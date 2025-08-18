Patex (PATEX) reaalajas hind on $ 0.02639. Viimase 24 tunni jooksul PATEX kaubeldud madalaim $ 0.02561 ja kõrgeim $ 0.02671 näitab aktiivset turu volatiivsust. PATEXkõigi aegade kõrgeim hind on $ 20.631550965606092 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.024601329681904795.
Lüliajalise tootluse osas on PATEX muutunud -0.42% viimase tunni jooksul, +2.16% 24 tunni vältel -2.12% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Patex (PATEX) – turuteave
Patex praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00$ 52.11K 24 tunnise kauplemismahuga. PATEX ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 8000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
Patex (PATEX) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Patex tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +0.0005582
+2.16%
30 päeva
$ -0.00601
-18.55%
60 päeva
$ -0.00871
-24.82%
90 päeva
$ -0.07731
-74.56%
Patex Hinnamuutus täna
Täna registreeris PATEX muutuse $ +0.0005582 (+2.16%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Patex 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00601 (-18.55%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Patex 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus PATEX $ -0.00871 (-24.82%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Patex 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.07731 (-74.56%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Patex (PATEX) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Patex is an all-in-one solution for CBDC adoption in Latin America: its L2 enables issuance and tracking of CBDCs, and C-Patex is designed to trade these currencies right on the platform.
Patex on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Patex investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida PATEX panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Patex kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Patex ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Patex hinna ennustus (USD)
Kui palju on Patex (PATEX) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Patex (PATEX) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Patex nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Patex (PATEX) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet PATEX tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Patex (PATEX) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Patex osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Patex osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.