Propblock logo

Propblock hind(PBT)

1 PBT/USD reaalajas hind:

$0.0000000000000001805
+42.57%1D
USD
Propblock (PBT) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 04:05:36 (UTC+8)

Propblock (PBT) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.0000000000000001266
24 h madal
$ 0.0000000000000009204
24 h kõrge

$ 0.0000000000000001266
$ 0.0000000000000009204
--
--
+0.72%

+42.57%

-99.98%

-99.98%

Propblock (PBT) reaalajas hind on $ 0.0000000000000001813. Viimase 24 tunni jooksul PBT kaubeldud madalaim $ 0.0000000000000001266 ja kõrgeim $ 0.0000000000000009204 näitab aktiivset turu volatiivsust. PBTkõigi aegade kõrgeim hind on -- ja kõigi aegade madalaim hind on --.

Lüliajalise tootluse osas on PBT muutunud +0.72% viimase tunni jooksul, +42.57% 24 tunni vältel -99.98% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Propblock (PBT) – turuteave

--
$ 549.90K
$ 0.00
--
--
BASE

Propblock praegune turukapitalisatsioon on -- $ 549.90K 24 tunnise kauplemismahuga. PBT ringlev varu on --, mille koguvaru on --. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

Propblock (PBT) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Propblock tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.000000000000000053896+42.57%
30 päeva$ -0.0000165999999998187-100.00%
60 päeva$ -0.1748999999999998187-100.00%
90 päeva$ -0.1999999999999998187-100.00%
Propblock Hinnamuutus täna

Täna registreeris PBT muutuse $ +0.000000000000000053896 (+42.57%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Propblock 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0000165999999998187 (-100.00%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Propblock 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus PBT $ -0.1748999999999998187 (-100.00%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Propblock 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.1999999999999998187 (-100.00%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Propblock (PBT) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Propblock hinnaajaloo lehte.

Mis on Propblock (PBT)

PropBlock RWA AI Agent is a decentralized RWA platform that revolutionizes property investment by merging advanced artificial intelligence with real-world asset tokenization.

Propblock on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Propblock investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida PBT panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Propblock kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Propblock ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Propblock hinna ennustus (USD)

Kui palju on Propblock (PBT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Propblock (PBT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Propblock nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Propblock hinna ennustust kohe!

Propblock (PBT) tokenoomika

Propblock (PBT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet PBT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Propblock (PBT) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Propblock osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Propblock osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

PBT kohalike valuutade suhtes

1 Propblock(PBT)/VND
0.0000000000047709095
1 Propblock(PBT)/AUD
A$0.000000000000000277389
1 Propblock(PBT)/GBP
0.000000000000000132349
1 Propblock(PBT)/EUR
0.000000000000000154105
1 Propblock(PBT)/USD
$0.0000000000000001813
1 Propblock(PBT)/MYR
RM0.000000000000000763273
1 Propblock(PBT)/TRY
0.000000000000007395227
1 Propblock(PBT)/JPY
¥0.0000000000000266511
1 Propblock(PBT)/ARS
ARS$0.000000000000234843329
1 Propblock(PBT)/RUB
0.000000000000014440545
1 Propblock(PBT)/INR
0.000000000000015865563
1 Propblock(PBT)/IDR
Rp0.000000000002924193139
1 Propblock(PBT)/KRW
0.000000000000251803944
1 Propblock(PBT)/PHP
0.000000000000010252515
1 Propblock(PBT)/EGP
￡E.0.000000000000008742286
1 Propblock(PBT)/BRL
R$0.00000000000000097902
1 Propblock(PBT)/CAD
C$0.000000000000000250194
1 Propblock(PBT)/BDT
0.000000000000022017072
1 Propblock(PBT)/NGN
0.000000000000278067062
1 Propblock(PBT)/UAH
0.000000000000007471373
1 Propblock(PBT)/VES
Bs0.0000000000000244755
1 Propblock(PBT)/CLP
$0.0000000000001747732
1 Propblock(PBT)/PKR
Rs0.000000000000051358664
1 Propblock(PBT)/KZT
0.000000000000098157633
1 Propblock(PBT)/THB
฿0.000000000000005866868
1 Propblock(PBT)/TWD
NT$0.000000000000005444439
1 Propblock(PBT)/AED
د.إ0.000000000000000665371
1 Propblock(PBT)/CHF
Fr0.00000000000000014504
1 Propblock(PBT)/HKD
HK$0.000000000000001417766
1 Propblock(PBT)/AMD
֏0.000000000000069303738
1 Propblock(PBT)/MAD
.د.م0.000000000000001629887
1 Propblock(PBT)/MXN
$0.000000000000003395749
1 Propblock(PBT)/PLN
0.000000000000000658119
1 Propblock(PBT)/RON
лв0.000000000000000783216
1 Propblock(PBT)/SEK
kr0.000000000000001727789
1 Propblock(PBT)/BGN
лв0.000000000000000302771
1 Propblock(PBT)/HUF
Ft0.000000000000061166994
1 Propblock(PBT)/CZK
0.000000000000003790983
1 Propblock(PBT)/KWD
د.ك0.0000000000000000552965
1 Propblock(PBT)/ILS
0.000000000000000610981
1 Propblock(PBT)/NOK
kr0.000000000000001842008
1 Propblock(PBT)/NZD
$0.000000000000000304584

Propblock ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Propblock võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Propblock ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Propblock kohta

Kui palju on Propblock (PBT) tänapäeval väärt?
Reaalajas PBT hind USD on 0.0000000000000001813 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune PBT/USD hind?
Praegune hind PBT/USD on $ 0.0000000000000001813. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Propblock turukapitalisatsioon?
PBT turukapitalisatsioon on -- USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on PBT ringlev varu?
PBT ringlev varu on -- USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim PBT (ATH) hind?
PBT saavutab ATH hinna summas -- USD.
Mis oli kõigi aegade PBT madalaim (ATL) hind?
PBT nägi ATL hinda summas -- USD.
Milline on PBT kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine PBT kauplemismaht on $ 549.90K USD.
Kas PBT sel aastal kõrgemale ka suundub?
PBT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake PBT hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 04:05:36 (UTC+8)

Propblock (PBT) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

