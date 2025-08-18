Rohkem infot PARMA

PARMA Fan Token hind(PARMA)

1 PARMA/USD reaalajas hind:

$0.00518
$0.00518$0.00518
-9.91%1D
USD
PARMA Fan Token (PARMA) reaalajas hinnagraafik
PARMA Fan Token (PARMA) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00511
$ 0.00511$ 0.00511
24 h madal
$ 0.0058
$ 0.0058$ 0.0058
24 h kõrge

$ 0.00511
$ 0.00511$ 0.00511

$ 0.0058
$ 0.0058$ 0.0058

$ 1.8319793099791744
$ 1.8319793099791744$ 1.8319793099791744

$ 0.001399028640257023
$ 0.001399028640257023$ 0.001399028640257023

+0.58%

-9.91%

+48.00%

+48.00%

PARMA Fan Token (PARMA) reaalajas hind on $ 0.00518. Viimase 24 tunni jooksul PARMA kaubeldud madalaim $ 0.00511 ja kõrgeim $ 0.0058 näitab aktiivset turu volatiivsust. PARMAkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.8319793099791744 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.001399028640257023.

Lüliajalise tootluse osas on PARMA muutunud +0.58% viimase tunni jooksul, -9.91% 24 tunni vältel +48.00% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

PARMA Fan Token (PARMA) – turuteave

No.7152

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 188.91K
$ 188.91K$ 188.91K

$ 103.60K
$ 103.60K$ 103.60K

0.00
0.00 0.00

20,000,000
20,000,000 20,000,000

20,000,000
20,000,000 20,000,000

0.00%

BSC

PARMA Fan Token praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 $ 188.91K 24 tunnise kauplemismahuga. PARMA ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 20000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 103.60K.

PARMA Fan Token (PARMA) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse PARMA Fan Token tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0005698-9.91%
30 päeva$ +0.00026+5.28%
60 päeva$ -0.00014-2.64%
90 päeva$ -0.01066-67.30%
PARMA Fan Token Hinnamuutus täna

Täna registreeris PARMA muutuse $ -0.0005698 (-9.91%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

PARMA Fan Token 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.00026 (+5.28%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

PARMA Fan Token 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus PARMA $ -0.00014 (-2.64%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

PARMA Fan Token 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.01066 (-67.30%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada PARMA Fan Token (PARMA) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe PARMA Fan Token hinnaajaloo lehte.

Mis on PARMA Fan Token (PARMA)

$PARMA is the Fan token of the legendary Parma Calcio 1913, a football team with a great history. $PARMA Fan token is a cryptocurrency with the aim of revolutionizing fan engagement through innovative and exclusive experiences. Holders will also be able to participate in surveys, win match tickets and make important choices about their team.

PARMA Fan Token on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie PARMA Fan Token investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida PARMA panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse PARMA Fan Token kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie PARMA Fan Token ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

PARMA Fan Token hinna ennustus (USD)

Kui palju on PARMA Fan Token (PARMA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie PARMA Fan Token (PARMA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida PARMA Fan Token nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake PARMA Fan Token hinna ennustust kohe!

PARMA Fan Token (PARMA) tokenoomika

PARMA Fan Token (PARMA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet PARMA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

PARMA Fan Token (PARMA) ostujuhend

Kas otsite, kuidas PARMA Fan Token osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust PARMA Fan Token osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

PARMA kohalike valuutade suhtes

PARMA Fan Token ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest PARMA Fan Token võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse PARMA Fan Token ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse PARMA Fan Token kohta

Kui palju on PARMA Fan Token (PARMA) tänapäeval väärt?
Reaalajas PARMA hind USD on 0.00518 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune PARMA/USD hind?
Praegune hind PARMA/USD on $ 0.00518. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on PARMA Fan Token turukapitalisatsioon?
PARMA turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on PARMA ringlev varu?
PARMA ringlev varu on 0.00 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim PARMA (ATH) hind?
PARMA saavutab ATH hinna summas 1.8319793099791744 USD.
Mis oli kõigi aegade PARMA madalaim (ATL) hind?
PARMA nägi ATL hinda summas 0.001399028640257023 USD.
Milline on PARMA kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine PARMA kauplemismaht on $ 188.91K USD.
Kas PARMA sel aastal kõrgemale ka suundub?
PARMA võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake PARMA hinna ennustust.
PARMA Fan Token (PARMA) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

