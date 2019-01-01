PAX Gold (PAXG) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi PAX Gold (PAXG) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

PAX Gold (PAXG) teave Pax Gold (PAXG) is a gold-backed cryptocurrency, launched by the creators of Paxos Standard (PAX) in September 2019. As an ERC-20 token operating on the Ethereum blockchain, Pax Gold is tradeable on a large variety of exchanges and has become an accessible way for traders to start investing in gold. Ametlik veebisait: https://www.paxos.com/paxgold/ Valge raamat: https://www.paxos.com/pax-gold Plokiahela Explorer: https://solscan.io/token/C6oFsE8nXRDThzrMEQ5SxaNFGKoyyfWDDVPw37JKvPTe Ostke PAXG kohe!

PAX Gold (PAXG) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage PAX Gold (PAXG) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 935.53M $ 935.53M $ 935.53M Koguvaru: $ 281.73K $ 281.73K $ 281.73K Ringlev varu: $ 281.73K $ 281.73K $ 281.73K FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 935.53M $ 935.53M $ 935.53M Kõigi aegade kõrgeim: $ 3,574.73 $ 3,574.73 $ 3,574.73 Kõigi aegade madalaim: $ 1,387.97650287 $ 1,387.97650287 $ 1,387.97650287 Praegune hind: $ 3,320.69 $ 3,320.69 $ 3,320.69 Lisateave PAX Gold (PAXG) hinna kohta

PAX Gold (PAXG) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud PAX Gold (PAXG) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate PAXG tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: PAXG tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate PAXG tokeni tokenoomikat, avastage PAXG tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust PAXG Kas olete huvitatud PAX Gold (PAXG) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid PAXG ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas PAXG MEXC-ist osta!

PAX Gold (PAXG) hinna ajalugu PAXG hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage PAXG hinna ajalugu kohe!

PAXG – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu PAXG võiks suunduda? Meie PAXG hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake PAXG tokeni hinna ennustust kohe!

