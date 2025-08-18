Rohkem infot PACK

PACK Hinnainfo

PACK Valge raamat

PACK Ametlik veebisait

PACK Tokenoomika

PACK Hinnaprognoos

PACK Ajalugu

PACK – ostujuhend

PACK-usaldusraha valuutakonverter

PACK Hetketurg

Turueelne müük

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

HashPack logo

HashPack hind(PACK)

1 PACK/USD reaalajas hind:

$0.01951
$0.01951$0.01951
-2.69%1D
USD
HashPack (PACK) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 05:14:40 (UTC+8)

HashPack (PACK) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.01903
$ 0.01903$ 0.01903
24 h madal
$ 0.02033
$ 0.02033$ 0.02033
24 h kõrge

$ 0.01903
$ 0.01903$ 0.01903

$ 0.02033
$ 0.02033$ 0.02033

$ 0.08582584139142052
$ 0.08582584139142052$ 0.08582584139142052

$ 0.013627247549730328
$ 0.013627247549730328$ 0.013627247549730328

-0.72%

-2.69%

-2.60%

-2.60%

HashPack (PACK) reaalajas hind on $ 0.01949. Viimase 24 tunni jooksul PACK kaubeldud madalaim $ 0.01903 ja kõrgeim $ 0.02033 näitab aktiivset turu volatiivsust. PACKkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.08582584139142052 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.013627247549730328.

Lüliajalise tootluse osas on PACK muutunud -0.72% viimase tunni jooksul, -2.69% 24 tunni vältel -2.60% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

HashPack (PACK) – turuteave

No.4175

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 6.31K
$ 6.31K$ 6.31K

$ 19.49M
$ 19.49M$ 19.49M

0.00
0.00 0.00

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

0.00%

2024-05-23 00:00:00

$ 0.015
$ 0.015$ 0.015

HBAR

HashPack praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 $ 6.31K 24 tunnise kauplemismahuga. PACK ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 19.49M.

HashPack (PACK) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse HashPack tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0005393-2.69%
30 päeva$ -0.00207-9.61%
60 päeva$ +0.00396+25.49%
90 päeva$ -0.00194-9.06%
HashPack Hinnamuutus täna

Täna registreeris PACK muutuse $ -0.0005393 (-2.69%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

HashPack 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00207 (-9.61%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

HashPack 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus PACK $ +0.00396 (+25.49%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

HashPack 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.00194 (-9.06%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada HashPack (PACK) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe HashPack hinnaajaloo lehte.

Mis on HashPack (PACK)

HashPack is the leading wallet in the Hedera Hashgraph ecosystem, targeted to new and existing users in web3, and with the objective of offering the best user experience in web3. HashPack services 95% of the active users on Hedera, integrates with 95% of dApps and in general leads the way with regards to ecosystem activity and innovation.

HashPack on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie HashPack investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida PACK panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse HashPack kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie HashPack ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

HashPack hinna ennustus (USD)

Kui palju on HashPack (PACK) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie HashPack (PACK) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida HashPack nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake HashPack hinna ennustust kohe!

HashPack (PACK) tokenoomika

HashPack (PACK) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet PACK tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

HashPack (PACK) ostujuhend

Kas otsite, kuidas HashPack osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust HashPack osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

PACK kohalike valuutade suhtes

1 HashPack(PACK)/VND
512.87935
1 HashPack(PACK)/AUD
A$0.0298197
1 HashPack(PACK)/GBP
0.0142277
1 HashPack(PACK)/EUR
0.0165665
1 HashPack(PACK)/USD
$0.01949
1 HashPack(PACK)/MYR
RM0.0820529
1 HashPack(PACK)/TRY
0.7961665
1 HashPack(PACK)/JPY
¥2.86503
1 HashPack(PACK)/ARS
ARS$25.2459817
1 HashPack(PACK)/RUB
1.5521836
1 HashPack(PACK)/INR
1.7055699
1 HashPack(PACK)/IDR
Rp314.3547947
1 HashPack(PACK)/KRW
27.0692712
1 HashPack(PACK)/PHP
1.1066422
1 HashPack(PACK)/EGP
￡E.0.9398078
1 HashPack(PACK)/BRL
R$0.105246
1 HashPack(PACK)/CAD
C$0.0268962
1 HashPack(PACK)/BDT
2.3643319
1 HashPack(PACK)/NGN
29.8467911
1 HashPack(PACK)/UAH
0.8031829
1 HashPack(PACK)/VES
Bs2.63115
1 HashPack(PACK)/CLP
$18.74938
1 HashPack(PACK)/PKR
Rs5.5164496
1 HashPack(PACK)/KZT
10.5407767
1 HashPack(PACK)/THB
฿0.6306964
1 HashPack(PACK)/TWD
NT$0.5852847
1 HashPack(PACK)/AED
د.إ0.0715283
1 HashPack(PACK)/CHF
Fr0.015592
1 HashPack(PACK)/HKD
HK$0.1524118
1 HashPack(PACK)/AMD
֏7.452976
1 HashPack(PACK)/MAD
.د.م0.1752151
1 HashPack(PACK)/MXN
$0.3646579
1 HashPack(PACK)/PLN
0.0707487
1 HashPack(PACK)/RON
лв0.0841968
1 HashPack(PACK)/SEK
kr0.1859346
1 HashPack(PACK)/BGN
лв0.0325483
1 HashPack(PACK)/HUF
Ft6.5755362
1 HashPack(PACK)/CZK
0.4071461
1 HashPack(PACK)/KWD
د.ك0.00592496
1 HashPack(PACK)/ILS
0.0656813
1 HashPack(PACK)/NOK
kr0.1980184
1 HashPack(PACK)/NZD
$0.0327432

HashPack ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest HashPack võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse HashPack ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse HashPack kohta

Kui palju on HashPack (PACK) tänapäeval väärt?
Reaalajas PACK hind USD on 0.01949 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune PACK/USD hind?
Praegune hind PACK/USD on $ 0.01949. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on HashPack turukapitalisatsioon?
PACK turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on PACK ringlev varu?
PACK ringlev varu on 0.00 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim PACK (ATH) hind?
PACK saavutab ATH hinna summas 0.08582584139142052 USD.
Mis oli kõigi aegade PACK madalaim (ATL) hind?
PACK nägi ATL hinda summas 0.013627247549730328 USD.
Milline on PACK kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine PACK kauplemismaht on $ 6.31K USD.
Kas PACK sel aastal kõrgemale ka suundub?
PACK võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake PACK hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 05:14:40 (UTC+8)

HashPack (PACK) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

PACK/USD kalkulaator

Summa

PACK
PACK
USD
USD

1 PACK = 0.01949 USD

Kauplemine: PACK

PACKUSDT
$0.01951
$0.01951$0.01951
-2.79%

Liituge MEXC-ga juba täna

-- hetketuru tegija tasu, -- hetketuru võtja tasu
-- futuuride turu tasu, -- futuuride võtja tasu