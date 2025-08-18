Rohkem infot OOKI

Ooki Token logo

Ooki Token hind(OOKI)

1 OOKI/USD reaalajas hind:

Ooki Token (OOKI) reaalajas hinnagraafik
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 00:35:29 (UTC+8)

Ooki Token (OOKI) hinna teave (USD)

Ooki Token (OOKI) reaalajas hind on $ 0.0000000000014886. Viimase 24 tunni jooksul OOKI kaubeldud madalaim $ 0.0000000000014582 ja kõrgeim $ 0.0000000000023048 näitab aktiivset turu volatiivsust. OOKIkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.06397283925418838 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000000904691232714.

Lüliajalise tootluse osas on OOKI muutunud -1.83% viimase tunni jooksul, +0.08% 24 tunni vältel -39.30% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Ooki Token (OOKI) – turuteave

Ooki Token praegune turukapitalisatsioon on $ 0.02 $ 53.89K 24 tunnise kauplemismahuga. OOKI ringlev varu on 13.72B, mille koguvaru on 13835000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 0.02.

Ooki Token (OOKI) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Ooki Token tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.000000000000001191+0.08%
30 päeva$ -0.0000015029985114-100.00%
60 päeva$ -0.0000160199985114-100.00%
90 päeva$ -0.0000344499985114-100.00%
Ooki Token Hinnamuutus täna

Täna registreeris OOKI muutuse $ +0.000000000000001191 (+0.08%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Ooki Token 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0000015029985114 (-100.00%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Ooki Token 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus OOKI $ -0.0000160199985114 (-100.00%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Ooki Token 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0000344499985114 (-100.00%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Ooki Token (OOKI) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Ooki Token hinnaajaloo lehte.

Mis on Ooki Token (OOKI)

Ooki is a protocol for margin trading, borrowing, lending and staking. Ooki Protocol allows anyone to build applications that enable lenders, borrowers, and traders to interact with the most flexible decentralized finance protocol on multiple blockchains. Ooki is a fully decentralized, community-run project, governed by the community vote for all major changes to the protocol.

Ooki Token on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Ooki Token investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida OOKI panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Ooki Token kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Ooki Token ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Ooki Token hinna ennustus (USD)

Kui palju on Ooki Token (OOKI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Ooki Token (OOKI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Ooki Token nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Ooki Token hinna ennustust kohe!

Ooki Token (OOKI) tokenoomika

Ooki Token (OOKI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet OOKI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Ooki Token (OOKI) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Ooki Token osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Ooki Token osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

Ooki Token ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Ooki Token võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Ooki Token ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Ooki Token kohta

Kui palju on Ooki Token (OOKI) tänapäeval väärt?
Reaalajas OOKI hind USD on 0.0000000000014886 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune OOKI/USD hind?
Praegune hind OOKI/USD on $ 0.0000000000014886. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Ooki Token turukapitalisatsioon?
OOKI turukapitalisatsioon on $ 0.02 USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on OOKI ringlev varu?
OOKI ringlev varu on 13.72B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim OOKI (ATH) hind?
OOKI saavutab ATH hinna summas 0.06397283925418838 USD.
Mis oli kõigi aegade OOKI madalaim (ATL) hind?
OOKI nägi ATL hinda summas 0.000000904691232714 USD.
Milline on OOKI kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine OOKI kauplemismaht on $ 53.89K USD.
Kas OOKI sel aastal kõrgemale ka suundub?
OOKI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake OOKI hinna ennustust.
Ooki Token (OOKI) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

