Ozone Chain (OZO) reaalajas hind on $ 0.1332. Viimase 24 tunni jooksul OZO kaubeldud madalaim $ 0.1324 ja kõrgeim $ 0.1374 näitab aktiivset turu volatiivsust. OZOkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.5965759406483905 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.014414112181924503.
Lüliajalise tootluse osas on OZO muutunud -0.38% viimase tunni jooksul, -0.59% 24 tunni vältel -4.32% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Ozone Chain (OZO) – turuteave
Ozone Chain praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00$ 85.47K 24 tunnise kauplemismahuga. OZO ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 133.20M.
Ozone Chain (OZO) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Ozone Chain tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.000792
-0.59%
30 päeva
$ -0.0111
-7.70%
60 päeva
$ +0.0067
+5.29%
90 päeva
$ -0.0031
-2.28%
Ozone Chain Hinnamuutus täna
Täna registreeris OZO muutuse $ -0.000792 (-0.59%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Ozone Chain 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0111 (-7.70%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Ozone Chain 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus OZO $ +0.0067 (+5.29%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Ozone Chain 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0031 (-2.28%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Ozone Chain (OZO) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Ozone Chain is the World’s first and only Quantum Resistant Layer-1 Blockchain that has integrated bleeding edge Quantum security technologies in its design.Ozone chain incorporates cutting-edge advances in post-quantum cryptography (PQC) and quantum random number generation (QRNG) and to provide a unique solution in the blockchain space to deliver the highest level of security to the digital assets residing therein.
Ozone Chain on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Ozone Chain investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida OZO panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Ozone Chain kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Ozone Chain ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Ozone Chain hinna ennustus (USD)
Kui palju on Ozone Chain (OZO) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Ozone Chain (OZO) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Ozone Chain nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Ozone Chain (OZO) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet OZO tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Ozone Chain (OZO) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Ozone Chain osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Ozone Chain osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
