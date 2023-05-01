PAYU (PAYU) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi PAYU (PAYU) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

PAYU (PAYU) teave The most catchy memecoin out there that anyone can win. Ametlik veebisait: https://memecoins.finance/ Valge raamat: https://memecoins.finance/wp-content/uploads/2023/05/matt-coin-whitepaper.pdf Plokiahela Explorer: https://bscscan.com/token/0x9aeb2e6dd8d55e14292acfcfc4077e33106e4144 Ostke PAYU kohe!

PAYU (PAYU) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage PAYU (PAYU) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Koguvaru: $ 543.21T $ 543.21T $ 543.21T Ringlev varu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 217.83K $ 217.83K $ 217.83K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00000001548 $ 0.00000001548 $ 0.00000001548 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000000000002365849 $ 0.000000000002365849 $ 0.000000000002365849 Praegune hind: $ 0.000000000401 $ 0.000000000401 $ 0.000000000401 Lisateave PAYU (PAYU) hinna kohta

PAYU (PAYU) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud PAYU (PAYU) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate PAYU tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: PAYU tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate PAYU tokeni tokenoomikat, avastage PAYU tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust PAYU Kas olete huvitatud PAYU (PAYU) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid PAYU ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas PAYU MEXC-ist osta!

PAYU (PAYU) hinna ajalugu PAYU hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage PAYU hinna ajalugu kohe!

PAYU – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu PAYU võiks suunduda? Meie PAYU hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake PAYU tokeni hinna ennustust kohe!

