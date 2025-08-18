PAWZONE (PAWZONE) reaalajas hind on $ 0.0000003815. Viimase 24 tunni jooksul PAWZONE kaubeldud madalaim $ 0.0000003803 ja kõrgeim $ 0.0000004095 näitab aktiivset turu volatiivsust. PAWZONEkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.000070022881797892 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000000010511378402.
Lüliajalise tootluse osas on PAWZONE muutunud -1.43% viimase tunni jooksul, -2.19% 24 tunni vältel -4.56% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
PAWZONE (PAWZONE) – turuteave
PAWZONE praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00$ 54.19K 24 tunnise kauplemismahuga. PAWZONE ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 500000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 190.75K.
PAWZONE (PAWZONE) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse PAWZONE tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.000000008582
-2.19%
30 päeva
$ -0.0000001162
-23.35%
60 päeva
$ -0.0000000368
-8.80%
90 päeva
$ -0.0000000314
-7.61%
PAWZONE Hinnamuutus täna
Täna registreeris PAWZONE muutuse $ -0.000000008582 (-2.19%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
PAWZONE 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0000001162 (-23.35%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
PAWZONE 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus PAWZONE $ -0.0000000368 (-8.80%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
PAWZONE 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0000000314 (-7.61%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
PawZone is a blockchain technology company focused on developing decentralized applications for Shibarium, the upcoming Shiba Inu Layer 2 network. Their community, the Pawfighters, is dedicated to the betterment of the Shiba Inu ecosystem. PawZone is currently building an NFT marketplace for Shibarium which is expected to outperform many of the larger NFT marketplaces currently available followed by Shiba Inu GG, the upcoming gaming guild.
The PAW token will serve as the governance token for the project, allowing members to determine the future of the project through their participation in a DAO.PAW can be spent to level up in Shiba Inu GG to earn more for your contributions with the assets you borrow.
PAWZONE hinna ennustus (USD)
Kui palju on PAWZONE (PAWZONE) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie PAWZONE (PAWZONE) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida PAWZONE nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
PAWZONE (PAWZONE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet PAWZONE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
