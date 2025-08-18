Ooki Token (OOKI) reaalajas hind on $ 0.0000000000014886. Viimase 24 tunni jooksul OOKI kaubeldud madalaim $ 0.0000000000014582 ja kõrgeim $ 0.0000000000023048 näitab aktiivset turu volatiivsust. OOKIkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.06397283925418838 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000000904691232714.
Lüliajalise tootluse osas on OOKI muutunud -1.83% viimase tunni jooksul, +0.08% 24 tunni vältel -39.30% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Ooki Token (OOKI) – turuteave
No.3206
$ 0.02
$ 0.02$ 0.02
$ 53.89K
$ 53.89K$ 53.89K
$ 0.02
$ 0.02$ 0.02
13.72B
13.72B 13.72B
13,835,000,000
13,835,000,000 13,835,000,000
13,835,000,000
13,835,000,000 13,835,000,000
99.13%
ETH
Ooki Token praegune turukapitalisatsioon on $ 0.02$ 53.89K 24 tunnise kauplemismahuga. OOKI ringlev varu on 13.72B, mille koguvaru on 13835000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 0.02.
Ooki Token (OOKI) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Ooki Token tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +0.000000000000001191
+0.08%
30 päeva
$ -0.0000015029985114
-100.00%
60 päeva
$ -0.0000160199985114
-100.00%
90 päeva
$ -0.0000344499985114
-100.00%
Ooki Token Hinnamuutus täna
Täna registreeris OOKI muutuse $ +0.000000000000001191 (+0.08%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Ooki Token 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0000015029985114 (-100.00%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Ooki Token 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus OOKI $ -0.0000160199985114 (-100.00%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Ooki Token 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0000344499985114 (-100.00%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Ooki Token (OOKI) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Ooki is a protocol for margin trading, borrowing, lending and staking. Ooki Protocol allows anyone to build applications that enable lenders, borrowers, and traders to interact with the most flexible decentralized finance protocol on multiple blockchains. Ooki is a fully decentralized, community-run project, governed by the community vote for all major changes to the protocol.
Ooki Token on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Ooki Token investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida OOKI panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Ooki Token kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Ooki Token ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Ooki Token hinna ennustus (USD)
Kui palju on Ooki Token (OOKI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Ooki Token (OOKI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Ooki Token nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Ooki Token (OOKI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet OOKI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Ooki Token (OOKI) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Ooki Token osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Ooki Token osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.