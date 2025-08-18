Rohkem infot PALM

Palm Economy hind(PALM)

$0.00118
-1.17%1D
Palm Economy (PALM) reaalajas hinnagraafik
Palm Economy (PALM) hinna teave (USD)

$ 0.001144
24 h madal
24 h kõrge

0.00%

-1.17%

+5.16%

+5.16%

Palm Economy (PALM) reaalajas hind on $ 0.00118. Viimase 24 tunni jooksul PALM kaubeldud madalaim $ 0.001144 ja kõrgeim $ 0.00122 näitab aktiivset turu volatiivsust. PALMkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.001691097454007852 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.001108450918178361.

Lüliajalise tootluse osas on PALM muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, -1.17% 24 tunni vältel +5.16% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Palm Economy (PALM) – turuteave

No.9187

$ 0.00
$ 9.50K
$ 59.00M
0.00
50,000,000,000
50,000,000,000
0.00%

Palm Economy praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 $ 9.50K 24 tunnise kauplemismahuga. PALM ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 50000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 59.00M.

Palm Economy (PALM) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Palm Economy tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.00001397-1.17%
30 päeva$ -0.000138-10.48%
60 päeva$ -0.000702-37.31%
90 päeva$ +0.00018+18.00%
Palm Economy Hinnamuutus täna

Täna registreeris PALM muutuse $ -0.00001397 (-1.17%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Palm Economy 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.000138 (-10.48%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Palm Economy 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus PALM $ -0.000702 (-37.31%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Palm Economy 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.00018 (+18.00%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Palm Economy (PALM) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Palm Economy hinnaajaloo lehte.

Mis on Palm Economy (PALM)

PALM is a utility token revolutionizing commodity markets through Real-World Asset (RWA) tokenization, enhancing trade access and transparency. Palm Economy’s utility token is the lifeblood of the Palmyra Ecosystem which utilizes real world assets and commodity Tokenization.

Palm Economy on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Palm Economy investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Palm Economy kohta

Kui palju on Palm Economy (PALM) tänapäeval väärt?
Reaalajas PALM hind USD on 0.00118 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune PALM/USD hind?
Praegune hind PALM/USD on $ 0.00118. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Palm Economy turukapitalisatsioon?
PALM turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on PALM ringlev varu?
PALM ringlev varu on 0.00 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim PALM (ATH) hind?
PALM saavutab ATH hinna summas 0.001691097454007852 USD.
Mis oli kõigi aegade PALM madalaim (ATL) hind?
PALM nägi ATL hinda summas 0.001108450918178361 USD.
Milline on PALM kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine PALM kauplemismaht on $ 9.50K USD.
Kas PALM sel aastal kõrgemale ka suundub?
PALM võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake PALM hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 05:14:48 (UTC+8)

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

