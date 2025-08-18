Rohkem infot PAWZONE

PAWZONE hind(PAWZONE)

1 PAWZONE/USD reaalajas hind:

$0.0000003815
$0.0000003815
-2.20%1D
PAWZONE (PAWZONE) reaalajas hinnagraafik
PAWZONE (PAWZONE) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.0000003803
$ 0.0000003803
24 h madal
$ 0.0000004095
$ 0.0000004095
24 h kõrge

$ 0.0000003803
$ 0.0000003803

$ 0.0000004095
$ 0.0000004095

$ 0.000070022881797892
$ 0.000070022881797892

$ 0.000000010511378402
$ 0.000000010511378402

-1.43%

-2.19%

-4.56%

-4.56%

PAWZONE (PAWZONE) reaalajas hind on $ 0.0000003815. Viimase 24 tunni jooksul PAWZONE kaubeldud madalaim $ 0.0000003803 ja kõrgeim $ 0.0000004095 näitab aktiivset turu volatiivsust. PAWZONEkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.000070022881797892 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000000010511378402.

Lüliajalise tootluse osas on PAWZONE muutunud -1.43% viimase tunni jooksul, -2.19% 24 tunni vältel -4.56% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

PAWZONE (PAWZONE) – turuteave

No.7205

$ 0.00
$ 0.00

$ 54.19K
$ 54.19K

$ 190.75K
$ 190.75K

0.00
0.00

500,000,000,000
500,000,000,000

500,000,000,000
500,000,000,000

0.00%

PAWZONE praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 $ 54.19K 24 tunnise kauplemismahuga. PAWZONE ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 500000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 190.75K.

PAWZONE (PAWZONE) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse PAWZONE tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.000000008582-2.19%
30 päeva$ -0.0000001162-23.35%
60 päeva$ -0.0000000368-8.80%
90 päeva$ -0.0000000314-7.61%
PAWZONE Hinnamuutus täna

Täna registreeris PAWZONE muutuse $ -0.000000008582 (-2.19%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

PAWZONE 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0000001162 (-23.35%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

PAWZONE 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus PAWZONE $ -0.0000000368 (-8.80%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

PAWZONE 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0000000314 (-7.61%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada PAWZONE (PAWZONE) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe PAWZONE hinnaajaloo lehte.

Mis on PAWZONE (PAWZONE)

PawZone is a blockchain technology company focused on developing decentralized applications for Shibarium, the upcoming Shiba Inu Layer 2 network. Their community, the Pawfighters, is dedicated to the betterment of the Shiba Inu ecosystem. PawZone is currently building an NFT marketplace for Shibarium which is expected to outperform many of the larger NFT marketplaces currently available followed by Shiba Inu GG, the upcoming gaming guild. The PAW token will serve as the governance token for the project, allowing members to determine the future of the project through their participation in a DAO.PAW can be spent to level up in Shiba Inu GG to earn more for your contributions with the assets you borrow.

PAWZONE on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie PAWZONE investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

PAWZONE hinna ennustus (USD)

Kui palju on PAWZONE (PAWZONE) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie PAWZONE (PAWZONE) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida PAWZONE nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake PAWZONE hinna ennustust kohe!

PAWZONE (PAWZONE) tokenoomika

PAWZONE (PAWZONE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet PAWZONE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

PAWZONE (PAWZONE) ostujuhend

Kas otsite, kuidas PAWZONE osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust PAWZONE osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

PAWZONE kohalike valuutade suhtes

1 PAWZONE(PAWZONE)/VND
0.0100391725
1 PAWZONE(PAWZONE)/AUD
A$0.00000057988
1 PAWZONE(PAWZONE)/GBP
0.000000278495
1 PAWZONE(PAWZONE)/EUR
0.000000324275
1 PAWZONE(PAWZONE)/USD
$0.0000003815
1 PAWZONE(PAWZONE)/MYR
RM0.000001606115
1 PAWZONE(PAWZONE)/TRY
0.000015561385
1 PAWZONE(PAWZONE)/JPY
¥0.0000560805
1 PAWZONE(PAWZONE)/ARS
ARS$0.000494809315
1 PAWZONE(PAWZONE)/RUB
0.000030409365
1 PAWZONE(PAWZONE)/INR
0.000033385065
1 PAWZONE(PAWZONE)/IDR
Rp0.006153224945
1 PAWZONE(PAWZONE)/KRW
0.00052985772
1 PAWZONE(PAWZONE)/PHP
0.000021573825
1 PAWZONE(PAWZONE)/EGP
￡E.0.00001841119
1 PAWZONE(PAWZONE)/BRL
R$0.0000020601
1 PAWZONE(PAWZONE)/CAD
C$0.00000052647
1 PAWZONE(PAWZONE)/BDT
0.00004632936
1 PAWZONE(PAWZONE)/NGN
0.00058512181
1 PAWZONE(PAWZONE)/UAH
0.000015721615
1 PAWZONE(PAWZONE)/VES
Bs0.0000515025
1 PAWZONE(PAWZONE)/CLP
$0.000367766
1 PAWZONE(PAWZONE)/PKR
Rs0.00010807132
1 PAWZONE(PAWZONE)/KZT
0.000206547915
1 PAWZONE(PAWZONE)/THB
฿0.000012356785
1 PAWZONE(PAWZONE)/TWD
NT$0.000011456445
1 PAWZONE(PAWZONE)/AED
د.إ0.000001400105
1 PAWZONE(PAWZONE)/CHF
Fr0.0000003052
1 PAWZONE(PAWZONE)/HKD
HK$0.00000298333
1 PAWZONE(PAWZONE)/AMD
֏0.00014583219
1 PAWZONE(PAWZONE)/MAD
.د.م0.000003429685
1 PAWZONE(PAWZONE)/MXN
$0.000007198905
1 PAWZONE(PAWZONE)/PLN
0.00000138866
1 PAWZONE(PAWZONE)/RON
лв0.00000164808
1 PAWZONE(PAWZONE)/SEK
kr0.000003643325
1 PAWZONE(PAWZONE)/BGN
лв0.000000637105
1 PAWZONE(PAWZONE)/HUF
Ft0.0001287944
1 PAWZONE(PAWZONE)/CZK
0.00000797335
1 PAWZONE(PAWZONE)/KWD
د.ك0.0000001163575
1 PAWZONE(PAWZONE)/ILS
0.000001285655
1 PAWZONE(PAWZONE)/NOK
kr0.000003887485
1 PAWZONE(PAWZONE)/NZD
PAWZONE ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest PAWZONE võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Üksuse PAWZONE ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse PAWZONE kohta

Kui palju on PAWZONE (PAWZONE) tänapäeval väärt?
Reaalajas PAWZONE hind USD on 0.0000003815 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune PAWZONE/USD hind?
Praegune hind PAWZONE/USD on $ 0.0000003815. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on PAWZONE turukapitalisatsioon?
PAWZONE turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on PAWZONE ringlev varu?
PAWZONE ringlev varu on 0.00 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim PAWZONE (ATH) hind?
PAWZONE saavutab ATH hinna summas 0.000070022881797892 USD.
Mis oli kõigi aegade PAWZONE madalaim (ATL) hind?
PAWZONE nägi ATL hinda summas 0.000000010511378402 USD.
Milline on PAWZONE kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine PAWZONE kauplemismaht on $ 54.19K USD.
Kas PAWZONE sel aastal kõrgemale ka suundub?
PAWZONE võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake PAWZONE hinna ennustust.
PAWZONE (PAWZONE) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
