Oobit (OOBIT) reaalajas hind on $ 0,01256. Viimase 24 tunni jooksul OOBIT kaubeldud madalaim $ 0,01232 ja kõrgeim $ 0,01416 näitab aktiivset turu volatiivsust. OOBITkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1,907536868405002 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.
Lüliajalise tootluse osas on OOBIT muutunud -2,26% viimase tunni jooksul, -2,33% 24 tunni vältel +11,05% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Oobit (OOBIT) – turuteave
No.1059
$ 12,56M
$ 12,56M$ 12,56M
$ 54,86K
$ 54,86K$ 54,86K
$ 12,56M
$ 12,56M$ 12,56M
1,00B
1,00B 1,00B
1 000 000 000
1 000 000 000 1 000 000 000
1 000 000 000
1 000 000 000 1 000 000 000
100,00%
ETH
Oobit praegune turukapitalisatsioon on $ 12,56M$ 54,86K 24 tunnise kauplemismahuga. OOBIT ringlev varu on 1,00B, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 12,56M.
Oobit (OOBIT) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Oobit tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0,0002996
-2,33%
30 päeva
$ -0,00138
-9,90%
60 päeva
$ -0,00126
-9,12%
90 päeva
$ -0,00324
-20,51%
Oobit Hinnamuutus täna
Täna registreeris OOBIT muutuse $ -0,0002996 (-2,33%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Oobit 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0,00138 (-9,90%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Oobit 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus OOBIT $ -0,00126 (-9,12%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Oobit 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0,00324 (-20,51%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Oobit (OOBIT) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Oobit is a leading mobile payment app that offers a seamless way to pay with crypto both in-store and globally. Crypto holders can enjoy a crypto Tap-to-Pay experience as convenient and smooth as Apple Pay®, utilizing existing Visa/Mastercard point-of-sale systems while ensuring merchants receive fiat currency. OBT is Oobit’s native cryptocurrency token, the core and primary foundation that drives and rewards Oobit’s growing community and ecosystem.
Oobit on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Oobit investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida OOBIT panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Oobit kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Oobit ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Oobit hinna ennustus (USD)
Kui palju on Oobit (OOBIT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Oobit (OOBIT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Oobit nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Oobit (OOBIT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet OOBIT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Oobit (OOBIT) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Oobit osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Oobit osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.