Okratech Token (ORT) reaalajas hind on $ 0.00633. Viimase 24 tunni jooksul ORT kaubeldud madalaim $ 0.005591 ja kõrgeim $ 0.007 näitab aktiivset turu volatiivsust. ORTkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.07457966384866581 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.001356615264875941.
Lüliajalise tootluse osas on ORT muutunud +2.64% viimase tunni jooksul, +1.28% 24 tunni vältel -2.93% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Okratech Token (ORT) – turuteave
No.1416
$ 5.17M
$ 5.17M$ 5.17M
$ 212.54K
$ 212.54K$ 212.54K
$ 5.70M
$ 5.70M$ 5.70M
816.72M
816.72M 816.72M
900,000,000
900,000,000 900,000,000
900,000,000
900,000,000 900,000,000
90.74%
BSC
Okratech Token praegune turukapitalisatsioon on $ 5.17M$ 212.54K 24 tunnise kauplemismahuga. ORT ringlev varu on 816.72M, mille koguvaru on 900000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 5.70M.
Okratech Token (ORT) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Okratech Token tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +0.00007997
+1.28%
30 päeva
$ +0.001943
+44.28%
60 päeva
$ +0.003051
+93.04%
90 päeva
$ +0.002558
+67.81%
Okratech Token Hinnamuutus täna
Täna registreeris ORT muutuse $ +0.00007997 (+1.28%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Okratech Token 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.001943 (+44.28%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Okratech Token 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus ORT $ +0.003051 (+93.04%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Okratech Token 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.002558 (+67.81%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Okratech Token (ORT) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
OrtJob is a new blockchain platform powered by DeFi and self governing DAO created to actualize these two dreams as it delivers freelance jobs based on a secure, decentralized technology. Freelancers will have a vast variety of job options as well as payment methods to choose from. It allows users transparency as they can look at detailed reviews and descriptions of the employer and freelancer. The greatest benefit of this platform has to be that there is NO COMMISSION, meaning users will not be skimped out of any hard worked money.
Okratech Token on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Okratech Token investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida ORT panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Okratech Token kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Okratech Token ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Okratech Token hinna ennustus (USD)
Kui palju on Okratech Token (ORT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Okratech Token (ORT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Okratech Token nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Okratech Token (ORT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ORT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Okratech Token (ORT) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Okratech Token osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Okratech Token osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.