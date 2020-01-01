Opulous (OPUL) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Opulous (OPUL) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Opulous (OPUL) teave Opulous brings NFTs and DeFi to the music industry, changing how musicians access the funding they need and providing a launchpad for the first music copyright-backed NFTs and Crypto Loans. Ametlik veebisait: https://opulous.org/ Plokiahela Explorer: https://opulous.org/ Ostke OPUL kohe!

Opulous (OPUL) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Opulous (OPUL) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 21.49M $ 21.49M $ 21.49M Koguvaru: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M Ringlev varu: $ 419.81M $ 419.81M $ 419.81M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 25.59M $ 25.59M $ 25.59M Kõigi aegade kõrgeim: $ 7.668 $ 7.668 $ 7.668 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.05118 $ 0.05118 $ 0.05118 Lisateave Opulous (OPUL) hinna kohta

Opulous (OPUL) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Opulous (OPUL) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate OPUL tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: OPUL tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate OPUL tokeni tokenoomikat, avastage OPUL tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust OPUL Kas olete huvitatud Opulous (OPUL) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid OPUL ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas OPUL MEXC-ist osta!

Opulous (OPUL) hinna ajalugu OPUL hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage OPUL hinna ajalugu kohe!

OPUL – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu OPUL võiks suunduda? Meie OPUL hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake OPUL tokeni hinna ennustust kohe!

