Ooki Token (OOKI) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Ooki Token (OOKI) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Ooki Token (OOKI) teave Ooki is a protocol for margin trading, borrowing, lending and staking. Ooki Protocol allows anyone to build applications that enable lenders, borrowers, and traders to interact with the most flexible decentralized finance protocol on multiple blockchains. Ooki is a fully decentralized, community-run project, governed by the community vote for all major changes to the protocol. Ametlik veebisait: https://ooki.cc Valge raamat: https://ooki.gitbook.io/ Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0x0De05F6447ab4D22c8827449EE4bA2D5C288379B Ostke OOKI kohe!

Ooki Token (OOKI) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Ooki Token (OOKI) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 0.01 $ 0.01 $ 0.01 Koguvaru: $ 13.84B $ 13.84B $ 13.84B Ringlev varu: $ 13.72B $ 13.72B $ 13.72B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 0.01 $ 0.01 $ 0.01 Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.05555 $ 0.05555 $ 0.05555 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000000904691232714 $ 0.000000904691232714 $ 0.000000904691232714 Praegune hind: $ 0.0000000000009933 $ 0.0000000000009933 $ 0.0000000000009933 Lisateave Ooki Token (OOKI) hinna kohta

Ooki Token (OOKI) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Ooki Token (OOKI) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate OOKI tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: OOKI tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate OOKI tokeni tokenoomikat, avastage OOKI tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust OOKI Kas olete huvitatud Ooki Token (OOKI) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid OOKI ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas OOKI MEXC-ist osta!

Ooki Token (OOKI) hinna ajalugu OOKI hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage OOKI hinna ajalugu kohe!

OOKI – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu OOKI võiks suunduda? Meie OOKI hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake OOKI tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!