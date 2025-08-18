Rohkem infot PADD

Paddle Finance logo

Paddle Finance hind(PADD)

1 PADD/USD reaalajas hind:

Paddle Finance (PADD) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 01:45:24 (UTC+8)

Paddle Finance (PADD) hinna teave (USD)

Paddle Finance (PADD) reaalajas hind on $ 0.001874. Viimase 24 tunni jooksul PADD kaubeldud madalaim $ 0.0018 ja kõrgeim $ 0.00189 näitab aktiivset turu volatiivsust. PADDkõigi aegade kõrgeim hind on -- ja kõigi aegade madalaim hind on --.

Lüliajalise tootluse osas on PADD muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, 0.00% 24 tunni vältel -18.56% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Paddle Finance (PADD) – turuteave

$ 14.27K
$ 14.27K$ 14.27K

$ 1.87M
$ 1.87M$ 1.87M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BASE

Paddle Finance praegune turukapitalisatsioon on $ 14.27K 24 tunnise kauplemismahuga. PADD ringlev varu on 1000000000, mille koguvaru on 1000000000.

Paddle Finance (PADD) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Paddle Finance tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 00.00%
30 päeva$ -0.004927-72.45%
60 päeva$ -0.00566-75.13%
90 päeva$ -0.003126-62.52%
Paddle Finance Hinnamuutus täna

Täna registreeris PADD muutuse $ 0 (0.00%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Paddle Finance 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.004927 (-72.45%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Paddle Finance 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus PADD $ -0.00566 (-75.13%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Paddle Finance 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.003126 (-62.52%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Paddle Finance (PADD) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Paddle Finance hinnaajaloo lehte.

Mis on Paddle Finance (PADD)

Paddle is an all-in-one financial layer facilitating on-chain economy.

Paddle Finance on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Paddle Finance investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida PADD panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Paddle Finance kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Paddle Finance ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Paddle Finance hinna ennustus (USD)

Kui palju on Paddle Finance (PADD) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Paddle Finance (PADD) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Paddle Finance nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Paddle Finance hinna ennustust kohe!

Paddle Finance (PADD) tokenoomika

Paddle Finance (PADD) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet PADD tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Paddle Finance (PADD) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Paddle Finance osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Paddle Finance osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

PADD kohalike valuutade suhtes

1 Paddle Finance(PADD)/VND
49.31431
1 Paddle Finance(PADD)/AUD
A$0.00284848
1 Paddle Finance(PADD)/GBP
0.00136802
1 Paddle Finance(PADD)/EUR
0.0015929
1 Paddle Finance(PADD)/USD
$0.001874
1 Paddle Finance(PADD)/MYR
RM0.00788954
1 Paddle Finance(PADD)/TRY
0.07644046
1 Paddle Finance(PADD)/JPY
¥0.275478
1 Paddle Finance(PADD)/ARS
ARS$2.43059674
1 Paddle Finance(PADD)/RUB
0.14937654
1 Paddle Finance(PADD)/INR
0.16399374
1 Paddle Finance(PADD)/IDR
Rp30.22580222
1 Paddle Finance(PADD)/KRW
2.60276112
1 Paddle Finance(PADD)/PHP
0.1059747
1 Paddle Finance(PADD)/EGP
￡E.0.09043924
1 Paddle Finance(PADD)/BRL
R$0.0101196
1 Paddle Finance(PADD)/CAD
C$0.00258612
1 Paddle Finance(PADD)/BDT
0.22757856
1 Paddle Finance(PADD)/NGN
2.87422876
1 Paddle Finance(PADD)/UAH
0.07722754
1 Paddle Finance(PADD)/VES
Bs0.25299
1 Paddle Finance(PADD)/CLP
$1.806536
1 Paddle Finance(PADD)/PKR
Rs0.53086672
1 Paddle Finance(PADD)/KZT
1.01460234
1 Paddle Finance(PADD)/THB
฿0.06069886
1 Paddle Finance(PADD)/TWD
NT$0.05627622
1 Paddle Finance(PADD)/AED
د.إ0.00687758
1 Paddle Finance(PADD)/CHF
Fr0.0014992
1 Paddle Finance(PADD)/HKD
HK$0.01465468
1 Paddle Finance(PADD)/AMD
֏0.71635524
1 Paddle Finance(PADD)/MAD
.د.م0.01684726
1 Paddle Finance(PADD)/MXN
$0.03536238
1 Paddle Finance(PADD)/PLN
0.00682136
1 Paddle Finance(PADD)/RON
лв0.00809568
1 Paddle Finance(PADD)/SEK
kr0.0178967
1 Paddle Finance(PADD)/BGN
лв0.00312958
1 Paddle Finance(PADD)/HUF
Ft0.6326624
1 Paddle Finance(PADD)/CZK
0.0391666
1 Paddle Finance(PADD)/KWD
د.ك0.00057157
1 Paddle Finance(PADD)/ILS
0.00631538
1 Paddle Finance(PADD)/NOK
kr0.01909606
1 Paddle Finance(PADD)/NZD
$0.00314832

Paddle Finance ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Paddle Finance võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Paddle Finance ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Paddle Finance kohta

Kui palju on Paddle Finance (PADD) tänapäeval väärt?
Reaalajas PADD hind USD on 0.001874 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune PADD/USD hind?
Praegune hind PADD/USD on $ 0.001874. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Paddle Finance turukapitalisatsioon?
PADD turukapitalisatsioon on -- USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on PADD ringlev varu?
PADD ringlev varu on -- USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim PADD (ATH) hind?
PADD saavutab ATH hinna summas -- USD.
Mis oli kõigi aegade PADD madalaim (ATL) hind?
PADD nägi ATL hinda summas -- USD.
Milline on PADD kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine PADD kauplemismaht on $ 14.27K USD.
Kas PADD sel aastal kõrgemale ka suundub?
PADD võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake PADD hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 01:45:24 (UTC+8)

