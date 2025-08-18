Mis on Oraichain (ORAI)

Oraichain provides multidimensional trustworthy proofs of AI and enables secure integration with Web3. With AI as the cornerstone, Oraichain has developed many essential and innovative products and services including AI Oracle, DINO Hub with DINO Center, AI Marketplace & Data Marketplace, fully on-chain VRF, AI-based NFT generation & copyright protection, Royalty Protocol, AI-powered Yield Aggregator Platform, Cosmwasm IDE, and many more. Oraichain is the world’s first Layer 1 of AI oracle and Trustworthy Proofs™️.

Oraichain (ORAI) tokenoomika

Oraichain (ORAI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ORAI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Oraichain ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Oraichain võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Milline on Oraichain turukapitalisatsioon? ORAI turukapitalisatsioon on $ 47.06M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on ORAI ringlev varu? ORAI ringlev varu on 13.82M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim ORAI (ATH) hind? ORAI saavutab ATH hinna summas 107.47632244 USD . Mis oli kõigi aegade ORAI madalaim (ATL) hind? ORAI nägi ATL hinda summas 0.9138843220735346 USD .

