OSMI (OSMI) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi OSMI (OSMI) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

OSMI (OSMI) teave OSMI is a bias-free, censorship resistant AI assistant, powered by a decentralized AI engine - a network of globally distributed GPU and memory nodes, known as OSMI Nodes Ametlik veebisait: www.osmi.ai Valge raamat: https://docs.osmi.ai/ Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0x5485a469fAEa1492191Cfce7528AB6E58135aA4d Ostke OSMI kohe!

OSMI (OSMI) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage OSMI (OSMI) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Koguvaru: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Ringlev varu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 1.00M $ 1.00M $ 1.00M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.292 $ 0.292 $ 0.292 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000406295660391601 $ 0.000406295660391601 $ 0.000406295660391601 Praegune hind: $ 0.01001 $ 0.01001 $ 0.01001 Lisateave OSMI (OSMI) hinna kohta

OSMI (OSMI) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud OSMI (OSMI) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate OSMI tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: OSMI tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate OSMI tokeni tokenoomikat, avastage OSMI tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust OSMI Kas olete huvitatud OSMI (OSMI) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid OSMI ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas OSMI MEXC-ist osta!

OSMI (OSMI) hinna ajalugu OSMI hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage OSMI hinna ajalugu kohe!

OSMI – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu OSMI võiks suunduda? Meie OSMI hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake OSMI tokeni hinna ennustust kohe!

