Optopia (OPAI) reaalajas hind on $ 0.000019. Viimase 24 tunni jooksul OPAI kaubeldud madalaim $ 0.000019 ja kõrgeim $ 0.0000198 näitab aktiivset turu volatiivsust. OPAIkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.002946705485707892 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000016672512320626.
Lüliajalise tootluse osas on OPAI muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, 0.00% 24 tunni vältel -1.56% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Optopia (OPAI) – turuteave
No.5205
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 9.55
$ 9.55$ 9.55
$ 190.00K
$ 190.00K$ 190.00K
0.00
0.00 0.00
10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000
10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000
0.00%
ETH
Optopia praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00$ 9.55 24 tunnise kauplemismahuga. OPAI ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 10000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 190.00K.
Optopia (OPAI) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Optopia tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ 0
0.00%
30 päeva
$ -0.0000139
-42.25%
60 päeva
$ -0.000076
-80.00%
90 päeva
$ -0.0000606
-76.14%
Optopia Hinnamuutus täna
Täna registreeris OPAI muutuse $ 0 (0.00%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Optopia 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0000139 (-42.25%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Optopia 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus OPAI $ -0.000076 (-80.00%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Optopia 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0000606 (-76.14%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Optopia is an AI-driven, intent-centric Layer 2 network that allows permissionless intent creation. It utilizes tokenomics to drive AI Agents to execute intents, thereby achieving a smarter and highly active Layer 2 with exceptional Daily Active AI. Optopia's mission is to simplify Web3 operations through AI Agents, helping more users enter the Web3 industry with low barriers, and empowering AI Agents through tokenomics to unleash the true potential of Web3.
Optopia on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Optopia investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida OPAI panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Optopia kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Optopia ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Optopia (OPAI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet OPAI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Optopia (OPAI) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Optopia osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Optopia osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
