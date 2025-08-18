Rohkem infot OZO

Ozone Chain logo

Ozone Chain hind(OZO)

1 OZO/USD reaalajas hind:

Ozone Chain (OZO) reaalajas hinnagraafik
2025-08-18

Ozone Chain (OZO) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
Ozone Chain (OZO) reaalajas hind on $ 0.1332. Viimase 24 tunni jooksul OZO kaubeldud madalaim $ 0.1324 ja kõrgeim $ 0.1374 näitab aktiivset turu volatiivsust. OZOkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.5965759406483905 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.014414112181924503.

Lüliajalise tootluse osas on OZO muutunud -0.38% viimase tunni jooksul, -0.59% 24 tunni vältel -4.32% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Ozone Chain (OZO) – turuteave

Ozone Chain praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 $ 85.47K 24 tunnise kauplemismahuga. OZO ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 133.20M.

Ozone Chain (OZO) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Ozone Chain tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.000792-0.59%
30 päeva$ -0.0111-7.70%
60 päeva$ +0.0067+5.29%
90 päeva$ -0.0031-2.28%
Ozone Chain Hinnamuutus täna

Täna registreeris OZO muutuse $ -0.000792 (-0.59%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Ozone Chain 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0111 (-7.70%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Ozone Chain 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus OZO $ +0.0067 (+5.29%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Ozone Chain 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0031 (-2.28%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Ozone Chain (OZO) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Ozone Chain hinnaajaloo lehte.

Mis on Ozone Chain (OZO)

Ozone Chain is the World’s first and only Quantum Resistant Layer-1 Blockchain that has integrated bleeding edge Quantum security technologies in its design.Ozone chain incorporates cutting-edge advances in post-quantum cryptography (PQC) and quantum random number generation (QRNG) and to provide a unique solution in the blockchain space to deliver the highest level of security to the digital assets residing therein.

Ozone Chain on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Ozone Chain investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida OZO panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Ozone Chain kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Ozone Chain ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Ozone Chain hinna ennustus (USD)

Kui palju on Ozone Chain (OZO) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Ozone Chain (OZO) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Ozone Chain nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Ozone Chain hinna ennustust kohe!

Ozone Chain (OZO) tokenoomika

Ozone Chain (OZO) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet OZO tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Ozone Chain (OZO) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Ozone Chain osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Ozone Chain osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

OZO kohalike valuutade suhtes

1 Ozone Chain(OZO)/VND
3,505.158
1 Ozone Chain(OZO)/AUD
A$0.202464
1 Ozone Chain(OZO)/GBP
0.097236
1 Ozone Chain(OZO)/EUR
0.11322
1 Ozone Chain(OZO)/USD
$0.1332
1 Ozone Chain(OZO)/MYR
RM0.560772
1 Ozone Chain(OZO)/TRY
5.433228
1 Ozone Chain(OZO)/JPY
¥19.5804
1 Ozone Chain(OZO)/ARS
ARS$172.761732
1 Ozone Chain(OZO)/RUB
10.617372
1 Ozone Chain(OZO)/INR
11.656332
1 Ozone Chain(OZO)/IDR
Rp2,148.386796
1 Ozone Chain(OZO)/KRW
184.998816
1 Ozone Chain(OZO)/PHP
7.53246
1 Ozone Chain(OZO)/EGP
￡E.6.428232
1 Ozone Chain(OZO)/BRL
R$0.71928
1 Ozone Chain(OZO)/CAD
C$0.183816
1 Ozone Chain(OZO)/BDT
16.175808
1 Ozone Chain(OZO)/NGN
204.294168
1 Ozone Chain(OZO)/UAH
5.489172
1 Ozone Chain(OZO)/VES
Bs17.982
1 Ozone Chain(OZO)/CLP
$128.4048
1 Ozone Chain(OZO)/PKR
Rs37.732896
1 Ozone Chain(OZO)/KZT
72.115812
1 Ozone Chain(OZO)/THB
฿4.30236
1 Ozone Chain(OZO)/TWD
NT$3.999996
1 Ozone Chain(OZO)/AED
د.إ0.488844
1 Ozone Chain(OZO)/CHF
Fr0.10656
1 Ozone Chain(OZO)/HKD
HK$1.041624
1 Ozone Chain(OZO)/AMD
֏50.917032
1 Ozone Chain(OZO)/MAD
.د.م1.197468
1 Ozone Chain(OZO)/MXN
$2.513484
1 Ozone Chain(OZO)/PLN
0.484848
1 Ozone Chain(OZO)/RON
лв0.575424
1 Ozone Chain(OZO)/SEK
kr1.27206
1 Ozone Chain(OZO)/BGN
лв0.222444
1 Ozone Chain(OZO)/HUF
Ft44.96832
1 Ozone Chain(OZO)/CZK
2.78388
1 Ozone Chain(OZO)/KWD
د.ك0.040626
1 Ozone Chain(OZO)/ILS
0.448884
1 Ozone Chain(OZO)/NOK
kr1.357308
1 Ozone Chain(OZO)/NZD
$0.223776

Ozone Chain ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Ozone Chain võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Ozone Chain ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Ozone Chain kohta

Kui palju on Ozone Chain (OZO) tänapäeval väärt?
Reaalajas OZO hind USD on 0.1332 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune OZO/USD hind?
Praegune hind OZO/USD on $ 0.1332. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Ozone Chain turukapitalisatsioon?
OZO turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on OZO ringlev varu?
OZO ringlev varu on 0.00 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim OZO (ATH) hind?
OZO saavutab ATH hinna summas 0.5965759406483905 USD.
Mis oli kõigi aegade OZO madalaim (ATL) hind?
OZO nägi ATL hinda summas 0.014414112181924503 USD.
Milline on OZO kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine OZO kauplemismaht on $ 85.47K USD.
Kas OZO sel aastal kõrgemale ka suundub?
OZO võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake OZO hinna ennustust.
2025-08-18

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

