Panda Swap logo

Panda Swap hind(PANDA)

1 PANDA/USD reaalajas hind:

$0.004853
$0.004853$0.004853
-0.06%1D
USD
Panda Swap (PANDA) reaalajas hinnagraafik
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 04:05:15 (UTC+8)

Panda Swap (PANDA) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.004711
$ 0.004711$ 0.004711
24 h madal
$ 0.004873
$ 0.004873$ 0.004873
24 h kõrge

$ 0.004711
$ 0.004711$ 0.004711

$ 0.004873
$ 0.004873$ 0.004873

$ 22.779949937305567
$ 22.779949937305567$ 22.779949937305567

$ 0.000000305912512812
$ 0.000000305912512812$ 0.000000305912512812

+0.81%

-0.06%

+142.65%

+142.65%

Panda Swap (PANDA) reaalajas hind on $ 0.004853. Viimase 24 tunni jooksul PANDA kaubeldud madalaim $ 0.004711 ja kõrgeim $ 0.004873 näitab aktiivset turu volatiivsust. PANDAkõigi aegade kõrgeim hind on $ 22.779949937305567 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000000305912512812.

Lüliajalise tootluse osas on PANDA muutunud +0.81% viimase tunni jooksul, -0.06% 24 tunni vältel +142.65% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Panda Swap (PANDA) – turuteave

No.1512

$ 4.31M
$ 4.31M$ 4.31M

$ 36.19K
$ 36.19K$ 36.19K

$ 4.31M
$ 4.31M$ 4.31M

888.89M
888.89M 888.89M

888,888,888
888,888,888 888,888,888

888,888,885
888,888,885 888,888,885

99.99%

SOL

Panda Swap praegune turukapitalisatsioon on $ 4.31M $ 36.19K 24 tunnise kauplemismahuga. PANDA ringlev varu on 888.89M, mille koguvaru on 888888885. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 4.31M.

Panda Swap (PANDA) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Panda Swap tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.00000291-0.06%
30 päeva$ +0.002853+142.65%
60 päeva$ +0.002853+142.65%
90 päeva$ +0.002853+142.65%
Panda Swap Hinnamuutus täna

Täna registreeris PANDA muutuse $ -0.00000291 (-0.06%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Panda Swap 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.002853 (+142.65%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Panda Swap 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus PANDA $ +0.002853 (+142.65%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Panda Swap 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.002853 (+142.65%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Panda Swap (PANDA) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Panda Swap hinnaajaloo lehte.

Mis on Panda Swap (PANDA)

$PANDA is the native token of everything PANDA, a groundbreaking DeFi ecosystem on Solana. This token powers: • PANDA SWAP: Ultra-fast, feature-rich aggregator: Lightning-fast swaps (confirmed in under 1 second), advanced routing, support for all pools and bonding curves, programmable sell buttons, and real-time pool alerts. • Swap-to-Earn Rewards: Stake $PANDA with flexible lock-up periods (7–30 days) to receive instant SOL rewards, plus referral bonuses and shared community revenue. • PANDA PAD Launchpad: Create and launch tokens without coding. Enjoy automatic liquidity transfer to Raydium at $65K market cap, permanent liquidity locks, anti-dump protections (vesting + early-sell penalties), and full transparency—no presales or team allocations. Mission: To redefine DeFi on Solana by delivering speed, security, community-driven launches, and real earnings to all users.

Panda Swap on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Panda Swap investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida PANDA panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Panda Swap kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Panda Swap ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Panda Swap hinna ennustus (USD)

Kui palju on Panda Swap (PANDA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Panda Swap (PANDA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Panda Swap nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Panda Swap hinna ennustust kohe!

