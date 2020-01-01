Orange (ORNJ) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Orange (ORNJ) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Orange (ORNJ) teave Orange is a decentralized finance (DeFi) ecosystem of products and services that help consumers and businesses manage Bitcoin and other blockchain protocols. Ametlik veebisait: https://www.orangecrypto.com/ Valge raamat: https://docs.orangecrypto.com Plokiahela Explorer: https://unisat.io/inscription/373ffb1afec9af0e3eac751ba68cd1987996f4c68435f7db7b67def90ec19505i0 Ostke ORNJ kohe!

Orange (ORNJ) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Orange (ORNJ) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 520.30K $ 520.30K $ 520.30K Koguvaru: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Ringlev varu: $ 94.60M $ 94.60M $ 94.60M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 550.00K $ 550.00K $ 550.00K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.81 $ 0.81 $ 0.81 Kõigi aegade madalaim: $ 0.005115948765476644 $ 0.005115948765476644 $ 0.005115948765476644 Praegune hind: $ 0.0055 $ 0.0055 $ 0.0055 Lisateave Orange (ORNJ) hinna kohta

Orange (ORNJ) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Orange (ORNJ) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate ORNJ tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: ORNJ tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate ORNJ tokeni tokenoomikat, avastage ORNJ tokeni reaalajas hinda!

Orange (ORNJ) hinna ajalugu ORNJ hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage ORNJ hinna ajalugu kohe!

ORNJ – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu ORNJ võiks suunduda? Meie ORNJ hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake ORNJ tokeni hinna ennustust kohe!

