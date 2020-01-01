PAID Network (PAID) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi PAID Network (PAID) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

PAID Network (PAID) teave PAID is a Decentralised Crowdfunding Platform with the mission to provide highly vetted projects and founders bringing brilliant ideas with crowd-sourced funding for the benefit of all and particularly in terms of transparency, security and efficiency. Ametlik veebisait: https://paidnetwork.com/ Plokiahela Explorer: https://basescan.org/token/0x655a51e6803faf50d4ace80fa501af2f29c856cf Ostke PAID kohe!

PAID Network (PAID) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage PAID Network (PAID) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 12.30M $ 12.30M $ 12.30M Koguvaru: $ 589.69M $ 589.69M $ 589.69M Ringlev varu: $ 514.70M $ 514.70M $ 514.70M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 14.21M $ 14.21M $ 14.21M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.183 $ 0.183 $ 0.183 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.0239 $ 0.0239 $ 0.0239 Lisateave PAID Network (PAID) hinna kohta

PAID Network (PAID) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud PAID Network (PAID) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate PAID tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: PAID tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate PAID tokeni tokenoomikat, avastage PAID tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust PAID Kas olete huvitatud PAID Network (PAID) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid PAID ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas PAID MEXC-ist osta!

PAID Network (PAID) hinna ajalugu PAID hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage PAID hinna ajalugu kohe!

PAID – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu PAID võiks suunduda? Meie PAID hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake PAID tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

