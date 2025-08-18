Oshi (OSHI) reaalajas hind on $ 0.027173. Viimase 24 tunni jooksul OSHI kaubeldud madalaim $ 0.025989 ja kõrgeim $ 0.027575 näitab aktiivset turu volatiivsust. OSHIkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.06396470163479487 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.010925594556825855.
Lüliajalise tootluse osas on OSHI muutunud +0.68% viimase tunni jooksul, +2.67% 24 tunni vältel +0.55% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Oshi (OSHI) – turuteave
No.3996
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 99.79K
$ 99.79K$ 99.79K
$ 27.17M
$ 27.17M$ 27.17M
0.00
0.00 0.00
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
0.00%
MATIC
Oshi praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00$ 99.79K 24 tunnise kauplemismahuga. OSHI ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 27.17M.
Oshi (OSHI) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Oshi tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +0.00070665
+2.67%
30 päeva
$ +0.001274
+4.91%
60 päeva
$ +0.003
+12.41%
90 päeva
$ -0.001942
-6.68%
Oshi Hinnamuutus täna
Täna registreeris OSHI muutuse $ +0.00070665 (+2.67%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Oshi 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.001274 (+4.91%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Oshi 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus OSHI $ +0.003 (+12.41%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Oshi 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.001942 (-6.68%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Oshi (OSHI) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
In the past, governance tokens in blockchain games have often relied solely on the value of the game content, resulting in many tokens being unable to maintain long-term stability and leading to price collapses. OSHI aims to build upon game content designed for long-term operation, while also aligning its utility (token use cases) and underlying value on high-value game IPs known for their sustainability. The aim is to achieve long-term stability of its value.
There are also plans in place to design an ecosystem that allows the token economy to span across multiple types of content in the future. The name ""OSHI"" was chosen to reflect the desire for users (fans) to enjoy the game in the long term and engage in “Oshi Katsu” (supporting their favorite characters) via the tokens with peace of mind.
Oshi on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Oshi investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida OSHI panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Oshi kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Oshi ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Oshi hinna ennustus (USD)
Kui palju on Oshi (OSHI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Oshi (OSHI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Oshi nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Oshi (OSHI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet OSHI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Oshi (OSHI) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Oshi osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Oshi osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.