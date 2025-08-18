Mis on PAID Network (PAID)

PAID is a Decentralised Crowdfunding Platform with the mission to provide highly vetted projects and founders bringing brilliant ideas with crowd-sourced funding for the benefit of all and particularly in terms of transparency, security and efficiency.

PAID Network on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie PAID Network investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.



Lisaks saate teha järgmist.

- Kontrollida PAID panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.

- Lugeda ülevaateid ja analüüse PAID Network kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie PAID Network ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

PAID Network hinna ennustus (USD)

Kui palju on PAID Network (PAID) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie PAID Network (PAID) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida PAID Network nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake PAID Network hinna ennustust kohe!

PAID Network (PAID) tokenoomika

PAID Network (PAID) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet PAID tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

PAID Network (PAID) ostujuhend

Kas otsite, kuidas PAID Network osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust PAID Network osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

PAID kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

PAID Network ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest PAID Network võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse PAID Network kohta Kui palju on PAID Network (PAID) tänapäeval väärt? Reaalajas PAID hind USD on 0.0285 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune PAID/USD hind? $ 0.0285 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind PAID/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on PAID Network turukapitalisatsioon? PAID turukapitalisatsioon on $ 14.67M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on PAID ringlev varu? PAID ringlev varu on 514.70M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim PAID (ATH) hind? PAID saavutab ATH hinna summas 6.38388509 USD . Mis oli kõigi aegade PAID madalaim (ATL) hind? PAID nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on PAID kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine PAID kauplemismaht on $ 61.49K USD . Kas PAID sel aastal kõrgemale ka suundub? PAID võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake PAID hinna ennustust

PAID Network (PAID) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8) Tüüp Teave 08-16 16:39:00 Valdkonna uudised This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume 08-16 14:30:00 Valdkonna uudised Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem 08-16 04:04:00 Valuutapoliitika Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business 08-15 19:17:00 Valdkonna uudised Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs 08-15 15:35:00 Valdkonna uudised Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance 08-15 11:48:00 Valdkonna uudised Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s? OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu 2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.