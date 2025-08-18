Mis on PAW (PAW)

$PAW is an ERC-20 token with a total supply of 1 quadrillion. Born on the Ethereum blockchain, $PAW is more than just a token; it's a thriving and vibrant part of the dynamic PawChain community. As $PAW continues to grow, it powers the PawChain ecosystem, enabling transactions and facilitating community governance. Our future goals for $PAW are both ambitious and promising. The token will evolve from its current status as an ERC-20 token to a truly cross-chain asset. $PAW is set to be at the heart of our Layer-2 solution, PawChain, linking all our utilities together. It will fuel our decentralized exchange, PawSwap, driving swaps and staking options. $PAW will also be central to our planned DeFi eCommerce marketplace, Payment Cards, Wallet Hardware and much more, enabling transactions in a seamless digital and physical world. With our Layer-3 solution, we aim to connect all chains together, driving a truly interconnected ecosystem. Thus, $PAW isn't just a token - it's a key piece in the puzzle of a decentralized future.

PAW hinna ennustus (USD)

Kui palju on PAW (PAW) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie PAW (PAW) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida PAW nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake PAW hinna ennustust kohe!

PAW (PAW) tokenoomika

PAW (PAW) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet PAW tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

PAW ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest PAW võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Kui palju on PAW (PAW) tänapäeval väärt? Reaalajas PAW hind USD on 0.00000000899 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune PAW/USD hind? $ 0.00000000899 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind PAW/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on PAW turukapitalisatsioon? PAW turukapitalisatsioon on $ 8.52M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on PAW ringlev varu? PAW ringlev varu on 947.96T USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim PAW (ATH) hind? PAW saavutab ATH hinna summas 0.000064522413291757 USD . Mis oli kõigi aegade PAW madalaim (ATL) hind? PAW nägi ATL hinda summas 0.000000000033609974 USD . Milline on PAW kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine PAW kauplemismaht on $ 45.96K USD .

