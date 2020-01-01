Panda Swap (PANDA) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Panda Swap (PANDA) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Panda Swap (PANDA) teave $PANDA is the native token of everything PANDA, a groundbreaking DeFi ecosystem on Solana. This token powers: • PANDA SWAP: Ultra-fast, feature-rich aggregator: Lightning-fast swaps (confirmed in under 1 second), advanced routing, support for all pools and bonding curves, programmable sell buttons, and real-time pool alerts. • Swap-to-Earn Rewards: Stake $PANDA with flexible lock-up periods (7–30 days) to receive instant SOL rewards, plus referral bonuses and shared community revenue. • PANDA PAD Launchpad: Create and launch tokens without coding. Enjoy automatic liquidity transfer to Raydium at $65K market cap, permanent liquidity locks, anti-dump protections (vesting + early-sell penalties), and full transparency—no presales or team allocations. Mission: To redefine DeFi on Solana by delivering speed, security, community-driven launches, and real earnings to all users. Ametlik veebisait: https://pandaswapsol.io/ Valge raamat: https://panda-swap.gitbook.io/panda-swap-white-paper Plokiahela Explorer: https://solscan.io/token/PANDA8AgjdgQqRRYedrXGKTb2WygNsAhxNDpD7YrBgv Ostke PANDA kohe!

Panda Swap (PANDA) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Panda Swap (PANDA) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 4.10M $ 4.10M $ 4.10M Koguvaru: $ 888.89M $ 888.89M $ 888.89M Ringlev varu: $ 888.89M $ 888.89M $ 888.89M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 4.10M $ 4.10M $ 4.10M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.007461 $ 0.007461 $ 0.007461 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000000305912512812 $ 0.000000305912512812 $ 0.000000305912512812 Praegune hind: $ 0.00461 $ 0.00461 $ 0.00461 Lisateave Panda Swap (PANDA) hinna kohta

Panda Swap (PANDA) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Panda Swap (PANDA) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate PANDA tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: PANDA tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate PANDA tokeni tokenoomikat, avastage PANDA tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust PANDA Kas olete huvitatud Panda Swap (PANDA) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid PANDA ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas PANDA MEXC-ist osta!

Panda Swap (PANDA) hinna ajalugu PANDA hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage PANDA hinna ajalugu kohe!

PANDA – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu PANDA võiks suunduda? Meie PANDA hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake PANDA tokeni hinna ennustust kohe!

