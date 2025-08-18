Rohkem infot PACOIN

PAC PROJECT hind(PACOIN)

1 PACOIN/USD reaalajas hind:

$0.002602
0.00%1D
USD
PAC PROJECT (PACOIN) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 00:36:15 (UTC+8)

PAC PROJECT (PACOIN) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.002293
24 h madal
$ 0.002852
24 h kõrge

$ 0.002293
$ 0.002852
--
--
0.00%

0.00%

+63.23%

+63.23%

PAC PROJECT (PACOIN) reaalajas hind on $ 0.002602. Viimase 24 tunni jooksul PACOIN kaubeldud madalaim $ 0.002293 ja kõrgeim $ 0.002852 näitab aktiivset turu volatiivsust. PACOINkõigi aegade kõrgeim hind on -- ja kõigi aegade madalaim hind on --.

Lüliajalise tootluse osas on PACOIN muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, 0.00% 24 tunni vältel +63.23% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

PAC PROJECT (PACOIN) – turuteave

$ 104.13K
$ 92.41
$ 1.30M
40.02M
500,000,000
NONE

PAC PROJECT praegune turukapitalisatsioon on $ 104.13K $ 92.41 24 tunnise kauplemismahuga. PACOIN ringlev varu on 40.02M, mille koguvaru on 500000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

PAC PROJECT (PACOIN) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse PAC PROJECT tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 00.00%
30 päeva$ -0.002731-51.21%
60 päeva$ -0.003332-56.16%
90 päeva$ -0.007433-74.08%
PAC PROJECT Hinnamuutus täna

Täna registreeris PACOIN muutuse $ 0 (0.00%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

PAC PROJECT 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.002731 (-51.21%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

PAC PROJECT 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus PACOIN $ -0.003332 (-56.16%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

PAC PROJECT 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.007433 (-74.08%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada PAC PROJECT (PACOIN) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe PAC PROJECT hinnaajaloo lehte.

Mis on PAC PROJECT (PACOIN)

PAC Project is a comprehensive ecosystem built on web3 technologies, combines entertainment, educational, gaming and other useful services - AI Bot, Game Center with P2E mobile games, staking, Cryptocurrency exchange, NFT Marketplace, AR service and others.

PAC PROJECT on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie PAC PROJECT investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida PACOIN panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse PAC PROJECT kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie PAC PROJECT ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

PAC PROJECT hinna ennustus (USD)

Kui palju on PAC PROJECT (PACOIN) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie PAC PROJECT (PACOIN) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida PAC PROJECT nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake PAC PROJECT hinna ennustust kohe!

PAC PROJECT (PACOIN) tokenoomika

PAC PROJECT (PACOIN) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet PACOIN tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

PAC PROJECT (PACOIN) ostujuhend

Kas otsite, kuidas PAC PROJECT osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust PAC PROJECT osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

PACOIN kohalike valuutade suhtes

PAC PROJECT ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest PAC PROJECT võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse PAC PROJECT ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse PAC PROJECT kohta

Kui palju on PAC PROJECT (PACOIN) tänapäeval väärt?
Reaalajas PACOIN hind USD on 0.002602 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune PACOIN/USD hind?
Praegune hind PACOIN/USD on $ 0.002602. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on PAC PROJECT turukapitalisatsioon?
PACOIN turukapitalisatsioon on $ 104.13K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on PACOIN ringlev varu?
PACOIN ringlev varu on 40.02M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim PACOIN (ATH) hind?
PACOIN saavutab ATH hinna summas -- USD.
Mis oli kõigi aegade PACOIN madalaim (ATL) hind?
PACOIN nägi ATL hinda summas -- USD.
Milline on PACOIN kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine PACOIN kauplemismaht on $ 92.41 USD.
Kas PACOIN sel aastal kõrgemale ka suundub?
PACOIN võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake PACOIN hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 00:36:15 (UTC+8)

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

