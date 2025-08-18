Rohkem infot PATEX

Patex hind(PATEX)

$0.0264
+2.16%1D
Patex (PATEX) reaalajas hinnagraafik
Patex (PATEX) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.02561
24 h madal
$ 0.02671
24 h kõrge

$ 0.02561
$ 0.02671
$ 20.631550965606092
$ 0.024601329681904795
-0.42%

+2.16%

-2.12%

-2.12%

Patex (PATEX) reaalajas hind on $ 0.02639. Viimase 24 tunni jooksul PATEX kaubeldud madalaim $ 0.02561 ja kõrgeim $ 0.02671 näitab aktiivset turu volatiivsust. PATEXkõigi aegade kõrgeim hind on $ 20.631550965606092 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.024601329681904795.

Lüliajalise tootluse osas on PATEX muutunud -0.42% viimase tunni jooksul, +2.16% 24 tunni vältel -2.12% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Patex (PATEX) – turuteave

No.4283

$ 0.00
$ 52.11K
$ 211.12K
0.00
8,000,000
BSC

Patex praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 $ 52.11K 24 tunnise kauplemismahuga. PATEX ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 8000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

Patex (PATEX) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Patex tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.0005582+2.16%
30 päeva$ -0.00601-18.55%
60 päeva$ -0.00871-24.82%
90 päeva$ -0.07731-74.56%
Patex Hinnamuutus täna

Täna registreeris PATEX muutuse $ +0.0005582 (+2.16%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Patex 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00601 (-18.55%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Patex 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus PATEX $ -0.00871 (-24.82%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Patex 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.07731 (-74.56%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Patex (PATEX) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Patex hinnaajaloo lehte.

Mis on Patex (PATEX)

Patex is an all-in-one solution for CBDC adoption in Latin America: its L2 enables issuance and tracking of CBDCs, and C-Patex is designed to trade these currencies right on the platform.

Patex on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Patex investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida PATEX panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Patex kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Patex ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Patex hinna ennustus (USD)

Kui palju on Patex (PATEX) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Patex (PATEX) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Patex nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Patex hinna ennustust kohe!

Patex (PATEX) tokenoomika

Patex (PATEX) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet PATEX tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Patex (PATEX) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Patex osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Patex osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

PATEX kohalike valuutade suhtes

1 Patex(PATEX)/VND
694.45285
1 Patex(PATEX)/AUD
A$0.0403767
1 Patex(PATEX)/GBP
0.0192647
1 Patex(PATEX)/EUR
0.0224315
1 Patex(PATEX)/USD
$0.02639
1 Patex(PATEX)/MYR
RM0.1111019
1 Patex(PATEX)/TRY
1.0780315
1 Patex(PATEX)/JPY
¥3.87933
1 Patex(PATEX)/ARS
ARS$34.1837587
1 Patex(PATEX)/RUB
2.1016996
1 Patex(PATEX)/INR
2.3093889
1 Patex(PATEX)/IDR
Rp425.6451017
1 Patex(PATEX)/KRW
36.6525432
1 Patex(PATEX)/PHP
1.4984242
1 Patex(PATEX)/EGP
￡E.1.2725258
1 Patex(PATEX)/BRL
R$0.142506
1 Patex(PATEX)/CAD
C$0.0364182
1 Patex(PATEX)/BDT
3.2013709
1 Patex(PATEX)/NGN
40.4133821
1 Patex(PATEX)/UAH
1.0875319
1 Patex(PATEX)/VES
Bs3.56265
1 Patex(PATEX)/CLP
$25.38718
1 Patex(PATEX)/PKR
Rs7.4694256
1 Patex(PATEX)/KZT
14.2725037
1 Patex(PATEX)/THB
฿0.8539804
1 Patex(PATEX)/TWD
NT$0.7924917
1 Patex(PATEX)/AED
د.إ0.0968513
1 Patex(PATEX)/CHF
Fr0.021112
1 Patex(PATEX)/HKD
HK$0.2063698
1 Patex(PATEX)/AMD
֏10.091536
1 Patex(PATEX)/MAD
.د.م0.2372461
1 Patex(PATEX)/MXN
$0.4937569
1 Patex(PATEX)/PLN
0.0957957
1 Patex(PATEX)/RON
лв0.1140048
1 Patex(PATEX)/SEK
kr0.2517606
1 Patex(PATEX)/BGN
лв0.0440713
1 Patex(PATEX)/HUF
Ft8.9034582
1 Patex(PATEX)/CZK
0.5512871
1 Patex(PATEX)/KWD
د.ك0.00802256
1 Patex(PATEX)/ILS
0.0889343
1 Patex(PATEX)/NOK
kr0.2681224
1 Patex(PATEX)/NZD
$0.0443352

Patex ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Patex võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Patex ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Patex kohta

Kui palju on Patex (PATEX) tänapäeval väärt?
Reaalajas PATEX hind USD on 0.02639 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune PATEX/USD hind?
Praegune hind PATEX/USD on $ 0.02639. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Patex turukapitalisatsioon?
PATEX turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on PATEX ringlev varu?
PATEX ringlev varu on 0.00 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim PATEX (ATH) hind?
PATEX saavutab ATH hinna summas 20.631550965606092 USD.
Mis oli kõigi aegade PATEX madalaim (ATL) hind?
PATEX nägi ATL hinda summas 0.024601329681904795 USD.
Milline on PATEX kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine PATEX kauplemismaht on $ 52.11K USD.
Kas PATEX sel aastal kõrgemale ka suundub?
PATEX võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake PATEX hinna ennustust.
Patex (PATEX) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

