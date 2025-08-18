Osmosis (OSMO) reaalajas hind on $ 0.1803. Viimase 24 tunni jooksul OSMO kaubeldud madalaim $ 0.1753 ja kõrgeim $ 0.195 näitab aktiivset turu volatiivsust. OSMOkõigi aegade kõrgeim hind on $ 11.205719225524819 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.1369566753814433.
Lüliajalise tootluse osas on OSMO muutunud -0.61% viimase tunni jooksul, -1.04% 24 tunni vältel -3.02% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Osmosis (OSMO) – turuteave
No.310
$ 133.53M
$ 133.53M$ 133.53M
$ 151.13K
$ 151.13K$ 151.13K
$ 180.30M
$ 180.30M$ 180.30M
740.61M
740.61M 740.61M
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
996,065,660
996,065,660 996,065,660
74.06%
OSMO
Osmosis praegune turukapitalisatsioon on $ 133.53M$ 151.13K 24 tunnise kauplemismahuga. OSMO ringlev varu on 740.61M, mille koguvaru on 996065660. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 180.30M.
Osmosis (OSMO) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Osmosis tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.001893
-1.04%
30 päeva
$ -0.0109
-5.71%
60 päeva
$ +0.0109
+6.43%
90 päeva
$ -0.0594
-24.79%
Osmosis Hinnamuutus täna
Täna registreeris OSMO muutuse $ -0.001893 (-1.04%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Osmosis 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0109 (-5.71%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Osmosis 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus OSMO $ +0.0109 (+6.43%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Osmosis 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0594 (-24.79%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Osmosis (OSMO) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Osmosis is an advanced AMM protocol built using the Cosmos SDK that will allow developers to design build, and deploy their own customized AMMs.
Osmosis hinna ennustus (USD)
Kui palju on Osmosis (OSMO) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Osmosis (OSMO) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Osmosis nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Osmosis (OSMO) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet OSMO tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
