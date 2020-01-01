Oraichain (ORAI) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Oraichain (ORAI) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Oraichain (ORAI) teave Oraichain provides multidimensional trustworthy proofs of AI and enables secure integration with Web3. With AI as the cornerstone, Oraichain has developed many essential and innovative products and services including AI Oracle, DINO Hub with DINO Center, AI Marketplace & Data Marketplace, fully on-chain VRF, AI-based NFT generation & copyright protection, Royalty Protocol, AI-powered Yield Aggregator Platform, Cosmwasm IDE, and many more. Oraichain is the world’s first Layer 1 of AI oracle and Trustworthy Proofs™️. Ametlik veebisait: https://orai.io/ Valge raamat: https://docs.orai.io/ Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0x4c11249814f11b9346808179cf06e71ac328c1b5 Ostke ORAI kohe!

Oraichain (ORAI) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Oraichain (ORAI) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 41.68M $ 41.68M $ 41.68M Koguvaru: $ 18.01M $ 18.01M $ 18.01M Ringlev varu: $ 13.82M $ 13.82M $ 13.82M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 59.63M $ 59.63M $ 59.63M Kõigi aegade kõrgeim: $ 17.43 $ 17.43 $ 17.43 Kõigi aegade madalaim: $ 0.9138843220735346 $ 0.9138843220735346 $ 0.9138843220735346 Praegune hind: $ 3.015 $ 3.015 $ 3.015 Lisateave Oraichain (ORAI) hinna kohta

Oraichain (ORAI) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Oraichain (ORAI) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate ORAI tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: ORAI tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate ORAI tokeni tokenoomikat, avastage ORAI tokeni reaalajas hinda!

Oraichain (ORAI) hinna ajalugu ORAI hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage ORAI hinna ajalugu kohe!

ORAI – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu ORAI võiks suunduda? Meie ORAI hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake ORAI tokeni hinna ennustust kohe!

