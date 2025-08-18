ParallelAI (PAI) reaalajas hind on $ 0.24661. Viimase 24 tunni jooksul PAI kaubeldud madalaim $ 0.2106 ja kõrgeim $ 0.262 näitab aktiivset turu volatiivsust. PAIkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.1954266875521964 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.03555146048500496.
Lüliajalise tootluse osas on PAI muutunud -0.65% viimase tunni jooksul, -1.41% 24 tunni vältel +76.27% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
ParallelAI (PAI) – turuteave
No.3614
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 126.12K
$ 126.12K$ 126.12K
$ 24.66M
$ 24.66M$ 24.66M
0.00
0.00 0.00
100,000,000
100,000,000 100,000,000
100,000,000
100,000,000 100,000,000
0.00%
ETH
ParallelAI praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00$ 126.12K 24 tunnise kauplemismahuga. PAI ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 100000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 24.66M.
ParallelAI (PAI) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse ParallelAI tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.0035274
-1.41%
30 päeva
$ +0.11508
+87.49%
60 päeva
$ +0.20053
+435.17%
90 päeva
$ +0.13354
+118.10%
ParallelAI Hinnamuutus täna
Täna registreeris PAI muutuse $ -0.0035274 (-1.41%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
ParallelAI 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.11508 (+87.49%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
ParallelAI 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus PAI $ +0.20053 (+435.17%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
ParallelAI 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.13354 (+118.10%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada ParallelAI (PAI) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
ParallelAI is unleashing the power of parallel processing to slash compute times for AI developers by up to 20x. By enabling automatic parallelization of code, ParallelAI’s technology makes it faster and more efficient for AI developers to run complex tasks on GPUs and CPUs. This reduces cost and processing time by ensuring that AI applications can run tasks concurrently across multiple processing cores.
ParallelAI hinna ennustus (USD)
Kui palju on ParallelAI (PAI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie ParallelAI (PAI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida ParallelAI nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
ParallelAI (PAI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet PAI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
ParallelAI (PAI) ostujuhend
