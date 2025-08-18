Mis on PAC PROJECT (PACOIN)

PAC Project is a comprehensive ecosystem built on web3 technologies, combines entertainment, educational, gaming and other useful services - AI Bot, Game Center with P2E mobile games, staking, Cryptocurrency exchange, NFT Marketplace, AR service and others.

PAC PROJECT (PACOIN) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet PACOIN tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest PAC PROJECT võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Kui palju on PAC PROJECT (PACOIN) tänapäeval väärt? Reaalajas PACOIN hind USD on 0.002602 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune PACOIN/USD hind? $ 0.002602 . Milline on PAC PROJECT turukapitalisatsioon? PACOIN turukapitalisatsioon on $ 104.13K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on PACOIN ringlev varu? PACOIN ringlev varu on 40.02M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim PACOIN (ATH) hind? PACOIN saavutab ATH hinna summas -- USD . Mis oli kõigi aegade PACOIN madalaim (ATL) hind? PACOIN nägi ATL hinda summas -- USD . Milline on PACOIN kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine PACOIN kauplemismaht on $ 92.41 USD .

