PAID Network (PAID) reaalajas hind on $ 0.0285. Viimase 24 tunni jooksul PAID kaubeldud madalaim $ 0.0268 ja kõrgeim $ 0.0311 näitab aktiivset turu volatiivsust. PAIDkõigi aegade kõrgeim hind on $ 6.38388509 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.
Lüliajalise tootluse osas on PAID muutunud -0.35% viimase tunni jooksul, -0.69% 24 tunni vältel +17.28% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
PAID Network (PAID) – turuteave
No.998
$ 14.67M
$ 14.67M$ 14.67M
$ 61.49K
$ 61.49K$ 61.49K
$ 16.95M
$ 16.95M$ 16.95M
514.70M
514.70M 514.70M
594,717,456
594,717,456 594,717,456
589,686,914.6
589,686,914.6 589,686,914.6
86.54%
BASE
PAID Network praegune turukapitalisatsioon on $ 14.67M$ 61.49K 24 tunnise kauplemismahuga. PAID ringlev varu on 514.70M, mille koguvaru on 589686914.6. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 16.95M.
PAID Network (PAID) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse PAID Network tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.000198
-0.69%
30 päeva
$ +0.0083
+41.08%
60 päeva
$ +0.0092
+47.66%
90 päeva
$ +0.0071
+33.17%
PAID Network Hinnamuutus täna
Täna registreeris PAID muutuse $ -0.000198 (-0.69%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
PAID Network 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.0083 (+41.08%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
PAID Network 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus PAID $ +0.0092 (+47.66%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
PAID Network 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.0071 (+33.17%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada PAID Network (PAID) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
PAID is a Decentralised Crowdfunding Platform with the mission to provide highly vetted projects and founders bringing brilliant ideas with crowd-sourced funding for the benefit of all and particularly in terms of transparency, security and efficiency.
PAID Network on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie PAID Network investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida PAID panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse PAID Network kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie PAID Network ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
PAID Network hinna ennustus (USD)
Kui palju on PAID Network (PAID) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie PAID Network (PAID) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida PAID Network nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
PAID Network (PAID) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet PAID tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
PAID Network (PAID) ostujuhend
Kas otsite, kuidas PAID Network osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust PAID Network osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.