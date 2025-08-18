Rohkem infot OSAK

Osaka Protocol hind(OSAK)

1 OSAK/USD reaalajas hind:

$0.0000002002
$0.0000002002$0.0000002002
-8.41%1D
Osaka Protocol (OSAK) reaalajas hinnagraafik
2025-08-18 02:52:49 (UTC+8)

Osaka Protocol (OSAK) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.0000001869
$ 0.0000001869$ 0.0000001869
24 h madal
$ 0.0000002449
$ 0.0000002449$ 0.0000002449
24 h kõrge

$ 0.0000001869
$ 0.0000001869$ 0.0000001869

$ 0.0000002449
$ 0.0000002449$ 0.0000002449

$ 0.000000434739531381
$ 0.000000434739531381$ 0.000000434739531381

$ 0.000000000230262745
$ 0.000000000230262745$ 0.000000000230262745

-4.85%

-8.41%

+3.08%

+3.08%

Osaka Protocol (OSAK) reaalajas hind on $ 0.0000002002. Viimase 24 tunni jooksul OSAK kaubeldud madalaim $ 0.0000001869 ja kõrgeim $ 0.0000002449 näitab aktiivset turu volatiivsust. OSAKkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.000000434739531381 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000000000230262745.

Lüliajalise tootluse osas on OSAK muutunud -4.85% viimase tunni jooksul, -8.41% 24 tunni vältel +3.08% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Osaka Protocol (OSAK) – turuteave

No.282

$ 150.32M
$ 150.32M$ 150.32M

$ 8.60K
$ 8.60K$ 8.60K

$ 200.20M
$ 200.20M$ 200.20M

750.87T
750.87T 750.87T

1,000,000,000,000,000
1,000,000,000,000,000 1,000,000,000,000,000

761,459,789,745,212
761,459,789,745,212 761,459,789,745,212

75.08%

2024-04-23 00:00:00

ETH

Osaka Protocol praegune turukapitalisatsioon on $ 150.32M $ 8.60K 24 tunnise kauplemismahuga. OSAK ringlev varu on 750.87T, mille koguvaru on 761459789745212. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 200.20M.

Osaka Protocol (OSAK) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Osaka Protocol tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.000000018383-8.41%
30 päeva$ +0.0000000269+15.52%
60 päeva$ +0.0000001294+182.76%
90 päeva$ +0.0000000686+52.12%
Osaka Protocol Hinnamuutus täna

Täna registreeris OSAK muutuse $ -0.000000018383 (-8.41%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Osaka Protocol 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.0000000269 (+15.52%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Osaka Protocol 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus OSAK $ +0.0000001294 (+182.76%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Osaka Protocol 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.0000000686 (+52.12%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Osaka Protocol (OSAK) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Osaka Protocol hinnaajaloo lehte.

Mis on Osaka Protocol (OSAK)

Bringing the original rules of Shiba Inu back, OSAKA PROTOCOL was created to follow the vision of legendary Ryoshi by bringing back true decentralization to teh people.

Osaka Protocol on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Osaka Protocol investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida OSAK panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Osaka Protocol kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Osaka Protocol ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Osaka Protocol hinna ennustus (USD)

Kui palju on Osaka Protocol (OSAK) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Osaka Protocol (OSAK) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Osaka Protocol nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Osaka Protocol hinna ennustust kohe!

Osaka Protocol (OSAK) tokenoomika

Osaka Protocol (OSAK) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet OSAK tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Osaka Protocol (OSAK) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Osaka Protocol osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Osaka Protocol osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

Osaka Protocol ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Osaka Protocol võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Üksuse Osaka Protocol ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Osaka Protocol kohta

Kui palju on Osaka Protocol (OSAK) tänapäeval väärt?
Reaalajas OSAK hind USD on 0.0000002002 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune OSAK/USD hind?
Praegune hind OSAK/USD on $ 0.0000002002. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Osaka Protocol turukapitalisatsioon?
OSAK turukapitalisatsioon on $ 150.32M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on OSAK ringlev varu?
OSAK ringlev varu on 750.87T USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim OSAK (ATH) hind?
OSAK saavutab ATH hinna summas 0.000000434739531381 USD.
Mis oli kõigi aegade OSAK madalaim (ATL) hind?
OSAK nägi ATL hinda summas 0.000000000230262745 USD.
Milline on OSAK kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine OSAK kauplemismaht on $ 8.60K USD.
Kas OSAK sel aastal kõrgemale ka suundub?
OSAK võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake OSAK hinna ennustust.
2025-08-18 02:52:49 (UTC+8)

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

