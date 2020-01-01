PAWZONE (PAWZONE) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi PAWZONE (PAWZONE) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

PAWZONE (PAWZONE) teave PawZone is a blockchain technology company focused on developing decentralized applications for Shibarium, the upcoming Shiba Inu Layer 2 network. Their community, the Pawfighters, is dedicated to the betterment of the Shiba Inu ecosystem. PawZone is currently building an NFT marketplace for Shibarium which is expected to outperform many of the larger NFT marketplaces currently available followed by Shiba Inu GG, the upcoming gaming guild. The PAW token will serve as the governance token for the project, allowing members to determine the future of the project through their participation in a DAO.PAW can be spent to level up in Shiba Inu GG to earn more for your contributions with the assets you borrow. Ametlik veebisait: https://www.pawzone.io/ Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0x1aa51bc7eb181ce48ce626bf62f8956fa9555136 Ostke PAWZONE kohe!

PAWZONE (PAWZONE) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage PAWZONE (PAWZONE) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Koguvaru: $ 500.00B $ 500.00B $ 500.00B Ringlev varu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 194.65K $ 194.65K $ 194.65K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.000045 $ 0.000045 $ 0.000045 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000000010511378402 $ 0.000000010511378402 $ 0.000000010511378402 Praegune hind: $ 0.0000003893 $ 0.0000003893 $ 0.0000003893 Lisateave PAWZONE (PAWZONE) hinna kohta

PAWZONE (PAWZONE) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud PAWZONE (PAWZONE) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate PAWZONE tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: PAWZONE tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate PAWZONE tokeni tokenoomikat, avastage PAWZONE tokeni reaalajas hinda!

PAWZONE (PAWZONE) hinna ajalugu PAWZONE hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage PAWZONE hinna ajalugu kohe!

PAWZONE – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu PAWZONE võiks suunduda? Meie PAWZONE hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake PAWZONE tokeni hinna ennustust kohe!

