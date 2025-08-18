Rohkem infot OP

OP hind(OP)

$0.773
-0.89%1D
OP (OP) reaalajas hinnagraafik
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 01:44:52 (UTC+8)

OP (OP) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.728
24 h madal
$ 0.786
24 h kõrge

$ 0.728
$ 0.786
$ 4.851507085185996
$ 0.40050768516633495
+0.12%

-0.89%

-0.52%

-0.52%

OP (OP) reaalajas hind on $ 0.773. Viimase 24 tunni jooksul OP kaubeldud madalaim $ 0.728 ja kõrgeim $ 0.786 näitab aktiivset turu volatiivsust. OPkõigi aegade kõrgeim hind on $ 4.851507085185996 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.40050768516633495.

Lüliajalise tootluse osas on OP muutunud +0.12% viimase tunni jooksul, -0.89% 24 tunni vältel -0.52% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

OP (OP) – turuteave

No.69

$ 1.35B
$ 1.35B$ 1.35B

$ 10.69M
$ 10.69M$ 10.69M

$ 3.32B
$ 3.32B$ 3.32B

1.75B
1.75B 1.75B

4,294,967,296
4,294,967,296 4,294,967,296

4,294,967,296
4,294,967,296 4,294,967,296

40.79%

0.03%

NONE

OP praegune turukapitalisatsioon on $ 1.35B $ 10.69M 24 tunnise kauplemismahuga. OP ringlev varu on 1.75B, mille koguvaru on 4294967296. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 3.32B.

OP (OP) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse OP tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.00694-0.89%
30 päeva$ -0.001-0.13%
60 päeva$ +0.224+40.80%
90 päeva$ +0.061+8.56%
OP Hinnamuutus täna

Täna registreeris OP muutuse $ -0.00694 (-0.89%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

OP 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.001 (-0.13%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

OP 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus OP $ +0.224 (+40.80%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

OP 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.061 (+8.56%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada OP (OP) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe OP hinnaajaloo lehte.

Mis on OP (OP)

Ethereum’s layer-two scaling solution Optimism introduced its new governance token OP for the Token House – one of the two hubs constituting the protocol’s new governance system, Optimism Collective. Early users of the network will be granted the opportunity to receive OP airdrops in Q2, 2022, which accounts for 5% of the asset’s total supply.

OP on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie OP investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida OP panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse OP kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie OP ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

OP hinna ennustus (USD)

Kui palju on OP (OP) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie OP (OP) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida OP nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake OP hinna ennustust kohe!

OP (OP) tokenoomika

OP (OP) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet OP tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

OP (OP) ostujuhend

Kas otsite, kuidas OP osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust OP osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

OP kohalike valuutade suhtes

1 OP(OP)/VND
20,341.495
1 OP(OP)/AUD
A$1.17496
1 OP(OP)/GBP
0.56429
1 OP(OP)/EUR
0.65705
1 OP(OP)/USD
$0.773
1 OP(OP)/MYR
RM3.25433
1 OP(OP)/TRY
31.53067
1 OP(OP)/JPY
¥113.631
1 OP(OP)/ARS
ARS$1,002.58873
1 OP(OP)/RUB
61.61583
1 OP(OP)/INR
67.64523
1 OP(OP)/IDR
Rp12,467.74019
1 OP(OP)/KRW
1,073.60424
1 OP(OP)/PHP
43.71315
1 OP(OP)/EGP
￡E.37.30498
1 OP(OP)/BRL
R$4.1742
1 OP(OP)/CAD
C$1.06674
1 OP(OP)/BDT
93.87312
1 OP(OP)/NGN
1,185.58102
1 OP(OP)/UAH
31.85533
1 OP(OP)/VES
Bs104.355
1 OP(OP)/CLP
$745.172
1 OP(OP)/PKR
Rs218.97544
1 OP(OP)/KZT
418.50993
1 OP(OP)/THB
฿25.03747
1 OP(OP)/TWD
NT$23.21319
1 OP(OP)/AED
د.إ2.83691
1 OP(OP)/CHF
Fr0.6184
1 OP(OP)/HKD
HK$6.04486
1 OP(OP)/AMD
֏295.48698
1 OP(OP)/MAD
.د.م6.94927
1 OP(OP)/MXN
$14.58651
1 OP(OP)/PLN
2.81372
1 OP(OP)/RON
лв3.33936
1 OP(OP)/SEK
kr7.38215
1 OP(OP)/BGN
лв1.29091
1 OP(OP)/HUF
Ft260.9648
1 OP(OP)/CZK
16.1557
1 OP(OP)/KWD
د.ك0.235765
1 OP(OP)/ILS
2.60501
1 OP(OP)/NOK
kr7.87687
1 OP(OP)/NZD
OP ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest OP võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Üksuse OP ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse OP kohta

Kui palju on OP (OP) tänapäeval väärt?
Reaalajas OP hind USD on 0.773 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune OP/USD hind?
Praegune hind OP/USD on $ 0.773. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on OP turukapitalisatsioon?
OP turukapitalisatsioon on $ 1.35B USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on OP ringlev varu?
OP ringlev varu on 1.75B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim OP (ATH) hind?
OP saavutab ATH hinna summas 4.851507085185996 USD.
Mis oli kõigi aegade OP madalaim (ATL) hind?
OP nägi ATL hinda summas 0.40050768516633495 USD.
Milline on OP kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine OP kauplemismaht on $ 10.69M USD.
Kas OP sel aastal kõrgemale ka suundub?
OP võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake OP hinna ennustust.
OP (OP) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

