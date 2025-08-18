Rohkem infot OOBIT

Oobit logo

Oobit hind(OOBIT)

1 OOBIT/USD reaalajas hind:

$0,01256
$0,01256
-2,33%1D
USD
Oobit (OOBIT) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 02:52:15 (UTC+8)

Oobit (OOBIT) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0,01232
$ 0,01232
24 h madal
$ 0,01416
$ 0,01416
24 h kõrge

$ 0,01232
$ 0,01232

$ 0,01416
$ 0,01416

$ 1,907536868405002
$ 1,907536868405002

$ 0
$ 0

-2,26%

-2,33%

+11,05%

+11,05%

Oobit (OOBIT) reaalajas hind on $ 0,01256. Viimase 24 tunni jooksul OOBIT kaubeldud madalaim $ 0,01232 ja kõrgeim $ 0,01416 näitab aktiivset turu volatiivsust. OOBITkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1,907536868405002 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on OOBIT muutunud -2,26% viimase tunni jooksul, -2,33% 24 tunni vältel +11,05% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Oobit (OOBIT) – turuteave

No.1059

$ 12,56M
$ 12,56M

$ 54,86K
$ 54,86K

$ 12,56M
$ 12,56M

1,00B
1,00B

1 000 000 000
1 000 000 000

1 000 000 000
1 000 000 000

100,00%

ETH

Oobit praegune turukapitalisatsioon on $ 12,56M $ 54,86K 24 tunnise kauplemismahuga. OOBIT ringlev varu on 1,00B, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 12,56M.

Oobit (OOBIT) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Oobit tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0,0002996-2,33%
30 päeva$ -0,00138-9,90%
60 päeva$ -0,00126-9,12%
90 päeva$ -0,00324-20,51%
Oobit Hinnamuutus täna

Täna registreeris OOBIT muutuse $ -0,0002996 (-2,33%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Oobit 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0,00138 (-9,90%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Oobit 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus OOBIT $ -0,00126 (-9,12%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Oobit 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0,00324 (-20,51%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Oobit (OOBIT) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Oobit hinnaajaloo lehte.

Mis on Oobit (OOBIT)

Oobit is a leading mobile payment app that offers a seamless way to pay with crypto both in-store and globally. Crypto holders can enjoy a crypto Tap-to-Pay experience as convenient and smooth as Apple Pay®, utilizing existing Visa/Mastercard point-of-sale systems while ensuring merchants receive fiat currency. OBT is Oobit’s native cryptocurrency token, the core and primary foundation that drives and rewards Oobit’s growing community and ecosystem.

Oobit on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Oobit investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida OOBIT panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Oobit kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Oobit ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Oobit hinna ennustus (USD)

Kui palju on Oobit (OOBIT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Oobit (OOBIT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Oobit nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Oobit hinna ennustust kohe!

Oobit (OOBIT) tokenoomika

Oobit (OOBIT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet OOBIT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Oobit (OOBIT) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Oobit osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Oobit osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

OOBIT kohalike valuutade suhtes

1 Oobit(OOBIT)/VND
330,5164
1 Oobit(OOBIT)/AUD
A$0,0190912
1 Oobit(OOBIT)/GBP
0,0091688
1 Oobit(OOBIT)/EUR
0,010676
1 Oobit(OOBIT)/USD
$0,01256
1 Oobit(OOBIT)/MYR
RM0,0528776
1 Oobit(OOBIT)/TRY
0,5123224
1 Oobit(OOBIT)/JPY
¥1,84632
1 Oobit(OOBIT)/ARS
ARS$16,2904456
1 Oobit(OOBIT)/RUB
1,0011576
1 Oobit(OOBIT)/INR
1,0991256
1 Oobit(OOBIT)/IDR
Rp202,5806168
1 Oobit(OOBIT)/KRW
17,4443328
1 Oobit(OOBIT)/PHP
0,710268
1 Oobit(OOBIT)/EGP
￡E.0,6061456
1 Oobit(OOBIT)/BRL
R$0,067824
1 Oobit(OOBIT)/CAD
C$0,0173328
1 Oobit(OOBIT)/BDT
1,5252864
1 Oobit(OOBIT)/NGN
19,2637744
1 Oobit(OOBIT)/UAH
0,5175976
1 Oobit(OOBIT)/VES
Bs1,6956
1 Oobit(OOBIT)/CLP
$12,10784
1 Oobit(OOBIT)/PKR
Rs3,5579968
1 Oobit(OOBIT)/KZT
6,8001096
1 Oobit(OOBIT)/THB
฿0,405688
1 Oobit(OOBIT)/TWD
NT$0,3771768
1 Oobit(OOBIT)/AED
د.إ0,0460952
1 Oobit(OOBIT)/CHF
Fr0,010048
1 Oobit(OOBIT)/HKD
HK$0,0982192
1 Oobit(OOBIT)/AMD
֏4,8011856
1 Oobit(OOBIT)/MAD
.د.م0,1129144
1 Oobit(OOBIT)/MXN
$0,2370072
1 Oobit(OOBIT)/PLN
0,0457184
1 Oobit(OOBIT)/RON
лв0,0542592
1 Oobit(OOBIT)/SEK
kr0,119948
1 Oobit(OOBIT)/BGN
лв0,0209752
1 Oobit(OOBIT)/HUF
Ft4,240256
1 Oobit(OOBIT)/CZK
0,262504
1 Oobit(OOBIT)/KWD
د.ك0,0038308
1 Oobit(OOBIT)/ILS
0,0423272
1 Oobit(OOBIT)/NOK
kr0,1279864
1 Oobit(OOBIT)/NZD
$0,0211008

Oobit ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Oobit võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Oobit ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Oobit kohta

Kui palju on Oobit (OOBIT) tänapäeval väärt?
Reaalajas OOBIT hind USD on 0,01256 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune OOBIT/USD hind?
Praegune hind OOBIT/USD on $ 0,01256. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Oobit turukapitalisatsioon?
OOBIT turukapitalisatsioon on $ 12,56M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on OOBIT ringlev varu?
OOBIT ringlev varu on 1,00B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim OOBIT (ATH) hind?
OOBIT saavutab ATH hinna summas 1,907536868405002 USD.
Mis oli kõigi aegade OOBIT madalaim (ATL) hind?
OOBIT nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on OOBIT kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine OOBIT kauplemismaht on $ 54,86K USD.
Kas OOBIT sel aastal kõrgemale ka suundub?
OOBIT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake OOBIT hinna ennustust.
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 02:52:15 (UTC+8)

Oobit (OOBIT) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

OOBIT/USD kalkulaator

Summa

OOBIT
OOBIT
USD
USD

1 OOBIT = 0,01256 USD

Kauplemine: OOBIT

OOBITUSDT
$0,01256
$0,01256
-2,48%

