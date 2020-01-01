Okratech Token (ORT) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Okratech Token (ORT) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Okratech Token (ORT) teave OrtJob is a new blockchain platform powered by DeFi and self governing DAO created to actualize these two dreams as it delivers freelance jobs based on a secure, decentralized technology. Freelancers will have a vast variety of job options as well as payment methods to choose from. It allows users transparency as they can look at detailed reviews and descriptions of the employer and freelancer. The greatest benefit of this platform has to be that there is NO COMMISSION, meaning users will not be skimped out of any hard worked money. Ametlik veebisait: https://ortcoin.org/ Valge raamat: https://ortcoin.org/ Plokiahela Explorer: https://bscscan.com/token/0x9e711221b34a2d4b8f552bd5f4a6c4e7934920f7 Ostke ORT kohe!

Okratech Token (ORT) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Okratech Token (ORT) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 4.33M $ 4.33M $ 4.33M Koguvaru: $ 900.00M $ 900.00M $ 900.00M Ringlev varu: $ 816.72M $ 816.72M $ 816.72M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 4.77M $ 4.77M $ 4.77M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.05899 $ 0.05899 $ 0.05899 Kõigi aegade madalaim: $ 0.001356615264875941 $ 0.001356615264875941 $ 0.001356615264875941 Praegune hind: $ 0.005301 $ 0.005301 $ 0.005301 Lisateave Okratech Token (ORT) hinna kohta

Okratech Token (ORT) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Okratech Token (ORT) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate ORT tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: ORT tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate ORT tokeni tokenoomikat, avastage ORT tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust ORT Kas olete huvitatud Okratech Token (ORT) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid ORT ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas ORT MEXC-ist osta!

Okratech Token (ORT) hinna ajalugu ORT hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage ORT hinna ajalugu kohe!

ORT – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu ORT võiks suunduda? Meie ORT hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake ORT tokeni hinna ennustust kohe!

