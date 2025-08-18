Palm Economy (PALM) reaalajas hind on $ 0.00118. Viimase 24 tunni jooksul PALM kaubeldud madalaim $ 0.001144 ja kõrgeim $ 0.00122 näitab aktiivset turu volatiivsust. PALMkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.001691097454007852 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.001108450918178361.
Lüliajalise tootluse osas on PALM muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, -1.17% 24 tunni vältel +5.16% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Palm Economy (PALM) – turuteave
No.9187
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 9.50K
$ 9.50K$ 9.50K
$ 59.00M
$ 59.00M$ 59.00M
0.00
0.00 0.00
50,000,000,000
50,000,000,000 50,000,000,000
50,000,000,000
50,000,000,000 50,000,000,000
0.00%
ADA
Palm Economy praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00$ 9.50K 24 tunnise kauplemismahuga. PALM ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 50000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 59.00M.
Palm Economy (PALM) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Palm Economy tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.00001397
-1.17%
30 päeva
$ -0.000138
-10.48%
60 päeva
$ -0.000702
-37.31%
90 päeva
$ +0.00018
+18.00%
Palm Economy Hinnamuutus täna
Täna registreeris PALM muutuse $ -0.00001397 (-1.17%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Palm Economy 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.000138 (-10.48%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Palm Economy 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus PALM $ -0.000702 (-37.31%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Palm Economy 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.00018 (+18.00%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Palm Economy (PALM) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
PALM is a utility token revolutionizing commodity markets through Real-World Asset (RWA) tokenization, enhancing trade access and transparency. Palm Economy’s utility token is the lifeblood of the Palmyra Ecosystem which utilizes real world assets and commodity Tokenization.
Palm Economy on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Palm Economy investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida PALM panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Palm Economy kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Palm Economy ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Palm Economy hinna ennustus (USD)
Kui palju on Palm Economy (PALM) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Palm Economy (PALM) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Palm Economy nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Palm Economy (PALM) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet PALM tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Palm Economy (PALM) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Palm Economy osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Palm Economy osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.