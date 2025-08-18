OpenZK Network (OZK) reaalajas hind on $ 0.0003166. Viimase 24 tunni jooksul OZK kaubeldud madalaim $ 0.000295 ja kõrgeim $ 0.0003372 näitab aktiivset turu volatiivsust. OZKkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.003354828182287013 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000233196505601701.
Lüliajalise tootluse osas on OZK muutunud -1.10% viimase tunni jooksul, -2.61% 24 tunni vältel -26.15% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
OpenZK Network (OZK) – turuteave
OpenZK Network praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00$ 58.16K 24 tunnise kauplemismahuga. OZK ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 14250000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 4.75M.
OpenZK Network (OZK) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse OpenZK Network tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.000008485
-2.61%
30 päeva
$ +0.0000047
+1.50%
60 päeva
$ +0.0000098
+3.19%
90 päeva
$ -0.0004674
-59.62%
OpenZK Network Hinnamuutus täna
Täna registreeris OZK muutuse $ -0.000008485 (-2.61%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
OpenZK Network 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.0000047 (+1.50%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
OpenZK Network 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus OZK $ +0.0000098 (+3.19%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
OpenZK Network 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0004674 (-59.62%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada OpenZK Network (OZK) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
OpenZK Network is a revolutionary Layer 2 powered by ZK Rollup technology, seamlessly integrating ETH staking, restaking, and stablecoin rewards. Effortlessly stake and bridge your assets to unlock multi-layered rewards and lightning-fast, low-cost transactions. Experience the next evolution of DeFi, NFTs, gaming, and trading—all in one place with OpenZK.
OpenZK Network on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie OpenZK Network investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida OZK panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse OpenZK Network kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie OpenZK Network ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
OpenZK Network hinna ennustus (USD)
Kui palju on OpenZK Network (OZK) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie OpenZK Network (OZK) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida OpenZK Network nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
OpenZK Network (OZK) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet OZK tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
OpenZK Network (OZK) ostujuhend
Kas otsite, kuidas OpenZK Network osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust OpenZK Network osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.