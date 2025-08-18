PAW (PAW) reaalajas hind on $ 0.00000000899. Viimase 24 tunni jooksul PAW kaubeldud madalaim $ 0.000000008585 ja kõrgeim $ 0.000000009667 näitab aktiivset turu volatiivsust. PAWkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.000064522413291757 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000000000033609974.
Lüliajalise tootluse osas on PAW muutunud -0.15% viimase tunni jooksul, -2.71% 24 tunni vältel -4.62% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
PAW (PAW) – turuteave
No.1226
$ 8.52M
$ 8.52M$ 8.52M
$ 45.96K
$ 45.96K$ 45.96K
$ 8.99M
$ 8.99M$ 8.99M
947.96T
947.96T 947.96T
1,000,000,000,000,000
1,000,000,000,000,000 1,000,000,000,000,000
1,000,000,000,000,000
1,000,000,000,000,000 1,000,000,000,000,000
94.79%
ETH
PAW praegune turukapitalisatsioon on $ 8.52M$ 45.96K 24 tunnise kauplemismahuga. PAW ringlev varu on 947.96T, mille koguvaru on 1000000000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 8.99M.
PAW (PAW) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse PAW tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.00000000024994
-2.71%
30 päeva
$ +0.000000002287
+34.11%
60 päeva
$ +0.000000001359
+17.80%
90 päeva
$ -0.00000000035
-3.75%
PAW Hinnamuutus täna
Täna registreeris PAW muutuse $ -0.00000000024994 (-2.71%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
PAW 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.000000002287 (+34.11%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
PAW 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus PAW $ +0.000000001359 (+17.80%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
PAW 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.00000000035 (-3.75%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada PAW (PAW) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
$PAW is an ERC-20 token with a total supply of 1 quadrillion. Born on the Ethereum blockchain, $PAW is more than just a token; it's a thriving and vibrant part of the dynamic PawChain community. As $PAW continues to grow, it powers the PawChain ecosystem, enabling transactions and facilitating community governance. Our future goals for $PAW are both ambitious and promising. The token will evolve from its current status as an ERC-20 token to a truly cross-chain asset. $PAW is set to be at the heart of our Layer-2 solution, PawChain, linking all our utilities together. It will fuel our decentralized exchange, PawSwap, driving swaps and staking options. $PAW will also be central to our planned DeFi eCommerce marketplace, Payment Cards, Wallet Hardware and much more, enabling transactions in a seamless digital and physical world. With our Layer-3 solution, we aim to connect all chains together, driving a truly interconnected ecosystem. Thus, $PAW isn't just a token - it's a key piece in the puzzle of a decentralized future.
PAW on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie PAW investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida PAW panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse PAW kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie PAW ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
PAW hinna ennustus (USD)
Kui palju on PAW (PAW) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie PAW (PAW) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida PAW nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
PAW (PAW) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet PAW tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
PAW (PAW) ostujuhend
Kas otsite, kuidas PAW osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust PAW osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.