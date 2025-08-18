Mis on Optopia (OPAI)

Optopia is an AI-driven, intent-centric Layer 2 network that allows permissionless intent creation. It utilizes tokenomics to drive AI Agents to execute intents, thereby achieving a smarter and highly active Layer 2 with exceptional Daily Active AI. Optopia's mission is to simplify Web3 operations through AI Agents, helping more users enter the Web3 industry with low barriers, and empowering AI Agents through tokenomics to unleash the true potential of Web3.

Optopia on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Optopia investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.



Lisaks saate teha järgmist.

- Kontrollida OPAI panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.

- Lugeda ülevaateid ja analüüse Optopia kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Optopia ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Optopia hinna ennustus (USD)

Kui palju on Optopia (OPAI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Optopia (OPAI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Optopia nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Optopia hinna ennustust kohe!

Optopia (OPAI) tokenoomika

Optopia (OPAI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet OPAI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Optopia (OPAI) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Optopia osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Optopia osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

OPAI kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

Optopia ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Optopia võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Optopia kohta Kui palju on Optopia (OPAI) tänapäeval väärt? Reaalajas OPAI hind USD on 0.000019 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune OPAI/USD hind? $ 0.000019 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind OPAI/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Optopia turukapitalisatsioon? OPAI turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on OPAI ringlev varu? OPAI ringlev varu on 0.00 USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim OPAI (ATH) hind? OPAI saavutab ATH hinna summas 0.002946705485707892 USD . Mis oli kõigi aegade OPAI madalaim (ATL) hind? OPAI nägi ATL hinda summas 0.000016672512320626 USD . Milline on OPAI kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine OPAI kauplemismaht on $ 9.55 USD . Kas OPAI sel aastal kõrgemale ka suundub? OPAI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake OPAI hinna ennustust

Optopia (OPAI) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8) Tüüp Teave 08-16 16:39:00 Valdkonna uudised This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume 08-16 14:30:00 Valdkonna uudised Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem 08-16 04:04:00 Valuutapoliitika Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business 08-15 19:17:00 Valdkonna uudised Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs 08-15 15:35:00 Valdkonna uudised Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance 08-15 11:48:00 Valdkonna uudised Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s? OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu 2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.