Ooki Token (OOKI) tokenoomika

Avastage olulisi teadmisi Ooki Token (OOKI) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta.
USD

Ooki Token (OOKI) teave

Ooki is a protocol for margin trading, borrowing, lending and staking. Ooki Protocol allows anyone to build applications that enable lenders, borrowers, and traders to interact with the most flexible decentralized finance protocol on multiple blockchains. Ooki is a fully decentralized, community-run project, governed by the community vote for all major changes to the protocol.

Ametlik veebisait:
https://ooki.cc
Valge raamat:
https://ooki.gitbook.io/
Plokiahela Explorer:
https://etherscan.io/token/0x0De05F6447ab4D22c8827449EE4bA2D5C288379B

Ooki Token (OOKI) tokenoomika ja hinnaanalüüs

Avastage Ooki Token (OOKI) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist.

Turukapital:
$ 0.01
$ 0.01
Koguvaru:
$ 13.84B
$ 13.84B
Ringlev varu:
$ 13.72B
$ 13.72B
FDV (täielikult lahjendatud hindamine):
$ 0.01
$ 0.01
Kõigi aegade kõrgeim:
$ 0.05555
$ 0.05555
Kõigi aegade madalaim:
$ 0.000000904691232714
$ 0.000000904691232714
Praegune hind:
$ 0.0000000000009933
$ 0.0000000000009933

Ooki Token (OOKI) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud

Ooki Token (OOKI) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks.

Peamised näitajad ja nende arvutamise viis:

Koguvaru:

Maksimaalne loodud või loodavate OOKI tokenite arv.

Ringlev varu:

Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv.

Maksimaalne varu:

OOKI tokenite koguarvu range piirang.

FDV (täielikult lahjendatud hindamine):

Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses.

Inflatsiooni määr:

Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist.

Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised?

Suur ringlev varu = suurem likviidsus.

Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal.

Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk.

Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid.

Nüüd, kui te mõistate OOKI tokeni tokenoomikat, avastage OOKI tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust OOKI

Kas olete huvitatud Ooki Token (OOKI) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid OOKI ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks.

Ooki Token (OOKI) hinna ajalugu

OOKI hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa.

OOKI – hinna ennustus

Tahaksite teada, kuhu OOKI võiks suunduda? Meie OOKI hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi?

MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks.

Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel
Kiireimad tokenite loetelud CEX-is
Tööstusharu likviidsus nr 1
Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus
Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu
Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest
Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks!

Lahtiütlus

Sellel lehel olevad tokenoomika andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC ei garanteeri selle täpsust. Enne investeerimist palun tehke põhjalik eeltöö.