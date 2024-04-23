Osaka Protocol (OSAK) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Osaka Protocol (OSAK) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Osaka Protocol (OSAK) teave Bringing the original rules of Shiba Inu back, OSAKA PROTOCOL was created to follow the vision of legendary Ryoshi by bringing back true decentralization to teh people. Ametlik veebisait: https://osaka.win Plokiahela Explorer: https://solscan.io/token/NKaTB5vC3srLog8W7jzdjnejig2iH8eDpkDM31Dosak Ostke OSAK kohe!

Osaka Protocol (OSAK) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Osaka Protocol (OSAK) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 131.85M $ 131.85M $ 131.85M Koguvaru: $ 761.46T $ 761.46T $ 761.46T Ringlev varu: $ 750.87T $ 750.87T $ 750.87T FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 175.60M $ 175.60M $ 175.60M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.000000488 $ 0.000000488 $ 0.000000488 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000000000230262745 $ 0.000000000230262745 $ 0.000000000230262745 Praegune hind: $ 0.0000001756 $ 0.0000001756 $ 0.0000001756 Lisateave Osaka Protocol (OSAK) hinna kohta

Osaka Protocol (OSAK) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Osaka Protocol (OSAK) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate OSAK tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: OSAK tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate OSAK tokeni tokenoomikat, avastage OSAK tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust OSAK Kas olete huvitatud Osaka Protocol (OSAK) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid OSAK ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas OSAK MEXC-ist osta!

Osaka Protocol (OSAK) hinna ajalugu OSAK hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage OSAK hinna ajalugu kohe!

OSAK – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu OSAK võiks suunduda? Meie OSAK hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake OSAK tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!