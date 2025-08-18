Rohkem infot PAID

PAID Network (PAID) reaalajas hinnagraafik
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 01:45:32 (UTC+8)

PAID Network (PAID) hinna teave (USD)

BASE

PAID Network praegune turukapitalisatsioon on $ 14.67M $ 61.49K 24 tunnise kauplemismahuga. PAID ringlev varu on 514.70M, mille koguvaru on 589686914.6. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 16.95M.

PAID Network (PAID) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse PAID Network tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.000198-0.69%
30 päeva$ +0.0083+41.08%
60 päeva$ +0.0092+47.66%
90 päeva$ +0.0071+33.17%
PAID Network Hinnamuutus täna

Täna registreeris PAID muutuse $ -0.000198 (-0.69%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

PAID Network 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.0083 (+41.08%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

PAID Network 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus PAID $ +0.0092 (+47.66%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

PAID Network 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.0071 (+33.17%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada PAID Network (PAID) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe PAID Network hinnaajaloo lehte.

Mis on PAID Network (PAID)

PAID is a Decentralised Crowdfunding Platform with the mission to provide highly vetted projects and founders bringing brilliant ideas with crowd-sourced funding for the benefit of all and particularly in terms of transparency, security and efficiency.

PAID Network on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie PAID Network investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida PAID panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse PAID Network kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie PAID Network ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

PAID Network hinna ennustus (USD)

Kui palju on PAID Network (PAID) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie PAID Network (PAID) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida PAID Network nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake PAID Network hinna ennustust kohe!

PAID Network (PAID) tokenoomika

PAID Network (PAID) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet PAID tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

PAID Network (PAID) ostujuhend

Kas otsite, kuidas PAID Network osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust PAID Network osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

PAID kohalike valuutade suhtes

PAID Network ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest PAID Network võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Üksuse PAID Network ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse PAID Network kohta

Kui palju on PAID Network (PAID) tänapäeval väärt?
Reaalajas PAID hind USD on 0.0285 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune PAID/USD hind?
Praegune hind PAID/USD on $ 0.0285. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on PAID Network turukapitalisatsioon?
PAID turukapitalisatsioon on $ 14.67M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on PAID ringlev varu?
PAID ringlev varu on 514.70M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim PAID (ATH) hind?
PAID saavutab ATH hinna summas 6.38388509 USD.
Mis oli kõigi aegade PAID madalaim (ATL) hind?
PAID nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on PAID kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine PAID kauplemismaht on $ 61.49K USD.
Kas PAID sel aastal kõrgemale ka suundub?
PAID võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake PAID hinna ennustust.
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 01:45:32 (UTC+8)

PAID Network (PAID) Olulised valdkonna uudised

Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

