PARMA Fan Token (PARMA) reaalajas hind on $ 0.00518. Viimase 24 tunni jooksul PARMA kaubeldud madalaim $ 0.00511 ja kõrgeim $ 0.0058 näitab aktiivset turu volatiivsust. PARMAkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.8319793099791744 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.001399028640257023.
Lüliajalise tootluse osas on PARMA muutunud +0.58% viimase tunni jooksul, -9.91% 24 tunni vältel +48.00% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
PARMA Fan Token (PARMA) – turuteave
No.7152
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 188.91K
$ 188.91K$ 188.91K
$ 103.60K
$ 103.60K$ 103.60K
0.00
0.00 0.00
20,000,000
20,000,000 20,000,000
20,000,000
20,000,000 20,000,000
0.00%
BSC
PARMA Fan Token praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00$ 188.91K 24 tunnise kauplemismahuga. PARMA ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 20000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 103.60K.
PARMA Fan Token (PARMA) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse PARMA Fan Token tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.0005698
-9.91%
30 päeva
$ +0.00026
+5.28%
60 päeva
$ -0.00014
-2.64%
90 päeva
$ -0.01066
-67.30%
PARMA Fan Token Hinnamuutus täna
Täna registreeris PARMA muutuse $ -0.0005698 (-9.91%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
PARMA Fan Token 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.00026 (+5.28%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
PARMA Fan Token 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus PARMA $ -0.00014 (-2.64%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
PARMA Fan Token 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.01066 (-67.30%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
$PARMA is the Fan token of the legendary Parma Calcio 1913, a football team with a great history. $PARMA Fan token is a cryptocurrency with the aim of revolutionizing fan engagement through innovative and exclusive experiences. Holders will also be able to participate in surveys, win match tickets and make important choices about their team.
PARMA Fan Token on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie PARMA Fan Token investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida PARMA panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse PARMA Fan Token kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie PARMA Fan Token ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
PARMA Fan Token (PARMA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet PARMA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