Panda Swap (PANDA) tokenoomika

Panda Swap (PANDA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet PANDA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Panda Swap (PANDA) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Panda Swap osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Panda Swap osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

PANDA kohalike valuutade suhtes

1 Panda Swap(PANDA)/VND
127.706695
1 Panda Swap(PANDA)/AUD
A$0.00742509
1 Panda Swap(PANDA)/GBP
0.00354269
1 Panda Swap(PANDA)/EUR
0.00412505
1 Panda Swap(PANDA)/USD
$0.004853
1 Panda Swap(PANDA)/MYR
RM0.02043113
1 Panda Swap(PANDA)/TRY
0.19795387
1 Panda Swap(PANDA)/JPY
¥0.713391
1 Panda Swap(PANDA)/ARS
ARS$6.28623649
1 Panda Swap(PANDA)/RUB
0.38654145
1 Panda Swap(PANDA)/INR
0.42468603
1 Panda Swap(PANDA)/IDR
Rp78.27418259
1 Panda Swap(PANDA)/KRW
6.74023464
1 Panda Swap(PANDA)/PHP
0.27443715
1 Panda Swap(PANDA)/EGP
￡E.0.23401166
1 Panda Swap(PANDA)/BRL
R$0.0262062
1 Panda Swap(PANDA)/CAD
C$0.00669714
1 Panda Swap(PANDA)/BDT
0.58934832
1 Panda Swap(PANDA)/NGN
7.44324022
1 Panda Swap(PANDA)/UAH
0.19999213
1 Panda Swap(PANDA)/VES
Bs0.655155
1 Panda Swap(PANDA)/CLP
$4.678292
1 Panda Swap(PANDA)/PKR
Rs1.37475784
1 Panda Swap(PANDA)/KZT
2.62746273
1 Panda Swap(PANDA)/THB
฿0.15704308
1 Panda Swap(PANDA)/TWD
NT$0.14573559
1 Panda Swap(PANDA)/AED
د.إ0.01781051
1 Panda Swap(PANDA)/CHF
Fr0.0038824
1 Panda Swap(PANDA)/HKD
HK$0.03795046
1 Panda Swap(PANDA)/AMD
֏1.85510778
1 Panda Swap(PANDA)/MAD
.د.م0.04362847
1 Panda Swap(PANDA)/MXN
$0.09089669
1 Panda Swap(PANDA)/PLN
0.01761639
1 Panda Swap(PANDA)/RON
лв0.02096496
1 Panda Swap(PANDA)/SEK
kr0.04624909
1 Panda Swap(PANDA)/BGN
лв0.00810451
1 Panda Swap(PANDA)/HUF
Ft1.63730514
1 Panda Swap(PANDA)/CZK
0.10147623
1 Panda Swap(PANDA)/KWD
د.ك0.001480165
1 Panda Swap(PANDA)/ILS
0.01635461
1 Panda Swap(PANDA)/NOK
kr0.04930648
1 Panda Swap(PANDA)/NZD
$0.00815304

Panda Swap ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Panda Swap võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Panda Swap ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Panda Swap kohta

Kui palju on Panda Swap (PANDA) tänapäeval väärt?
Reaalajas PANDA hind USD on 0.004853 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune PANDA/USD hind?
Praegune hind PANDA/USD on $ 0.004853. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Panda Swap turukapitalisatsioon?
PANDA turukapitalisatsioon on $ 4.31M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on PANDA ringlev varu?
PANDA ringlev varu on 888.89M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim PANDA (ATH) hind?
PANDA saavutab ATH hinna summas 22.779949937305567 USD.
Mis oli kõigi aegade PANDA madalaim (ATL) hind?
PANDA nägi ATL hinda summas 0.000000305912512812 USD.
Milline on PANDA kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine PANDA kauplemismaht on $ 36.19K USD.
Kas PANDA sel aastal kõrgemale ka suundub?
PANDA võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake PANDA hinna ennustust.
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 04:05:15 (UTC+8)

Panda Swap (PANDA) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

PANDA/USD kalkulaator

Summa

PANDA
PANDA
USD
USD

1 PANDA = 0.004853 USD

Kauplemine: PANDA

PANDAUSDT
$0.004853
$0.004853$0.004853
-0.06%

