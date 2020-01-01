OVR (OVR) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi OVR (OVR) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

OVR (OVR) teave OVR is a World Scale, open-source, AR platform powered by Ethereum Blockchain. Ametlik veebisait: https://www.overthereality.ai/ Valge raamat: https://assets.ovr.ai/download/whitepaper/whitepaper%203.0.pdf Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0x21bfbda47a0b4b5b1248c767ee49f7caa9b23697 Ostke OVR kohe!

OVR (OVR) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage OVR (OVR) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 6.74M $ 6.74M $ 6.74M Koguvaru: $ 89.89M $ 89.89M $ 89.89M Ringlev varu: $ 50.99M $ 50.99M $ 50.99M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 11.88M $ 11.88M $ 11.88M Kõigi aegade kõrgeim: $ 3.4012 $ 3.4012 $ 3.4012 Kõigi aegade madalaim: $ 0.02451178 $ 0.02451178 $ 0.02451178 Praegune hind: $ 0.1322 $ 0.1322 $ 0.1322 Lisateave OVR (OVR) hinna kohta

OVR (OVR) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud OVR (OVR) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate OVR tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: OVR tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate OVR tokeni tokenoomikat, avastage OVR tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust OVR Kas olete huvitatud OVR (OVR) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid OVR ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas OVR MEXC-ist osta!

OVR (OVR) hinna ajalugu OVR hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage OVR hinna ajalugu kohe!

OVR – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu OVR võiks suunduda? Meie OVR hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake OVR tokeni hinna ennustust kohe!

