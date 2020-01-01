PARMA Fan Token (PARMA) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi PARMA Fan Token (PARMA) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

PARMA Fan Token (PARMA) teave $PARMA is the Fan token of the legendary Parma Calcio 1913, a football team with a great history. $PARMA Fan token is a cryptocurrency with the aim of revolutionizing fan engagement through innovative and exclusive experiences. Holders will also be able to participate in surveys, win match tickets and make important choices about their team. Ametlik veebisait: https://www.unitos.io/parma-fantoken Valge raamat: https://docsend.com/view/x7r2zi6zdb5chtaj Plokiahela Explorer: https://bscscan.com/token/0xf7f0dc9fd88e436847580d883319137ec2aa6b94 Ostke PARMA kohe!

PARMA Fan Token (PARMA) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage PARMA Fan Token (PARMA) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Koguvaru: $ 20.00M $ 20.00M $ 20.00M Ringlev varu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 104.40K $ 104.40K $ 104.40K Kõigi aegade kõrgeim: $ 1.249 $ 1.249 $ 1.249 Kõigi aegade madalaim: $ 0.001399028640257023 $ 0.001399028640257023 $ 0.001399028640257023 Praegune hind: $ 0.00522 $ 0.00522 $ 0.00522 Lisateave PARMA Fan Token (PARMA) hinna kohta

PARMA Fan Token (PARMA) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud PARMA Fan Token (PARMA) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate PARMA tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: PARMA tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate PARMA tokeni tokenoomikat, avastage PARMA tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust PARMA Kas olete huvitatud PARMA Fan Token (PARMA) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid PARMA ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas PARMA MEXC-ist osta!

PARMA Fan Token (PARMA) hinna ajalugu PARMA hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage PARMA hinna ajalugu kohe!

PARMA – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu PARMA võiks suunduda? Meie PARMA hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake PARMA tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!