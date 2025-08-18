Rohkem infot ORAI

ORAI Hinnainfo

ORAI Valge raamat

ORAI Ametlik veebisait

ORAI Tokenoomika

ORAI Hinnaprognoos

ORAI Ajalugu

ORAI – ostujuhend

ORAI-usaldusraha valuutakonverter

ORAI Hetketurg

Turueelne müük

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Oraichain logo

Oraichain hind(ORAI)

1 ORAI/USD reaalajas hind:

$3.401
$3.401$3.401
-0.49%1D
USD
Oraichain (ORAI) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 00:35:36 (UTC+8)

Oraichain (ORAI) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 3.087
$ 3.087$ 3.087
24 h madal
$ 3.461
$ 3.461$ 3.461
24 h kõrge

$ 3.087
$ 3.087$ 3.087

$ 3.461
$ 3.461$ 3.461

$ 107.47632244
$ 107.47632244$ 107.47632244

$ 0.9138843220735346
$ 0.9138843220735346$ 0.9138843220735346

-0.47%

-0.49%

+12.90%

+12.90%

Oraichain (ORAI) reaalajas hind on $ 3.404. Viimase 24 tunni jooksul ORAI kaubeldud madalaim $ 3.087 ja kõrgeim $ 3.461 näitab aktiivset turu volatiivsust. ORAIkõigi aegade kõrgeim hind on $ 107.47632244 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.9138843220735346.

Lüliajalise tootluse osas on ORAI muutunud -0.47% viimase tunni jooksul, -0.49% 24 tunni vältel +12.90% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Oraichain (ORAI) – turuteave

No.634

$ 47.06M
$ 47.06M$ 47.06M

$ 143.56K
$ 143.56K$ 143.56K

$ 67.33M
$ 67.33M$ 67.33M

13.82M
13.82M 13.82M

19,779,272
19,779,272 19,779,272

18,014,986.26
18,014,986.26 18,014,986.26

69.88%

ORAI

Oraichain praegune turukapitalisatsioon on $ 47.06M $ 143.56K 24 tunnise kauplemismahuga. ORAI ringlev varu on 13.82M, mille koguvaru on 18014986.26. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 67.33M.

Oraichain (ORAI) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Oraichain tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.01675-0.49%
30 päeva$ +0.21+6.57%
60 päeva$ +1.037+43.81%
90 päeva$ +0.323+10.48%
Oraichain Hinnamuutus täna

Täna registreeris ORAI muutuse $ -0.01675 (-0.49%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Oraichain 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.21 (+6.57%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Oraichain 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus ORAI $ +1.037 (+43.81%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Oraichain 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.323 (+10.48%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Oraichain (ORAI) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Oraichain hinnaajaloo lehte.

Mis on Oraichain (ORAI)

Oraichain provides multidimensional trustworthy proofs of AI and enables secure integration with Web3. With AI as the cornerstone, Oraichain has developed many essential and innovative products and services including AI Oracle, DINO Hub with DINO Center, AI Marketplace & Data Marketplace, fully on-chain VRF, AI-based NFT generation & copyright protection, Royalty Protocol, AI-powered Yield Aggregator Platform, Cosmwasm IDE, and many more. Oraichain is the world’s first Layer 1 of AI oracle and Trustworthy Proofs™️.

Oraichain on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Oraichain investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida ORAI panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Oraichain kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Oraichain ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Oraichain hinna ennustus (USD)

Kui palju on Oraichain (ORAI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Oraichain (ORAI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Oraichain nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Oraichain hinna ennustust kohe!

Oraichain (ORAI) tokenoomika

Oraichain (ORAI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ORAI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Oraichain (ORAI) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Oraichain osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Oraichain osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

ORAI kohalike valuutade suhtes

1 Oraichain(ORAI)/VND
89,576.26
1 Oraichain(ORAI)/AUD
A$5.17408
1 Oraichain(ORAI)/GBP
2.48492
1 Oraichain(ORAI)/EUR
2.8934
1 Oraichain(ORAI)/USD
$3.404
1 Oraichain(ORAI)/MYR
RM14.33084
1 Oraichain(ORAI)/TRY
138.84916
1 Oraichain(ORAI)/JPY
¥500.388
1 Oraichain(ORAI)/ARS
ARS$4,415.02204
1 Oraichain(ORAI)/RUB
271.33284
1 Oraichain(ORAI)/INR
297.88404
1 Oraichain(ORAI)/IDR
Rp54,903.21812
1 Oraichain(ORAI)/KRW
4,727.74752
1 Oraichain(ORAI)/PHP
192.4962
1 Oraichain(ORAI)/EGP
￡E.164.27704
1 Oraichain(ORAI)/BRL
R$18.3816
1 Oraichain(ORAI)/CAD
C$4.69752
1 Oraichain(ORAI)/BDT
413.38176
1 Oraichain(ORAI)/NGN
5,220.85096
1 Oraichain(ORAI)/UAH
140.27884
1 Oraichain(ORAI)/VES
Bs459.54
1 Oraichain(ORAI)/CLP
$3,281.456
1 Oraichain(ORAI)/PKR
Rs964.28512
1 Oraichain(ORAI)/KZT
1,842.95964
1 Oraichain(ORAI)/THB
฿109.9492
1 Oraichain(ORAI)/TWD
NT$102.22212
1 Oraichain(ORAI)/AED
د.إ12.49268
1 Oraichain(ORAI)/CHF
Fr2.7232
1 Oraichain(ORAI)/HKD
HK$26.61928
1 Oraichain(ORAI)/AMD
֏1,301.21304
1 Oraichain(ORAI)/MAD
.د.م30.60196
1 Oraichain(ORAI)/MXN
$64.23348
1 Oraichain(ORAI)/PLN
12.39056
1 Oraichain(ORAI)/RON
лв14.70528
1 Oraichain(ORAI)/SEK
kr32.5082
1 Oraichain(ORAI)/BGN
лв5.68468
1 Oraichain(ORAI)/HUF
Ft1,149.1904
1 Oraichain(ORAI)/CZK
71.1436
1 Oraichain(ORAI)/KWD
د.ك1.03822
1 Oraichain(ORAI)/ILS
11.47148
1 Oraichain(ORAI)/NOK
kr34.68676
1 Oraichain(ORAI)/NZD
$5.71872

Oraichain ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Oraichain võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Oraichain ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Oraichain kohta

Kui palju on Oraichain (ORAI) tänapäeval väärt?
Reaalajas ORAI hind USD on 3.404 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune ORAI/USD hind?
Praegune hind ORAI/USD on $ 3.404. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Oraichain turukapitalisatsioon?
ORAI turukapitalisatsioon on $ 47.06M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on ORAI ringlev varu?
ORAI ringlev varu on 13.82M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim ORAI (ATH) hind?
ORAI saavutab ATH hinna summas 107.47632244 USD.
Mis oli kõigi aegade ORAI madalaim (ATL) hind?
ORAI nägi ATL hinda summas 0.9138843220735346 USD.
Milline on ORAI kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine ORAI kauplemismaht on $ 143.56K USD.
Kas ORAI sel aastal kõrgemale ka suundub?
ORAI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ORAI hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 00:35:36 (UTC+8)

Oraichain (ORAI) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

ORAI/USD kalkulaator

Summa

ORAI
ORAI
USD
USD

1 ORAI = 3.404 USD

Kauplemine: ORAI

ORAIUSDT
$3.401
$3.401$3.401
-0.58%

Liituge MEXC-ga juba täna

-- hetketuru tegija tasu, -- hetketuru võtja tasu
-- futuuride turu tasu, -- futuuride võtja tasu