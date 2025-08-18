Rohkem infot OSMO

Osmosis logo

Osmosis hind(OSMO)

1 OSMO/USD reaalajas hind:

$0.1801
$0.1801$0.1801
-1.04%1D
USD
Osmosis (OSMO) reaalajas hinnagraafik
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 01:45:16 (UTC+8)

Osmosis (OSMO) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.1753
$ 0.1753$ 0.1753
24 h madal
$ 0.195
$ 0.195$ 0.195
24 h kõrge

$ 0.1753
$ 0.1753$ 0.1753

$ 0.195
$ 0.195$ 0.195

$ 11.205719225524819
$ 11.205719225524819$ 11.205719225524819

$ 0.1369566753814433
$ 0.1369566753814433$ 0.1369566753814433

-0.61%

-1.04%

-3.02%

-3.02%

Osmosis (OSMO) reaalajas hind on $ 0.1803. Viimase 24 tunni jooksul OSMO kaubeldud madalaim $ 0.1753 ja kõrgeim $ 0.195 näitab aktiivset turu volatiivsust. OSMOkõigi aegade kõrgeim hind on $ 11.205719225524819 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.1369566753814433.

Lüliajalise tootluse osas on OSMO muutunud -0.61% viimase tunni jooksul, -1.04% 24 tunni vältel -3.02% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Osmosis (OSMO) – turuteave

No.310

$ 133.53M
$ 133.53M$ 133.53M

$ 151.13K
$ 151.13K$ 151.13K

$ 180.30M
$ 180.30M$ 180.30M

740.61M
740.61M 740.61M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

996,065,660
996,065,660 996,065,660

74.06%

OSMO

Osmosis praegune turukapitalisatsioon on $ 133.53M $ 151.13K 24 tunnise kauplemismahuga. OSMO ringlev varu on 740.61M, mille koguvaru on 996065660. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 180.30M.

Osmosis (OSMO) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Osmosis tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.001893-1.04%
30 päeva$ -0.0109-5.71%
60 päeva$ +0.0109+6.43%
90 päeva$ -0.0594-24.79%
Osmosis Hinnamuutus täna

Täna registreeris OSMO muutuse $ -0.001893 (-1.04%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Osmosis 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0109 (-5.71%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Osmosis 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus OSMO $ +0.0109 (+6.43%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Osmosis 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0594 (-24.79%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Osmosis (OSMO) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Osmosis hinnaajaloo lehte.

Mis on Osmosis (OSMO)

Osmosis is an advanced AMM protocol built using the Cosmos SDK that will allow developers to design build, and deploy their own customized AMMs.

Osmosis on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Osmosis investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida OSMO panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Osmosis kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Osmosis ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Osmosis hinna ennustus (USD)

Kui palju on Osmosis (OSMO) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Osmosis (OSMO) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Osmosis nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Osmosis hinna ennustust kohe!

Osmosis (OSMO) tokenoomika

Osmosis (OSMO) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet OSMO tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Osmosis (OSMO) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Osmosis osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Osmosis osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

OSMO kohalike valuutade suhtes

1 Osmosis(OSMO)/VND
4,744.5945
1 Osmosis(OSMO)/AUD
A$0.274056
1 Osmosis(OSMO)/GBP
0.131619
1 Osmosis(OSMO)/EUR
0.153255
1 Osmosis(OSMO)/USD
$0.1803
1 Osmosis(OSMO)/MYR
RM0.759063
1 Osmosis(OSMO)/TRY
7.354437
1 Osmosis(OSMO)/JPY
¥26.5041
1 Osmosis(OSMO)/ARS
ARS$233.850903
1 Osmosis(OSMO)/RUB
14.371713
1 Osmosis(OSMO)/INR
15.778053
1 Osmosis(OSMO)/IDR
Rp2,908.064109
1 Osmosis(OSMO)/KRW
250.415064
1 Osmosis(OSMO)/PHP
10.195965
1 Osmosis(OSMO)/EGP
￡E.8.701278
1 Osmosis(OSMO)/BRL
R$0.97362
1 Osmosis(OSMO)/CAD
C$0.248814
1 Osmosis(OSMO)/BDT
21.895632
1 Osmosis(OSMO)/NGN
276.533322
1 Osmosis(OSMO)/UAH
7.430163
1 Osmosis(OSMO)/VES
Bs24.3405
1 Osmosis(OSMO)/CLP
$173.8092
1 Osmosis(OSMO)/PKR
Rs51.075384
1 Osmosis(OSMO)/KZT
97.616223
1 Osmosis(OSMO)/THB
฿5.839917
1 Osmosis(OSMO)/TWD
NT$5.414409
1 Osmosis(OSMO)/AED
د.إ0.661701
1 Osmosis(OSMO)/CHF
Fr0.14424
1 Osmosis(OSMO)/HKD
HK$1.409946
1 Osmosis(OSMO)/AMD
֏68.921478
1 Osmosis(OSMO)/MAD
.د.م1.620897
1 Osmosis(OSMO)/MXN
$3.402261
1 Osmosis(OSMO)/PLN
0.656292
1 Osmosis(OSMO)/RON
лв0.778896
1 Osmosis(OSMO)/SEK
kr1.721865
1 Osmosis(OSMO)/BGN
лв0.301101
1 Osmosis(OSMO)/HUF
Ft60.86928
1 Osmosis(OSMO)/CZK
3.76827
1 Osmosis(OSMO)/KWD
د.ك0.0549915
1 Osmosis(OSMO)/ILS
0.607611
1 Osmosis(OSMO)/NOK
kr1.837257
1 Osmosis(OSMO)/NZD
$0.302904

Osmosis ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Osmosis võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Osmosis ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Osmosis kohta

Kui palju on Osmosis (OSMO) tänapäeval väärt?
Reaalajas OSMO hind USD on 0.1803 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune OSMO/USD hind?
Praegune hind OSMO/USD on $ 0.1803. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Osmosis turukapitalisatsioon?
OSMO turukapitalisatsioon on $ 133.53M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on OSMO ringlev varu?
OSMO ringlev varu on 740.61M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim OSMO (ATH) hind?
OSMO saavutab ATH hinna summas 11.205719225524819 USD.
Mis oli kõigi aegade OSMO madalaim (ATL) hind?
OSMO nägi ATL hinda summas 0.1369566753814433 USD.
Milline on OSMO kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine OSMO kauplemismaht on $ 151.13K USD.
Kas OSMO sel aastal kõrgemale ka suundub?
OSMO võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake OSMO hinna ennustust.
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 01:45:16 (UTC+8)

Osmosis (OSMO) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

OSMO/USD kalkulaator

Summa

OSMO
OSMO
USD
USD

1 OSMO = 0.1802 USD

Kauplemine: OSMO

OSMOUSDT
$0.1801
$0.1801$0.1801
-1.09%

Liituge MEXC-ga juba täna

-- hetketuru tegija tasu, -- hetketuru võtja tasu
-- futuuride turu tasu, -- futuuride võtja tasu