PAW hind(PAW)

1 PAW/USD reaalajas hind:

$0.000000008973
$0.000000008973$0.000000008973
-2.71%1D
USD
PAW (PAW) reaalajas hinnagraafik
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 01:45:39 (UTC+8)

PAW (PAW) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.000000008585
$ 0.000000008585$ 0.000000008585
24 h madal
$ 0.000000009667
$ 0.000000009667$ 0.000000009667
24 h kõrge

$ 0.000000008585
$ 0.000000008585$ 0.000000008585

$ 0.000000009667
$ 0.000000009667$ 0.000000009667

$ 0.000064522413291757
$ 0.000064522413291757$ 0.000064522413291757

$ 0.000000000033609974
$ 0.000000000033609974$ 0.000000000033609974

-0.15%

-2.71%

-4.62%

-4.62%

PAW (PAW) reaalajas hind on $ 0.00000000899. Viimase 24 tunni jooksul PAW kaubeldud madalaim $ 0.000000008585 ja kõrgeim $ 0.000000009667 näitab aktiivset turu volatiivsust. PAWkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.000064522413291757 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000000000033609974.

Lüliajalise tootluse osas on PAW muutunud -0.15% viimase tunni jooksul, -2.71% 24 tunni vältel -4.62% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

PAW (PAW) – turuteave

No.1226

$ 8.52M
$ 8.52M$ 8.52M

$ 45.96K
$ 45.96K$ 45.96K

$ 8.99M
$ 8.99M$ 8.99M

947.96T
947.96T 947.96T

1,000,000,000,000,000
1,000,000,000,000,000 1,000,000,000,000,000

1,000,000,000,000,000
1,000,000,000,000,000 1,000,000,000,000,000

94.79%

ETH

PAW praegune turukapitalisatsioon on $ 8.52M $ 45.96K 24 tunnise kauplemismahuga. PAW ringlev varu on 947.96T, mille koguvaru on 1000000000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 8.99M.

PAW (PAW) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse PAW tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.00000000024994-2.71%
30 päeva$ +0.000000002287+34.11%
60 päeva$ +0.000000001359+17.80%
90 päeva$ -0.00000000035-3.75%
PAW Hinnamuutus täna

Täna registreeris PAW muutuse $ -0.00000000024994 (-2.71%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

PAW 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.000000002287 (+34.11%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

PAW 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus PAW $ +0.000000001359 (+17.80%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

PAW 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.00000000035 (-3.75%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada PAW (PAW) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe PAW hinnaajaloo lehte.

Mis on PAW (PAW)

$PAW is an ERC-20 token with a total supply of 1 quadrillion. Born on the Ethereum blockchain, $PAW is more than just a token; it's a thriving and vibrant part of the dynamic PawChain community. As $PAW continues to grow, it powers the PawChain ecosystem, enabling transactions and facilitating community governance. Our future goals for $PAW are both ambitious and promising. The token will evolve from its current status as an ERC-20 token to a truly cross-chain asset. $PAW is set to be at the heart of our Layer-2 solution, PawChain, linking all our utilities together. It will fuel our decentralized exchange, PawSwap, driving swaps and staking options. $PAW will also be central to our planned DeFi eCommerce marketplace, Payment Cards, Wallet Hardware and much more, enabling transactions in a seamless digital and physical world. With our Layer-3 solution, we aim to connect all chains together, driving a truly interconnected ecosystem. Thus, $PAW isn't just a token - it's a key piece in the puzzle of a decentralized future.

PAW on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie PAW investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida PAW panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse PAW kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie PAW ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

PAW hinna ennustus (USD)

Kui palju on PAW (PAW) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie PAW (PAW) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida PAW nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake PAW hinna ennustust kohe!

PAW (PAW) tokenoomika

PAW (PAW) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet PAW tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

PAW (PAW) ostujuhend

Kas otsite, kuidas PAW osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust PAW osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

PAW kohalike valuutade suhtes

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest PAW võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse PAW ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse PAW kohta

Kui palju on PAW (PAW) tänapäeval väärt?
Reaalajas PAW hind USD on 0.00000000899 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune PAW/USD hind?
Praegune hind PAW/USD on $ 0.00000000899. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on PAW turukapitalisatsioon?
PAW turukapitalisatsioon on $ 8.52M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on PAW ringlev varu?
PAW ringlev varu on 947.96T USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim PAW (ATH) hind?
PAW saavutab ATH hinna summas 0.000064522413291757 USD.
Mis oli kõigi aegade PAW madalaim (ATL) hind?
PAW nägi ATL hinda summas 0.000000000033609974 USD.
Milline on PAW kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine PAW kauplemismaht on $ 45.96K USD.
Kas PAW sel aastal kõrgemale ka suundub?
PAW võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake PAW hinna ennustust.
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 01:45:39 (UTC+8)

Värsked uudised

Kauplemine: PAW

