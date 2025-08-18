Rohkem infot ORT

Okratech Token logo

Okratech Token hind(ORT)

1 ORT/USD reaalajas hind:

$0.006328
+1.28%1D
USD
Okratech Token (ORT) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 02:52:42 (UTC+8)

Okratech Token (ORT) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.005591
24 h madal
$ 0.007
24 h kõrge

$ 0.005591
$ 0.007
$ 0.07457966384866581
$ 0.001356615264875941
+2.64%

+1.28%

-2.93%

-2.93%

Okratech Token (ORT) reaalajas hind on $ 0.00633. Viimase 24 tunni jooksul ORT kaubeldud madalaim $ 0.005591 ja kõrgeim $ 0.007 näitab aktiivset turu volatiivsust. ORTkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.07457966384866581 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.001356615264875941.

Lüliajalise tootluse osas on ORT muutunud +2.64% viimase tunni jooksul, +1.28% 24 tunni vältel -2.93% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Okratech Token (ORT) – turuteave

No.1416

$ 5.17M
$ 212.54K
$ 5.70M
816.72M
900,000,000
900,000,000
90.74%

BSC

Okratech Token praegune turukapitalisatsioon on $ 5.17M $ 212.54K 24 tunnise kauplemismahuga. ORT ringlev varu on 816.72M, mille koguvaru on 900000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 5.70M.

Okratech Token (ORT) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Okratech Token tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.00007997+1.28%
30 päeva$ +0.001943+44.28%
60 päeva$ +0.003051+93.04%
90 päeva$ +0.002558+67.81%
Okratech Token Hinnamuutus täna

Täna registreeris ORT muutuse $ +0.00007997 (+1.28%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Okratech Token 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.001943 (+44.28%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Okratech Token 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus ORT $ +0.003051 (+93.04%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Okratech Token 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.002558 (+67.81%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Okratech Token (ORT) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Okratech Token hinnaajaloo lehte.

Mis on Okratech Token (ORT)

OrtJob is a new blockchain platform powered by DeFi and self governing DAO created to actualize these two dreams as it delivers freelance jobs based on a secure, decentralized technology. Freelancers will have a vast variety of job options as well as payment methods to choose from. It allows users transparency as they can look at detailed reviews and descriptions of the employer and freelancer. The greatest benefit of this platform has to be that there is NO COMMISSION, meaning users will not be skimped out of any hard worked money.

Okratech Token on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Okratech Token investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida ORT panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Okratech Token kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Okratech Token ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Okratech Token hinna ennustus (USD)

Kui palju on Okratech Token (ORT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Okratech Token (ORT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Okratech Token nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Okratech Token hinna ennustust kohe!

Okratech Token (ORT) tokenoomika

Okratech Token (ORT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ORT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Okratech Token (ORT) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Okratech Token osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Okratech Token osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

ORT kohalike valuutade suhtes

1 Okratech Token(ORT)/VND
166.57395
1 Okratech Token(ORT)/AUD
A$0.0096216
1 Okratech Token(ORT)/GBP
0.0046209
1 Okratech Token(ORT)/EUR
0.0053805
1 Okratech Token(ORT)/USD
$0.00633
1 Okratech Token(ORT)/MYR
RM0.0266493
1 Okratech Token(ORT)/TRY
0.2582007
1 Okratech Token(ORT)/JPY
¥0.93051
1 Okratech Token(ORT)/ARS
ARS$8.2100733
1 Okratech Token(ORT)/RUB
0.5045643
1 Okratech Token(ORT)/INR
0.5539383
1 Okratech Token(ORT)/IDR
Rp102.0967599
1 Okratech Token(ORT)/KRW
8.7916104
1 Okratech Token(ORT)/PHP
0.3579615
1 Okratech Token(ORT)/EGP
￡E.0.3054858
1 Okratech Token(ORT)/BRL
R$0.034182
1 Okratech Token(ORT)/CAD
C$0.0087354
1 Okratech Token(ORT)/BDT
0.7687152
1 Okratech Token(ORT)/NGN
9.7085742
1 Okratech Token(ORT)/UAH
0.2608593
1 Okratech Token(ORT)/VES
Bs0.85455
1 Okratech Token(ORT)/CLP
$6.10212
1 Okratech Token(ORT)/PKR
Rs1.7931624
1 Okratech Token(ORT)/KZT
3.4271253
1 Okratech Token(ORT)/THB
฿0.204459
1 Okratech Token(ORT)/TWD
NT$0.1900899
1 Okratech Token(ORT)/AED
د.إ0.0232311
1 Okratech Token(ORT)/CHF
Fr0.005064
1 Okratech Token(ORT)/HKD
HK$0.0495006
1 Okratech Token(ORT)/AMD
֏2.4197058
1 Okratech Token(ORT)/MAD
.د.م0.0569067
1 Okratech Token(ORT)/MXN
$0.1194471
1 Okratech Token(ORT)/PLN
0.0230412
1 Okratech Token(ORT)/RON
лв0.0273456
1 Okratech Token(ORT)/SEK
kr0.0604515
1 Okratech Token(ORT)/BGN
лв0.0105711
1 Okratech Token(ORT)/HUF
Ft2.137008
1 Okratech Token(ORT)/CZK
0.132297
1 Okratech Token(ORT)/KWD
د.ك0.00193065
1 Okratech Token(ORT)/ILS
0.0213321
1 Okratech Token(ORT)/NOK
kr0.0645027
1 Okratech Token(ORT)/NZD
$0.0106344

Okratech Token ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Okratech Token võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Okratech Token ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Okratech Token kohta

Kui palju on Okratech Token (ORT) tänapäeval väärt?
Reaalajas ORT hind USD on 0.00633 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune ORT/USD hind?
Praegune hind ORT/USD on $ 0.00633. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Okratech Token turukapitalisatsioon?
ORT turukapitalisatsioon on $ 5.17M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on ORT ringlev varu?
ORT ringlev varu on 816.72M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim ORT (ATH) hind?
ORT saavutab ATH hinna summas 0.07457966384866581 USD.
Mis oli kõigi aegade ORT madalaim (ATL) hind?
ORT nägi ATL hinda summas 0.001356615264875941 USD.
Milline on ORT kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine ORT kauplemismaht on $ 212.54K USD.
Kas ORT sel aastal kõrgemale ka suundub?
ORT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ORT hinna ennustust.
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 02:52:42 (UTC+8)

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

ORT/USD kalkulaator

Summa

ORT
ORT
USD
USD

1 ORT = 0.00633 USD

Kauplemine: ORT

ORTUSDT
$0.006328
$0.006328$0.006328
+1.28%

