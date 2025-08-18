Rohkem infot OSOL

OSOL Hinnainfo

OSOL Valge raamat

OSOL Ametlik veebisait

OSOL Tokenoomika

OSOL Hinnaprognoos

OSOL Ajalugu

OSOL – ostujuhend

OSOL-usaldusraha valuutakonverter

OSOL Hetketurg

Turueelne müük

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

OSOL logo

OSOL hind(OSOL)

1 OSOL/USD reaalajas hind:

$0.00194
$0.00194$0.00194
-0.56%1D
USD
OSOL (OSOL) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 00:35:52 (UTC+8)

OSOL (OSOL) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.001887
$ 0.001887$ 0.001887
24 h madal
$ 0.001961
$ 0.001961$ 0.001961
24 h kõrge

$ 0.001887
$ 0.001887$ 0.001887

$ 0.001961
$ 0.001961$ 0.001961

$ 0.2549020082999726
$ 0.2549020082999726$ 0.2549020082999726

$ 0.001757453013195832
$ 0.001757453013195832$ 0.001757453013195832

-0.42%

-0.55%

+3.24%

+3.24%

OSOL (OSOL) reaalajas hind on $ 0.00194. Viimase 24 tunni jooksul OSOL kaubeldud madalaim $ 0.001887 ja kõrgeim $ 0.001961 näitab aktiivset turu volatiivsust. OSOLkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.2549020082999726 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.001757453013195832.

Lüliajalise tootluse osas on OSOL muutunud -0.42% viimase tunni jooksul, -0.55% 24 tunni vältel +3.24% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

OSOL (OSOL) – turuteave

No.4164

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 123.96K
$ 123.96K$ 123.96K

$ 1.94M
$ 1.94M$ 1.94M

0.00
0.00 0.00

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

SOL

OSOL praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 $ 123.96K 24 tunnise kauplemismahuga. OSOL ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

OSOL (OSOL) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse OSOL tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.00001093-0.55%
30 päeva$ -0.001795-48.06%
60 päeva$ -0.005667-74.50%
90 päeva$ -0.00666-77.45%
OSOL Hinnamuutus täna

Täna registreeris OSOL muutuse $ -0.00001093 (-0.55%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

OSOL 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.001795 (-48.06%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

OSOL 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus OSOL $ -0.005667 (-74.50%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

OSOL 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.00666 (-77.45%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada OSOL (OSOL) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe OSOL hinnaajaloo lehte.

Mis on OSOL (OSOL)

The OSOL AI Index is one of the first tokens solely focused on capturing value from the emerging AI ecosystem built on Solana. The index provides users with diversified exposure to the top 100 AI-focused digital assets within the Solana network, encompassing artificial intelligence infrastructure, AI agent protocols, and AI memes, and eliminating the complexity of directly purchasing, storing, and securing multiple coins. Powered by @SuperMissO The world's first AI CEO.

OSOL on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie OSOL investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida OSOL panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse OSOL kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie OSOL ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

OSOL hinna ennustus (USD)

Kui palju on OSOL (OSOL) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie OSOL (OSOL) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida OSOL nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake OSOL hinna ennustust kohe!

OSOL (OSOL) tokenoomika

OSOL (OSOL) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet OSOL tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

OSOL (OSOL) ostujuhend

Kas otsite, kuidas OSOL osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust OSOL osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

OSOL kohalike valuutade suhtes

1 OSOL(OSOL)/VND
51.0511
1 OSOL(OSOL)/AUD
A$0.0029488
1 OSOL(OSOL)/GBP
0.0014162
1 OSOL(OSOL)/EUR
0.001649
1 OSOL(OSOL)/USD
$0.00194
1 OSOL(OSOL)/MYR
RM0.0081674
1 OSOL(OSOL)/TRY
0.0791326
1 OSOL(OSOL)/JPY
¥0.28518
1 OSOL(OSOL)/ARS
ARS$2.5161994
1 OSOL(OSOL)/RUB
0.1546374
1 OSOL(OSOL)/INR
0.1697694
1 OSOL(OSOL)/IDR
Rp31.2903182
1 OSOL(OSOL)/KRW
2.6944272
1 OSOL(OSOL)/PHP
0.109707
1 OSOL(OSOL)/EGP
￡E.0.0936244
1 OSOL(OSOL)/BRL
R$0.010476
1 OSOL(OSOL)/CAD
C$0.0026772
1 OSOL(OSOL)/BDT
0.2355936
1 OSOL(OSOL)/NGN
2.9754556
1 OSOL(OSOL)/UAH
0.0799474
1 OSOL(OSOL)/VES
Bs0.2619
1 OSOL(OSOL)/CLP
$1.87016
1 OSOL(OSOL)/PKR
Rs0.5495632
1 OSOL(OSOL)/KZT
1.0503354
1 OSOL(OSOL)/THB
฿0.062662
1 OSOL(OSOL)/TWD
NT$0.0582582
1 OSOL(OSOL)/AED
د.إ0.0071198
1 OSOL(OSOL)/CHF
Fr0.001552
1 OSOL(OSOL)/HKD
HK$0.0151708
1 OSOL(OSOL)/AMD
֏0.7415844
1 OSOL(OSOL)/MAD
.د.م0.0174406
1 OSOL(OSOL)/MXN
$0.0366078
1 OSOL(OSOL)/PLN
0.0070616
1 OSOL(OSOL)/RON
лв0.0083808
1 OSOL(OSOL)/SEK
kr0.018527
1 OSOL(OSOL)/BGN
лв0.0032398
1 OSOL(OSOL)/HUF
Ft0.654944
1 OSOL(OSOL)/CZK
0.040546
1 OSOL(OSOL)/KWD
د.ك0.0005917
1 OSOL(OSOL)/ILS
0.0065378
1 OSOL(OSOL)/NOK
kr0.0197686
1 OSOL(OSOL)/NZD
$0.0032592

OSOL ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest OSOL võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse OSOL ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse OSOL kohta

Kui palju on OSOL (OSOL) tänapäeval väärt?
Reaalajas OSOL hind USD on 0.00194 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune OSOL/USD hind?
Praegune hind OSOL/USD on $ 0.00194. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on OSOL turukapitalisatsioon?
OSOL turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on OSOL ringlev varu?
OSOL ringlev varu on 0.00 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim OSOL (ATH) hind?
OSOL saavutab ATH hinna summas 0.2549020082999726 USD.
Mis oli kõigi aegade OSOL madalaim (ATL) hind?
OSOL nägi ATL hinda summas 0.001757453013195832 USD.
Milline on OSOL kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine OSOL kauplemismaht on $ 123.96K USD.
Kas OSOL sel aastal kõrgemale ka suundub?
OSOL võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake OSOL hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 00:35:52 (UTC+8)

OSOL (OSOL) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

OSOL/USD kalkulaator

Summa

OSOL
OSOL
USD
USD

1 OSOL = 0.00194 USD

Kauplemine: OSOL

OSOLUSDT
$0.00194
$0.00194$0.00194
-0.51%

Liituge MEXC-ga juba täna

-- hetketuru tegija tasu, -- hetketuru võtja tasu
-- futuuride turu tasu, -- futuuride võtja tasu