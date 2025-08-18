Osaka Protocol (OSAK) reaalajas hind on $ 0.0000002002. Viimase 24 tunni jooksul OSAK kaubeldud madalaim $ 0.0000001869 ja kõrgeim $ 0.0000002449 näitab aktiivset turu volatiivsust. OSAKkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.000000434739531381 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000000000230262745.
Lüliajalise tootluse osas on OSAK muutunud -4.85% viimase tunni jooksul, -8.41% 24 tunni vältel +3.08% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Osaka Protocol (OSAK) – turuteave
No.282
$ 150.32M
$ 150.32M$ 150.32M
$ 8.60K
$ 8.60K$ 8.60K
$ 200.20M
$ 200.20M$ 200.20M
750.87T
750.87T 750.87T
1,000,000,000,000,000
1,000,000,000,000,000 1,000,000,000,000,000
761,459,789,745,212
761,459,789,745,212 761,459,789,745,212
75.08%
2024-04-23 00:00:00
ETH
Osaka Protocol praegune turukapitalisatsioon on $ 150.32M$ 8.60K 24 tunnise kauplemismahuga. OSAK ringlev varu on 750.87T, mille koguvaru on 761459789745212. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 200.20M.
Osaka Protocol (OSAK) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Osaka Protocol tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.000000018383
-8.41%
30 päeva
$ +0.0000000269
+15.52%
60 päeva
$ +0.0000001294
+182.76%
90 päeva
$ +0.0000000686
+52.12%
Osaka Protocol Hinnamuutus täna
Täna registreeris OSAK muutuse $ -0.000000018383 (-8.41%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Osaka Protocol 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.0000000269 (+15.52%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Osaka Protocol 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus OSAK $ +0.0000001294 (+182.76%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Osaka Protocol 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.0000000686 (+52.12%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Osaka Protocol (OSAK) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Bringing the original rules of Shiba Inu back, OSAKA PROTOCOL was created to follow the vision of legendary Ryoshi by bringing back true decentralization to teh people.
Bringing the original rules of Shiba Inu back, OSAKA PROTOCOL was created to follow the vision of legendary Ryoshi by bringing back true decentralization to teh people.


Osaka Protocol hinna ennustus (USD)
Kui palju on Osaka Protocol (OSAK) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Osaka Protocol (OSAK) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Osaka Protocol nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Osaka Protocol (OSAK) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet OSAK tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Osaka Protocol (OSAK) ostujuhend

