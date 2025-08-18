Rohkem infot PAI

ParallelAI hind(PAI)

$0.24664
ParallelAI (PAI) reaalajas hinnagraafik
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 02:53:39 (UTC+8)

ParallelAI (PAI) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.2106
24 h madal
$ 0.262
24 h kõrge

$ 0.2106
$ 0.262
$ 1.1954266875521964
$ 0.03555146048500496
-0.65%

-1.41%

+76.27%

+76.27%

ParallelAI (PAI) reaalajas hind on $ 0.24661. Viimase 24 tunni jooksul PAI kaubeldud madalaim $ 0.2106 ja kõrgeim $ 0.262 näitab aktiivset turu volatiivsust. PAIkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.1954266875521964 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.03555146048500496.

Lüliajalise tootluse osas on PAI muutunud -0.65% viimase tunni jooksul, -1.41% 24 tunni vältel +76.27% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

ParallelAI (PAI) – turuteave

No.3614

$ 0.00
$ 126.12K
$ 24.66M
0.00
100,000,000
100,000,000
0.00%

ETH

ParallelAI praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 $ 126.12K 24 tunnise kauplemismahuga. PAI ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 100000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 24.66M.

ParallelAI (PAI) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse ParallelAI tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0035274-1.41%
30 päeva$ +0.11508+87.49%
60 päeva$ +0.20053+435.17%
90 päeva$ +0.13354+118.10%
ParallelAI Hinnamuutus täna

Täna registreeris PAI muutuse $ -0.0035274 (-1.41%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

ParallelAI 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.11508 (+87.49%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

ParallelAI 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus PAI $ +0.20053 (+435.17%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

ParallelAI 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.13354 (+118.10%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada ParallelAI (PAI) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe ParallelAI hinnaajaloo lehte.

Mis on ParallelAI (PAI)

ParallelAI is unleashing the power of parallel processing to slash compute times for AI developers by up to 20x. By enabling automatic parallelization of code, ParallelAI’s technology makes it faster and more efficient for AI developers to run complex tasks on GPUs and CPUs. This reduces cost and processing time by ensuring that AI applications can run tasks concurrently across multiple processing cores.

ParallelAI on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie ParallelAI investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida PAI panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse ParallelAI kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie ParallelAI ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

ParallelAI hinna ennustus (USD)

Kui palju on ParallelAI (PAI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie ParallelAI (PAI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida ParallelAI nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake ParallelAI hinna ennustust kohe!

ParallelAI (PAI) tokenoomika

ParallelAI (PAI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet PAI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

ParallelAI (PAI) ostujuhend

Kas otsite, kuidas ParallelAI osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust ParallelAI osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

PAI kohalike valuutade suhtes

ParallelAI ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest ParallelAI võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse ParallelAI ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse ParallelAI kohta

Kui palju on ParallelAI (PAI) tänapäeval väärt?
Reaalajas PAI hind USD on 0.24661 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune PAI/USD hind?
Praegune hind PAI/USD on $ 0.24661. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on ParallelAI turukapitalisatsioon?
PAI turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on PAI ringlev varu?
PAI ringlev varu on 0.00 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim PAI (ATH) hind?
PAI saavutab ATH hinna summas 1.1954266875521964 USD.
Mis oli kõigi aegade PAI madalaim (ATL) hind?
PAI nägi ATL hinda summas 0.03555146048500496 USD.
Milline on PAI kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine PAI kauplemismaht on $ 126.12K USD.
Kas PAI sel aastal kõrgemale ka suundub?
PAI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake PAI hinna ennustust.
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 02:53:39 (UTC+8)

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

1 PAI = 0.24661 USD

