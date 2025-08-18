HashPack (PACK) reaalajas hind on $ 0.01949. Viimase 24 tunni jooksul PACK kaubeldud madalaim $ 0.01903 ja kõrgeim $ 0.02033 näitab aktiivset turu volatiivsust. PACKkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.08582584139142052 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.013627247549730328.
Lüliajalise tootluse osas on PACK muutunud -0.72% viimase tunni jooksul, -2.69% 24 tunni vältel -2.60% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
HashPack (PACK) – turuteave
No.4175
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 6.31K
$ 6.31K$ 6.31K
$ 19.49M
$ 19.49M$ 19.49M
0.00
0.00 0.00
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
0.00%
2024-05-23 00:00:00
$ 0.015
$ 0.015$ 0.015
HBAR
HashPack praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00$ 6.31K 24 tunnise kauplemismahuga. PACK ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 19.49M.
HashPack (PACK) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse HashPack tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.0005393
-2.69%
30 päeva
$ -0.00207
-9.61%
60 päeva
$ +0.00396
+25.49%
90 päeva
$ -0.00194
-9.06%
HashPack Hinnamuutus täna
Täna registreeris PACK muutuse $ -0.0005393 (-2.69%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
HashPack 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00207 (-9.61%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
HashPack 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus PACK $ +0.00396 (+25.49%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
HashPack 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.00194 (-9.06%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada HashPack (PACK) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
HashPack is the leading wallet in the Hedera Hashgraph ecosystem, targeted to new and existing users in web3, and with the objective of offering the best user experience in web3. HashPack services 95% of the active users on Hedera, integrates with 95% of dApps and in general leads the way with regards to ecosystem activity and innovation.
HashPack on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie HashPack investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida PACK panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse HashPack kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie HashPack ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
HashPack hinna ennustus (USD)
Kui palju on HashPack (PACK) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie HashPack (PACK) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida HashPack nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
HashPack (PACK) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet PACK tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
HashPack (PACK) ostujuhend
Kas otsite, kuidas HashPack osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust HashPack osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.