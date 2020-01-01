OraiDEX (ORAIX) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi OraiDEX (ORAIX) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

OraiDEX (ORAIX) teave Developed by Oraichain, OraiDEX is a CosmWasm smart contract-based decentralized exchange with multi-chain interoperability & optimal speed. Ametlik veebisait: https://oraidex.io/ Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0x2d869aE129e308F94Cc47E66eaefb448CEe0d03e Ostke ORAIX kohe!

OraiDEX (ORAIX) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage OraiDEX (ORAIX) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Koguvaru: $ 750.00M $ 750.00M $ 750.00M Ringlev varu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 1.32M $ 1.32M $ 1.32M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.029 $ 0.029 $ 0.029 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000990202693752784 $ 0.000990202693752784 $ 0.000990202693752784 Praegune hind: $ 0.00132 $ 0.00132 $ 0.00132 Lisateave OraiDEX (ORAIX) hinna kohta

OraiDEX (ORAIX) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud OraiDEX (ORAIX) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate ORAIX tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: ORAIX tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate ORAIX tokeni tokenoomikat, avastage ORAIX tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust ORAIX Kas olete huvitatud OraiDEX (ORAIX) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid ORAIX ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas ORAIX MEXC-ist osta!

OraiDEX (ORAIX) hinna ajalugu ORAIX hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage ORAIX hinna ajalugu kohe!

ORAIX – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu ORAIX võiks suunduda? Meie ORAIX hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake ORAIX tokeni hinna ennustust kohe!

