitcoin nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Purple Bitcoin (PBTC) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet PBTC tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Purple Bitcoin (PBTC) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Purple Bitcoin osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Purple Bitcoin osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.