PAYU (PAYU) reaalajas hind on $ 0.0000000005284. Viimase 24 tunni jooksul PAYU kaubeldud madalaim $ 0.0000000004494 ja kõrgeim $ 0.0000000006883 näitab aktiivset turu volatiivsust. PAYUkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.000000019733345602 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000000000002365849.
Lüliajalise tootluse osas on PAYU muutunud -3.93% viimase tunni jooksul, +5.68% 24 tunni vältel -14.35% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
PAYU (PAYU) – turuteave
No.3770
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 1.11K
$ 1.11K$ 1.11K
$ 287.03K
$ 287.03K$ 287.03K
0.00
0.00 0.00
543,210,987,654,321
543,210,987,654,321 543,210,987,654,321
543,210,987,654,321
543,210,987,654,321 543,210,987,654,321
0.00%
BSC
PAYU praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00$ 1.11K 24 tunnise kauplemismahuga. PAYU ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 543210987654321. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 287.03K.
PAYU (PAYU) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse PAYU tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +0.0000000000284
+5.68%
30 päeva
$ +0.0000000000284
+5.68%
60 päeva
$ -0.0000000003319
-38.58%
90 päeva
$ -0.0000000004133
-43.89%
PAYU Hinnamuutus täna
Täna registreeris PAYU muutuse $ +0.0000000000284 (+5.68%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
PAYU 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.0000000000284 (+5.68%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
PAYU 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus PAYU $ -0.0000000003319 (-38.58%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
PAYU 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0000000004133 (-43.89%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada PAYU (PAYU) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
The most catchy memecoin out there that anyone can win.
PAYU on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie PAYU investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida PAYU panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse PAYU kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie PAYU ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
PAYU hinna ennustus (USD)
Kui palju on PAYU (PAYU) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie PAYU (PAYU) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida PAYU nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
PAYU (PAYU) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet PAYU tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
PAYU (PAYU) ostujuhend
Kas otsite, kuidas PAYU osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust PAYU osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
