1 OVR/USD reaalajas hind:

OVR (OVR) reaalajas hinnagraafik
2025-08-18 02:53:03 (UTC+8)

OVR (OVR) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
OVR (OVR) reaalajas hind on $ 0.1472. Viimase 24 tunni jooksul OVR kaubeldud madalaim $ 0.141 ja kõrgeim $ 0.1498 näitab aktiivset turu volatiivsust. OVRkõigi aegade kõrgeim hind on $ 4.115787653027664 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.02451178.

Lüliajalise tootluse osas on OVR muutunud +0.34% viimase tunni jooksul, +0.20% 24 tunni vältel +2.08% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

OVR (OVR) – turuteave

No.1271

OVR praegune turukapitalisatsioon on $ 7.51M $ 100.20K 24 tunnise kauplemismahuga. OVR ringlev varu on 50.99M, mille koguvaru on 89893757. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 13.23M.

OVR (OVR) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse OVR tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.000294+0.20%
30 päeva$ +0.0034+2.36%
60 päeva$ +0.0587+66.32%
90 päeva$ +0.0238+19.28%
OVR Hinnamuutus täna

Täna registreeris OVR muutuse $ +0.000294 (+0.20%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

OVR 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.0034 (+2.36%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

OVR 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus OVR $ +0.0587 (+66.32%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

OVR 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.0238 (+19.28%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada OVR (OVR) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe OVR hinnaajaloo lehte.

Mis on OVR (OVR)

OVR is a World Scale, open-source, AR platform powered by Ethereum Blockchain.

OVR on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie OVR investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida OVR panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse OVR kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie OVR ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

OVR hinna ennustus (USD)

Kui palju on OVR (OVR) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie OVR (OVR) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida OVR nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake OVR hinna ennustust kohe!

OVR (OVR) tokenoomika

OVR (OVR) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet OVR tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

OVR (OVR) ostujuhend

Kas otsite, kuidas OVR osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust OVR osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

OVR kohalike valuutade suhtes

OVR ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest OVR võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse OVR ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse OVR kohta

Kui palju on OVR (OVR) tänapäeval väärt?
Reaalajas OVR hind USD on 0.1472 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune OVR/USD hind?
Praegune hind OVR/USD on $ 0.1472. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on OVR turukapitalisatsioon?
OVR turukapitalisatsioon on $ 7.51M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on OVR ringlev varu?
OVR ringlev varu on 50.99M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim OVR (ATH) hind?
OVR saavutab ATH hinna summas 4.115787653027664 USD.
Mis oli kõigi aegade OVR madalaim (ATL) hind?
OVR nägi ATL hinda summas 0.02451178 USD.
Milline on OVR kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine OVR kauplemismaht on $ 100.20K USD.
Kas OVR sel aastal kõrgemale ka suundub?
OVR võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake OVR hinna ennustust.
2025-08-18 02:53:03 (UTC+8)

