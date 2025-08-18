Rohkem infot ORAIX

OraiDEX logo

OraiDEX hind(ORAIX)

1 ORAIX/USD reaalajas hind:

$0.00147
$0.00147
-2.64%1D
USD
OraiDEX (ORAIX) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 05:14:02 (UTC+8)

OraiDEX (ORAIX) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00138
$ 0.00138
24 h madal
$ 0.00152
$ 0.00152
24 h kõrge

$ 0.00138
$ 0.00138

$ 0.00152
$ 0.00152

$ 0.028253668568414346
$ 0.028253668568414346

$ 0.000990202693752784
$ 0.000990202693752784

0.00%

-2.64%

-3.93%

-3.93%

OraiDEX (ORAIX) reaalajas hind on $ 0.00147. Viimase 24 tunni jooksul ORAIX kaubeldud madalaim $ 0.00138 ja kõrgeim $ 0.00152 näitab aktiivset turu volatiivsust. ORAIXkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.028253668568414346 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000990202693752784.

Lüliajalise tootluse osas on ORAIX muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, -2.64% 24 tunni vältel -3.93% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

OraiDEX (ORAIX) – turuteave

No.4198

$ 0.00
$ 0.00

$ 59.93K
$ 59.93K

$ 1.47M
$ 1.47M

0.00
0.00

1,000,000,000
1,000,000,000

749,999,979
749,999,979

0.00%

ORAI

OraiDEX praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 $ 59.93K 24 tunnise kauplemismahuga. ORAIX ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 749999979. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 1.47M.

OraiDEX (ORAIX) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse OraiDEX tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0000399-2.64%
30 päeva$ +0.00005+3.52%
60 päeva$ +0.00022+17.60%
90 päeva$ -0.00005-3.29%
OraiDEX Hinnamuutus täna

Täna registreeris ORAIX muutuse $ -0.0000399 (-2.64%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

OraiDEX 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.00005 (+3.52%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

OraiDEX 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus ORAIX $ +0.00022 (+17.60%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

OraiDEX 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.00005 (-3.29%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada OraiDEX (ORAIX) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe OraiDEX hinnaajaloo lehte.

Mis on OraiDEX (ORAIX)

Developed by Oraichain, OraiDEX is a CosmWasm smart contract-based decentralized exchange with multi-chain interoperability & optimal speed.

OraiDEX on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie OraiDEX investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida ORAIX panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse OraiDEX kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie OraiDEX ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

OraiDEX hinna ennustus (USD)

Kui palju on OraiDEX (ORAIX) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie OraiDEX (ORAIX) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida OraiDEX nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake OraiDEX hinna ennustust kohe!

OraiDEX (ORAIX) tokenoomika

OraiDEX (ORAIX) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ORAIX tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

OraiDEX (ORAIX) ostujuhend

Kas otsite, kuidas OraiDEX osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust OraiDEX osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

ORAIX kohalike valuutade suhtes

1 OraiDEX(ORAIX)/VND
38.68305
1 OraiDEX(ORAIX)/AUD
A$0.0022491
1 OraiDEX(ORAIX)/GBP
0.0010731
1 OraiDEX(ORAIX)/EUR
0.0012495
1 OraiDEX(ORAIX)/USD
$0.00147
1 OraiDEX(ORAIX)/MYR
RM0.0061887
1 OraiDEX(ORAIX)/TRY
0.0600495
1 OraiDEX(ORAIX)/JPY
¥0.21609
1 OraiDEX(ORAIX)/ARS
ARS$1.9041351
1 OraiDEX(ORAIX)/RUB
0.1170708
1 OraiDEX(ORAIX)/INR
0.1286397
1 OraiDEX(ORAIX)/IDR
Rp23.7096741
1 OraiDEX(ORAIX)/KRW
2.0416536
1 OraiDEX(ORAIX)/PHP
0.0834666
1 OraiDEX(ORAIX)/EGP
￡E.0.0708834
1 OraiDEX(ORAIX)/BRL
R$0.007938
1 OraiDEX(ORAIX)/CAD
C$0.0020286
1 OraiDEX(ORAIX)/BDT
0.1783257
1 OraiDEX(ORAIX)/NGN
2.2511433
1 OraiDEX(ORAIX)/UAH
0.0605787
1 OraiDEX(ORAIX)/VES
Bs0.19845
1 OraiDEX(ORAIX)/CLP
$1.41414
1 OraiDEX(ORAIX)/PKR
Rs0.4160688
1 OraiDEX(ORAIX)/KZT
0.7950201
1 OraiDEX(ORAIX)/THB
฿0.0475692
1 OraiDEX(ORAIX)/TWD
NT$0.0441441
1 OraiDEX(ORAIX)/AED
د.إ0.0053949
1 OraiDEX(ORAIX)/CHF
Fr0.001176
1 OraiDEX(ORAIX)/HKD
HK$0.0114954
1 OraiDEX(ORAIX)/AMD
֏0.562128
1 OraiDEX(ORAIX)/MAD
.د.م0.0132153
1 OraiDEX(ORAIX)/MXN
$0.0275037
1 OraiDEX(ORAIX)/PLN
0.0053361
1 OraiDEX(ORAIX)/RON
лв0.0063504
1 OraiDEX(ORAIX)/SEK
kr0.0140238
1 OraiDEX(ORAIX)/BGN
лв0.0024549
1 OraiDEX(ORAIX)/HUF
Ft0.4959486
1 OraiDEX(ORAIX)/CZK
0.0307083
1 OraiDEX(ORAIX)/KWD
د.ك0.00044688
1 OraiDEX(ORAIX)/ILS
0.0049539
1 OraiDEX(ORAIX)/NOK
kr0.0149352
1 OraiDEX(ORAIX)/NZD
$0.0024696

OraiDEX ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest OraiDEX võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Üksuse OraiDEX ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse OraiDEX kohta

Kui palju on OraiDEX (ORAIX) tänapäeval väärt?
Reaalajas ORAIX hind USD on 0.00147 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune ORAIX/USD hind?
Praegune hind ORAIX/USD on $ 0.00147. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on OraiDEX turukapitalisatsioon?
ORAIX turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on ORAIX ringlev varu?
ORAIX ringlev varu on 0.00 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim ORAIX (ATH) hind?
ORAIX saavutab ATH hinna summas 0.028253668568414346 USD.
Mis oli kõigi aegade ORAIX madalaim (ATL) hind?
ORAIX nägi ATL hinda summas 0.000990202693752784 USD.
Milline on ORAIX kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine ORAIX kauplemismaht on $ 59.93K USD.
Kas ORAIX sel aastal kõrgemale ka suundub?
ORAIX võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ORAIX hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 05:14:02 (UTC+8)

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

ORAIX/USD kalkulaator

Summa

ORAIX
ORAIX
USD
USD

1 ORAIX = 0.00147 USD

Kauplemine: ORAIX

ORAIXUSDT
$0.00147
$0.00147
-2.00%

