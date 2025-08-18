Oraichain (ORAI) reaalajas hind on $ 3.404. Viimase 24 tunni jooksul ORAI kaubeldud madalaim $ 3.087 ja kõrgeim $ 3.461 näitab aktiivset turu volatiivsust. ORAIkõigi aegade kõrgeim hind on $ 107.47632244 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.9138843220735346.
Lüliajalise tootluse osas on ORAI muutunud -0.47% viimase tunni jooksul, -0.49% 24 tunni vältel +12.90% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Oraichain (ORAI) – turuteave
No.634
$ 47.06M
$ 47.06M
$ 143.56K
$ 143.56K
$ 67.33M
$ 67.33M
13.82M
13.82M
19,779,272
19,779,272
18,014,986.26
18,014,986.26
69.88%
ORAI
Oraichain praegune turukapitalisatsioon on $ 47.06M$ 143.56K 24 tunnise kauplemismahuga. ORAI ringlev varu on 13.82M, mille koguvaru on 18014986.26. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 67.33M.
Oraichain (ORAI) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Oraichain tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.01675
-0.49%
30 päeva
$ +0.21
+6.57%
60 päeva
$ +1.037
+43.81%
90 päeva
$ +0.323
+10.48%
Oraichain Hinnamuutus täna
Täna registreeris ORAI muutuse $ -0.01675 (-0.49%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Oraichain 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.21 (+6.57%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Oraichain 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus ORAI $ +1.037 (+43.81%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Oraichain 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.323 (+10.48%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Oraichain (ORAI) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Oraichain provides multidimensional trustworthy proofs of AI and enables secure integration with Web3. With AI as the cornerstone, Oraichain has developed many essential and innovative products and services including AI Oracle, DINO Hub with DINO Center, AI Marketplace & Data Marketplace, fully on-chain VRF, AI-based NFT generation & copyright protection, Royalty Protocol, AI-powered Yield Aggregator Platform, Cosmwasm IDE, and many more. Oraichain is the world’s first Layer 1 of AI oracle and Trustworthy Proofs™️.
Oraichain on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Oraichain investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida ORAI panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Oraichain kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Oraichain ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Oraichain hinna ennustus (USD)
Kui palju on Oraichain (ORAI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Oraichain (ORAI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Oraichain nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Oraichain (ORAI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ORAI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Oraichain (ORAI) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Oraichain osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Oraichain osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
