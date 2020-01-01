Oobit (OOBIT) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Oobit (OOBIT) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Oobit (OOBIT) teave Oobit is a leading mobile payment app that offers a seamless way to pay with crypto both in-store and globally. Crypto holders can enjoy a crypto Tap-to-Pay experience as convenient and smooth as Apple Pay®, utilizing existing Visa/Mastercard point-of-sale systems while ensuring merchants receive fiat currency. OBT is Oobit’s native cryptocurrency token, the core and primary foundation that drives and rewards Oobit’s growing community and ecosystem. Ametlik veebisait: https://www.obttoken.com/ Valge raamat: https://docsend.com/v/q96zw/obt Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0x07f9702ce093db82dfdc92c2c6e578d6ea8d5e22 Ostke OOBIT kohe!

Oobit (OOBIT) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Oobit (OOBIT) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 12.33M $ 12.33M $ 12.33M Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 12.33M $ 12.33M $ 12.33M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.1394 $ 0.1394 $ 0.1394 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.01233 $ 0.01233 $ 0.01233 Lisateave Oobit (OOBIT) hinna kohta

Oobit (OOBIT) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Oobit (OOBIT) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate OOBIT tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: OOBIT tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate OOBIT tokeni tokenoomikat, avastage OOBIT tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust OOBIT Kas olete huvitatud Oobit (OOBIT) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid OOBIT ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas OOBIT MEXC-ist osta!

Oobit (OOBIT) hinna ajalugu OOBIT hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage OOBIT hinna ajalugu kohe!

OOBIT – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu OOBIT võiks suunduda? Meie OOBIT hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake OOBIT tokeni hinna ennustust kohe!

