OVER (OVER) reaalajas hind on $ 0.01793. Viimase 24 tunni jooksul OVER kaubeldud madalaim $ 0.01773 ja kõrgeim $ 0.01821 näitab aktiivset turu volatiivsust. OVERkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.20718311830945738 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.01775239183241372.
Lüliajalise tootluse osas on OVER muutunud +0.22% viimase tunni jooksul, 0.00% 24 tunni vältel -6.03% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
OVER (OVER) – turuteave
OVER (OVER) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse OVER tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ 0
0.00%
30 päeva
$ -0.00628
-25.94%
60 päeva
$ -0.01403
-43.90%
90 päeva
$ -0.0194
-51.97%
OVER Hinnamuutus täna
Täna registreeris OVER muutuse $ 0 (0.00%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
OVER 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00628 (-25.94%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
OVER 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus OVER $ -0.01403 (-43.90%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
OVER 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0194 (-51.97%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada OVER (OVER) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
OverProtocol is a Layer 1 blockchain that enables individuals to run full nodes on their personal computers. Through the OverScape app, anyone can participate as a validator without requiring specialized knowledge. By reducing reliance on institutional validators, OverProtocol creates new financial opportunities and aims to establish a stable, global P2P financial network. Users can validate transactions, propose blocks, and earn native OVER tokens as rewards.
