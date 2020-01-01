Paddle Finance (PADD) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Paddle Finance (PADD) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Paddle Finance (PADD) teave Paddle is an all-in-one financial layer facilitating on-chain economy. Ametlik veebisait: https://www.paddlefi.com/ Valge raamat: https://docs.paddlefi.com/ Plokiahela Explorer: https://basescan.org/token/0xF6dC6b3C80179C88290548aD077160249ABDf8E3 Ostke PADD kohe!

Paddle Finance (PADD) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Paddle Finance (PADD) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: -- Koguvaru: $ 1.00B Ringlev varu: -- FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 1.61M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.009708 Kõigi aegade madalaim: -- Praegune hind: $ 0.001608

Paddle Finance (PADD) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Paddle Finance (PADD) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate PADD tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: PADD tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate PADD tokeni tokenoomikat, avastage PADD tokeni reaalajas hinda!

Paddle Finance (PADD) hinna ajalugu PADD hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage PADD hinna ajalugu kohe!

PADD – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu PADD võiks suunduda? Meie PADD hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake PADD tokeni hinna ennustust kohe!

