Ordiswap (ORDS) teave A groundbreaking protocol set to redefine liquidity dynamics on Bitcoin's native layer through the innovative fusion of the BRC-20 standard and Ordinals. Ametlik veebisait: https://ordiswap.fi/ Valge raamat: https://ordiswap.gitbook.io/ordiswap/ Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0x8ab2ff0116a279a99950c66a12298962d152b83c Ostke ORDS kohe!

Ordiswap (ORDS) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Ordiswap (ORDS) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Koguvaru: $ 997.95M $ 997.95M $ 997.95M Ringlev varu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 912.72K $ 912.72K $ 912.72K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.28 $ 0.28 $ 0.28 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000485302953109997 $ 0.000485302953109997 $ 0.000485302953109997 Praegune hind: $ 0.0009146 $ 0.0009146 $ 0.0009146 Lisateave Ordiswap (ORDS) hinna kohta

Ordiswap (ORDS) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Ordiswap (ORDS) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate ORDS tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: ORDS tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate ORDS tokeni tokenoomikat, avastage ORDS tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust ORDS Kas olete huvitatud Ordiswap (ORDS) lisamisest oma portfooliosse?

Ordiswap (ORDS) hinna ajalugu ORDS hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage ORDS hinna ajalugu kohe!

ORDS – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu ORDS võiks suunduda? Meie ORDS hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake ORDS tokeni hinna ennustust kohe!

