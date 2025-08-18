Panda Swap (PANDA) reaalajas hind on $ 0.004853. Viimase 24 tunni jooksul PANDA kaubeldud madalaim $ 0.004711 ja kõrgeim $ 0.004873 näitab aktiivset turu volatiivsust. PANDAkõigi aegade kõrgeim hind on $ 22.779949937305567 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000000305912512812.
Lüliajalise tootluse osas on PANDA muutunud +0.81% viimase tunni jooksul, -0.06% 24 tunni vältel +142.65% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Panda Swap (PANDA) – turuteave
No.1512
$ 4.31M
$ 4.31M$ 4.31M
$ 36.19K
$ 36.19K$ 36.19K
$ 4.31M
$ 4.31M$ 4.31M
888.89M
888.89M 888.89M
888,888,888
888,888,888 888,888,888
888,888,885
888,888,885 888,888,885
99.99%
SOL
Panda Swap praegune turukapitalisatsioon on $ 4.31M$ 36.19K 24 tunnise kauplemismahuga. PANDA ringlev varu on 888.89M, mille koguvaru on 888888885. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 4.31M.
Panda Swap (PANDA) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Panda Swap tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.00000291
-0.06%
30 päeva
$ +0.002853
+142.65%
60 päeva
$ +0.002853
+142.65%
90 päeva
$ +0.002853
+142.65%
Panda Swap Hinnamuutus täna
Täna registreeris PANDA muutuse $ -0.00000291 (-0.06%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Panda Swap 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.002853 (+142.65%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Panda Swap 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus PANDA $ +0.002853 (+142.65%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Panda Swap 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.002853 (+142.65%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Panda Swap (PANDA) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
$PANDA is the native token of everything PANDA, a groundbreaking DeFi ecosystem on Solana. This token powers:
• PANDA SWAP: Ultra-fast, feature-rich aggregator: Lightning-fast swaps (confirmed in under 1 second), advanced routing, support for all pools and bonding curves, programmable sell buttons, and real-time pool alerts.
• Swap-to-Earn Rewards: Stake $PANDA with flexible lock-up periods (7–30 days) to receive instant SOL rewards, plus referral bonuses and shared community revenue.
• PANDA PAD Launchpad: Create and launch tokens without coding. Enjoy automatic liquidity transfer to Raydium at $65K market cap, permanent liquidity locks, anti-dump protections (vesting + early-sell penalties), and full transparency—no presales or team allocations.
Mission: To redefine DeFi on Solana by delivering speed, security, community-driven launches, and real earnings to all users.
Panda Swap on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Panda Swap investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida PANDA panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Panda Swap kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Panda Swap ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Panda Swap hinna ennustus (USD)
Kui palju on Panda Swap (PANDA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Panda Swap (PANDA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Panda Swap nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Panda Swap (PANDA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet PANDA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Panda Swap (PANDA) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Panda Swap osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Panda Swap osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.